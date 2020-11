"Tolerancia cero’ a indisciplina en Chivas: Villalpando fuera

+’Ninguno de estos cuatro jugadores volverán a estar en el equipo’, sostiene Ricardo Peláez, director deportivo del equipo.



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– La sensatez llegó al Guadalajara –propiedad de Amaury Vergara– al terminar con la tolerancia y aplicar mano dura para, en una medida insólita –porque no existe presunción de inocencia–, rescindir el contrato de Dieter Villalpando. El jugador es acusado de un delito sexual, al tiempo que la directiva suspendió y puso en calidad de transferibles a Javier La Chofis López, Alexis Peña así como a José Juan Gallito Vázquez. Los tres están involucrados en el mismo caso.



’Ninguno de estos cuatro jugadores volverán a estar en Chivas’, anunció en un video, Ricardo Peláez, director deportivo del equipo, el más popular del futbol mexicano.



Con esta medida, reconoció, ’el club atenta contra sus propios intereses deportivos inmediatos. Pero beneficia con miras a construir un futuro más sólido en valores’, argumentó.



Y advirtió:



’El mensaje es muy claro: a partir de este momento hay tolerancia cero para las indisciplinas, no cualquiera puede portar la playera del Guadalajara sólo porque juega bien al futbol, se necesitan deportistas profesionales e íntegros las 24 horas del día.’



Dieter Villalpando enfrenta un proceso legal por agresión sexual, aunque la defensa del jugador asegura que se trata de un intento de extorsión. La Chofis López, Alexis Peña y Gallito Vázquez, este último el más constante en el equipo, habrían estado en la misma fiesta donde se cometió el supuesto delito.



El caso de Villalpando es antecedido por las acciones de Alexis Vega y Uriel Antuna, quienes estuvieron en una fiesta sin seguir las medidas sanitarias contra el Covid-19, por lo que la directiva de Chivas puso un alto a los comportamientos incorrectos de sus jugadores.



’Es momento de ser implacables en la toma y aplicación de las medidas disciplinarias, nuestro mandato es construir un equipo triunfador y que merezca ganar’, amenazó Peláez.



Al inicio del torneo, recordó, la directiva, cuerpo técnico y jugadores, incluso staff, firmaron un compromiso en el que el punto número uno era la disciplina.



’Hemos tenido indisciplinas y han sido sancionadas y esas correcciones han crecido, no solamente sacrificando a los jugadores. Sin embargo, no hemos tenido respuesta, agregó el directivo.



Amaury Vergara, presidente del Grupo Omnilife-Chivas, respaldó la decisión al señalar que las acusaciones contra Villalpando rompen con los valores del plantel.



’Una de las principales intenciones de mi padre, Jorge Vergara, al comprar el club fue que once jugadores fueran capaces de inspirar a la juventud de México dentro y fuera de la cancha, pero ciertas acciones nos alejan de lograrlo’, dijo.



El viernes pasado, explicó, ’conocimos por la prensa de una situación que podría ir más allá de una simple indisciplina y a todas luces empaña el nombre de nuestra institución y de nuestra familia. Condenamos todo acto de violencia en contra de la mujer.’



De encontrarse culpable de las presuntas acusaciones, opinó, ’esperamos que las autoridades actúen conforme a la ley lo indique, y sobre todo no revictimizar a quien pudo sufrir una agresión.’



Y tajante, advirtió:



’¡Habrá cero tolerancia!’



Puntualizó que ’hemos tomado la determinación de poner un punto final a las indisciplinas y de cualquier acto que atente en contra de nuestros valores.’



La aplicación de una medida como esta, concluyó, ’es algo que nunca lo habríamos deseado, más aun estando en vísperas de disputar una clasificación, sin embargo, no lo podemos postergar, queremos sentar un precedente.’