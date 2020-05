"Tamo en pelota" nuevo material discográfico de merenglass

Después de 27 años de éxitos ininterrumpidos, Merenglass sigue proyectándose como el máximo exponente del merengue en México, razón por la cual quiere seguir creando historia y de esta manera, une sus voces y talento con diferentes artistas tales como Coque Muñiz y Alina Vargas, (hija de Wilfrido Vargas), para darle vida al tema "Sin ti"; es con Las Divas by Jiménez con quien realiza el conocido tema "Pega La Vuelta", y con el merenguero dominicano radicado en New York, Kike Mangú interpreta "Ya me cansé".



"Tamo en pelota" es el nombre del nuevo material discográfico que incluye los temas antes mencionados, además de otras 7 canciones tituladas: La Selfie, Tamo en Pelota, La Calambrina, El Lechero, La Cocaleca y Cholito, Mueve la Cintura y Cuídate del Coronavirus, mismas que no pueden faltar en tu playlist o discoteca.



Dicha discografía está realizada y producida por Ramón Glass, Hamlet Vargas, Henry Jiménez, Rudy Ventura, Junior Cabrera, Roberto Mena y Renato Flores en el cual impregnan todo el estilo musical que tanto caracteriza a la agrupación.



Es hoy 20 de Mayo de 2020, que podrán disfrutar y gozar en todas las plataformas digitales de la calidad y calidez interpretativa de Merenglass en pelota