"Un espacio para reflexionar": Yalitza Aparicio abre canal de YouTube

La actriz Yalitza Aparicio no para de trabajar desde su debut en la pantalla grande con la película Roma de Alfonso Cuarón. Después de que fuera invitada a formar parte de la Academia de Hollywood, ahora la originaria de Oaxaca sorprendió a sus seguidores al anunciar que abrió un canal de YouTube.



A través de sus redes sociales, Yalitza Aparicio, quien hace unos meses escribió un artículo para The New York Times, anunció que decidió abrir un canal de YouTube en el que contará sobre lo que hace, su forma de pensar, así como lo que defiende.



’Lo que hago, lo que pienso y lo que defiendo...lo que soy". Después de mucho trabajo el día de hoy abrimos las puertas de un nuevo espacio para seguir reflexionando juntos’, se lee en un fragmento de un tuit que escribió la actriz.



Gracias a este anuncio, el nombre de la protagonista de Roma se volvió tendencia en Twitter. De inmediato sus seguidores no perdieron la oportunidad de felicitar a Yalitza Aparicio por abrir su canal, además de mencionarle que es un ejemplo para México.



Otra red social que utilizó para anunciar su canal de YouTube fue Instagram, la nominada al Oscar subió algunos videos en sus historias en los que dio un adelantó de lo que se podrá ver en su canal. En estos clips se ve un detrás de cámaras de una escena de Roma, así como audios de diversas entrevistas que le hicieron distintos medios.



El video con el que estrenará su canal aún no está disponible, pero se espera que en punto de las 20 horas éste ya se encuentre en la plataforma. Sin duda el clip contará con miles e incluso millones de vistas, ya que casi todo lo que hace Yalitza Aparicio logra acaparar la atención de muchos.



Aunque Yalitza no ha participado en alguna otra producción, la actriz se encuentra muy activa y apoya a quienes más lo necesitan, además de siempre dar mensajes inspiradores. Recientemente, alzó la voz en contra del racismo con un tuit en el que mencionó que a pesar de ser ’prietita’ se sentía orgullosa de sus raíces.