"¡Usted es una vergüenza!": la dura crítica de un joven al gobernador de Florida por su gestión de la pandemia

Un argentino-estadounidense, activista de la reforma migratoria, interrumpió a los gritos al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, con duras críticas hacia su gestión de la pandemia de coronavirus, cuando estaba dando una conferencia de prensa en un hospital de Miami .



"¡Debería darle vergüenza! ¡Usted es una vergüenza! ¡Usted es una vergüenza! Estamos teniendo récord de casos y no está haciendo nada", gritó Thomas Kennedy segundos después de que el gobernador comenzara a hablar anteayer desde el podio.



Kennedy, un activista de United We Dream, la mayor organización por los derechos de los inmigrantes con sede en Miami, tuiteó el video de su intervención y se identificó como la persona detrás de los gritos que se transmitieron en vivo por las estaciones de televisión de Florida que presentaban la conferencia de prensa. Poco más de una hora después de su publicación en su cuenta de Twitter, donde cuenta con 24.000 seguidores, el video ya tenía casi 170.000 vistas.



DeSantis brindó su conferencia de prensa ayer en el Jackson Memorial Hospital, 24 horas después de que el Departamento de Salud de Florida reportó un récord de 15.299 casos nuevos. El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, y el CEO del Jackson Memorial Hospital, Carlos Migoya, también hablaron durante la conferencia de prensa.



Según el panel de la Agencia de Administración de Salud de Florida, 8085 personas están recibiendo tratamiento en hospitales de Florida debido a complicaciones con la enfermedad respiratoria. Los condados del sur de Florida, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, continúan reportando los números más altos de casos y hospitalizaciones en general.



DeSantis había comenzado a hablar cuando fue interrumpido por los gritos de Kennedy. Luego se detuvo hasta que la seguridad escoltó al hombre fuera de la habitación, pero no hizo ningún comentario sobre los gritos del activista.



"¡Qué vergüenza! ¡Usted tiene que renunciar!", dijo Kennedy mientras era forzado a salir de la sala de conferencias. Luego instó al personal de seguridad a no tocarlo. "Distancia social", dijo a un hombre que se paró frente a su cámara muy de cerca.



"Más de 4000 personas murieron y ustedes culpan a los manifestantes, ustedes no tienen planes y no están haciendo nada", dijo Kennedy. "Como residente de Florida, siento que mi voz no se escucha. Siento que no tengo un canal ... donde expresar mis frustraciones hacia nuestro liderazgo político fallido e incompetente ", agregó.



