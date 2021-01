"Un paraíso": Tiktokers se meten a casa abandonada de Luis Miguel en Acapulco; así luce

Luis Miguel es un artista que cuida demasiado su privacidad. Y aunque actualmente Netflix desarrolla una serie autorizada sobre su vida, todavía hay detalles de él que resultan enigmáticos. Por eso la exploración que 3 tiktokers realizaron recientemente en su casa abandonada de Acapulco acaparó de inmediato la atención de sus fans y curiosos. "Acabamos de llegar aquí, a Acapulco, a la casa de Luismi abandonada aquí en Diamante. Y ahorita vamos a ver si nos podemos meter", introdujo el tiktoker @ Hugo_gzbn en el primero de tres videos que resumen su recorrido por la mansión.



Primero, el grupo de jóvenes intentó entrar por una ventana pero les resultó imposible, por lo que siguieron buscando un acceso hasta que dieron con una escalera. "No mames, un paraíso", externó Hugo al llegar a la parte superior de la residencia. Posteriormente ingresaron a un cuarto aún con alfombra y manchas de humedad en las paredes, y encontraron un elevador. Luego mostraron un espacio que parecía ser una cava de vinos con todas las repisas dañadas.



En la segunda parte de la exploración, los jóvenes desbloquearon una ventana para poder ingresar a la planta baja. En ese lugar encontraron una sala donde todavía estaban los sillones y un recibidor enorme. Luego subieron a la que en su momento fue la habitación del cantante y quedaron aún más maravillados por su tamaño y sus decorados, entre otros aspectos que, a pesar de los años, aún se conservan: "No seas mamón", fue una de las tantas expresiones de asombró que externó Hugo en esa recamara.



​En la tercera y última parte del recorrido, los jóvenes salieron a la terraza de la casa, desde donde alabaron la increíble vista de la costa. Además, en ese sitio percibieron una zona del jardín donde Luismi "tenía una cancha de tenis".



Tras estas grabaciones, que ya llevan cientos de miles de reproducciones en la red social, los jóvenes lanzaron un reto donde, si consiguen 50 mil Me gusta en un video, pasarán la noche en la antigua casa de El Sol.