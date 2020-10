"Vecinos" de Yoli Tellería le clausuran parquímetros que dejó seguir operando

Integrantes de la Unión de Empresarios, Vecinos y Comerciantes del Valle de San Javier (Unevco) clausuraron de manera simbólica el módulo de MoviParq, con el fin de exigir respetar los acuerdos llevados a cabo desde 2017 donde parte de los ingresos por este servicio serían la para seguridad y mejoras del bulevar.



Sin dar a conocer cuánto le correspondería al bulevar que cuenta con 200 cajones, el tesorero de la organización, Rodoled Gómez Portugal, mencionó que anteriormente habían acordado con el ayuntamiento, en la administración de Yolanda Tellería Beltrán, que un porcentaje de lo recaudado por el servicio de estacionamiento en vía pública sería destinado para los servicios y seguridad del bulevar San Javier, sin embargo a la fecha no lo han hecho.



""Queremos que se cumplan estos acuerdos, que honren. Nosotros creemos que los parquímetros son una buen herramienta de organización vial, pero esto debe ser fructífero para todos y queremos que una parte de las ganancias sean para el bulevar’, agregó.



El tesorero expresó que existen videos en los que tanto la alcaldía como la empresa se compromete a destinar recursos al tema de seguridad, pues el módulo que hoy clausuraron era para un centro de vigilancia de San Javier, que a la fecha no han puesto.



"Este módulo, su conformación fue para hacer un centro de videovigilancia y tener respuesta inmediata para los vecinos y para los comerciantes. La verdad es que no se ha tenido absolutamente nada. Este módulo la empresa lo tiene en consignación y ni siquiera paga renta, entonces la búsqueda es sumar voluntades".



Sin embargo, en la página de Transparencia del ayuntamiento de Pachuca, la administración de Yolanda Tellería Beltrán reportó que destinó 4 millones 209 mil 306 pesos en reparar las vialidades de San Javier, provenientes de los parquímetros. Con información de Oliver García | LA SILLA ROTA