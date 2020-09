"Trabajaremos para limpiar el gobierno de corrupción": Pablo Vargas



Juntos retomaremos el rumbo de Pachuca

Trabajaremos en reconstruir la ciudad, pues actualmente está destruida



La corrupción es un mal que aqueja a todos los niveles de gobierno y que no permite un adecuado desarrollo urbano, pues existen calles de Pachuca que están completamente destruidas, que no tienen la iluminación adecuada y por las cuales no se puede transitar de manera segura; además existe una fuerte deforestación de nuestra Bella Airosa, por ello el candidato por Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la presidencia municipal de la capital hidalguense, Pablo Vargas, se comprometió a trabajar para mejorar la imagen de la ciudad.



En recorrido por las calles de las colonias Anahuac y Guadalupe Pablo Vargas tocó puerta por puerta las casas de vecinos y vecinas invitándolos a unirse a este proyecto, en donde expresó que ’Pachuca está cansada de que nos gobiernen hampones y saqueadores, y es nuestro deber como población exigir mejores resultados a las autoridades, por ello juntos tenemos que trabajar para sacar adelante a esta ciudad’.

Agregó que, “no hay presupuesto que alcance para reconstruir nuestra ciudad, pero vamos a hacer un esfuerzo de gobierno y de gestión que permita hacer el trabajo, porque además buscaremos recuperar el espacio público de nuestros parques y jardines, pero para ello, necesitamos de su apoyo”.



En su recorrido por estas colonias marginadas de la Bella Airosa, pobladores le expresaron su apoyo y respaldo este próximo 18 de octubre “necesitamos de una persona que realmente luche por nosotros, le decimos que no está solo, puede contar con todos los que estamos aquí”.



Ante este respaldo, Pablo Vargas comentó que es necesario un cambio en Pachuca, un cambio a favor de la gente que tiene las necesidades más básicas, “no vamos a decir mentiras, vamos a ser honestos, no venimos a hacer promesas, venimos a comprometer, por ello haremos los “Miércoles Ciudadanos” en los barrios y colonias para poder escuchar y ver sus necesidades”.



Por último, el candidato a la presidencia municipal de Pachuca aseguró que la recuperación de la ciudad no será fácil, pero si todos y todas nos unimos para sacar de este bache a nuestra ciudad se podrá hacer una ciudad de derechos para todos.