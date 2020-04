"Suspenden vinaterías y bares en Ecatepec por no respetar medidas sanitarias por Covid-19"

Ecatepec, Méx._Dos bodegas de vinos y un bar fueron cerrados por autoridades municipales de Ecatepec durante un operativo realizado contra establecimientos que no cumplen las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.



El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, anunció que el gobierno local endurecerá las acciones en contra de establecimientos con actividades no esenciales que representan un peligro de contagio para clientes y empleados.



Los dos primeros establecimientos suspendidos fueron un par de bodegas con razón social ’Alianza’, ubicadas en la sección Fuentes de Jardines de Morelos. En ambos locales la actividad económica que llevaban a cabo era la venta de vinos y licores, un giro considerado como no indispensable durante esta contingencia.



Anaí Esparza Acevedo, titular de la Dirección de Desarrollo Económico de Ecatepec informó que los encargados de las bodegas pretendieron justificar su apertura con la venta de alimentos, sin embargo la cantidad de estos era mínima en comparación con las bebidas alcohólicas.



Añadió que frecuentemente los encargados de este tipo de establecimientos sólo de limitan a seguir órdenes de sus corporativos, sin embargo el gobierno local ha endurecido las medidas en la materia toda vez que el país se encuentra en Fase III de Contingencia, lo que representa un mayor riesgo de contagio entre la ciudadanía.



Más tarde, el operativo arribó a San Agustín Primera Sección, donde suspendió un bar llamado ’El Cano’, el cual de manera irresponsable continuaba brindando el servicio, sin importar las instrucciones emitidas repetidamente por los tres órdenes de gobierno. Cabe mencionar que en el interior del mismo había personas consumiendo, lo que nos habla del desacato que también existe entre la ciudadanía.



Estas son sólo alguna de las medidas que el Gobierno de Ecatepec ha comenzado a aplicar disminuir en cuanto sea posible las probabilidades de contagio entre la población En los días próximos continuará realizando este tipo de inspecciones además de sanitizar paraderos de transporte público y comenzar con una campaña para alentar a las personas no acudir en grupos a hacer sus actividades.



En el operativo participaron las Direcciones de Desarrollo Económico y Jurídica Consultiva, así como la Contraloría Municipal y la Coordinación de Tianguis, Mercados y Vía Pública.