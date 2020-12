"Va por Hidalgo"; coalición PRI, PAN, PRD Y PESH

EL PROCESO ELECTORAL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA DE MÉXICO DEBE OFRECER GRANDES CAMBIOS: ERIKA RODRÍGUEZ



Luego de que se anunciara la coalición Va por Hidalgo, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Encuentro Social (PESH); la presidenta del instituto político tricolor Erika Rodríguez Hernández, puntualizó que ’en Hidalgo y en todo México vivimos una realidad que nos preocupa. El país no va bien. Persiste la pobreza, el desempleo, la deserción escolar, la delincuencia en aumento, falta de medicamentos, continúa la corrupción y se pasan por alto los derechos sociales’.



De acuerdo con Erika Rodríguez, es el sentir de miles de mexicanas y mexicanos que enfrentan una realidad dificil día con día y que manifiestan su inconformidad por las cosas que ocurren en el entorno, lamentablemente, dijo, es evidente que las promesas del 2018 se quedaron solo en eso.



’Vemos, como fuerza política en el estado de Hidalgo, que existe una negativa del gobierno central que encabeza Morena que se extiende a todas sus posiciones políticas; presidentes municipales y legisladores, y que es una negativa al diálogo, negativa a las libertades que mexicanas y mexicanos hemos conseguido a lo largo de la historia’.

Puntualizó que existen ataques a las instituciones políticas, actos de corrupción que se pasan por alto, acciones que vuelven a invisibilizar a mujeres y jóvenes, existe retroceso en la educación y una imposición de voluntades dejando de lado al pueblo que tanto utilizaron como bandera electoral y no se desea eso para Hidalgo.



“Hoy, los partidos que formamos esta coalición dejamos de lado nuestras ideologías más radicales, dejamos atrás las diferencias políticas y electorales, y escuchamos el clamor ciudadano, de organizaciones sociales y de otros actores políticos que nos concientizan del retroceso político y social que se empieza a sentir y del que se avecina si no abrimos los ojos y unimos voluntades”.



Rodríguez Hernandez enfatizó que no se trata de una alianza electorera, de ganar por ganar. “No es ir en contra de un partido político o del gobierno, es ir en contra del retrogrado paternalismo político que durante mucho se trató de desterrar y que hoy busca volver en su máxima expresión. Ya aprendimos la lección, no basta con la alternancia política. Se trata de gobernar para todas y todos, gobernar sin distinciones”.



Con esta coalición, las principales fuerzas políticas de Hidalgo que históricamente trabajaron, aun con diferencias, asumen una renovada y urgente responsabilidad para hacer frente a un panorama de retroceso y desesperanza.



“Actualmente, juntos gobernamos más de la mitad de los municipios del estado y juntos vamos a construir una gran agenda de unidad estatal, una agenda ciudadana y progresista, cuyos objetivos sean: Una democracia plena para una ciudadanía libre, seguridad, justicia y paz para todas y todos, incluyendo un combate real a la corrupción e impunidad, garantizar todos los derechos sociales, comenzando por la salud y educación universales, una economía inclusiva que reduzca la desigualdad y elimine la pobreza, Igualdad sustantiva para las mujeres y un medio ambiente sano y sustentable”.



“Nuestra estrategia electoral impulsará el voto a favor de las candidatas y candidatos de los partidos que asuman esta oferta de vanguardia y total compromiso ciudadano. La coalición abanderará en sus espacios hacia el 2021 a ciudadanos, mujeres y hombres que se comprometan con la verdadera democratización, la transparencia y una verdadera representación”.



La lideresa priista subrayó que el Proceso Electoral más grande de la historia de México debe ofrecer también grandes cambios y dejar atrás las promesas de esperanza que nunca llegaron, se debe seguir avanzando, con soluciones de fondo y no con asistencialismos.



“Esta coalición exige y nos convoca a los partidos políticos que la integramos a derribar los muros que dividen a la política de la ciudadanía. Estamos aquí para impulsar la unidad estatal en torno a las y los hidalguenses. A nuestra militancia, le digo que cada elección tiene sus particularidades y en esta del 2021 vamos a refrendar con su ayuda que somos el partido político más organizado, más fuerte y en unidad construiremos el Hidalgo que todas y todos nos merecemos”.