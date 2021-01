"Ya lo perdimos, al Doctor Navarro", refieren periodistas

Por Fernando Gutiérrez Meza



Mientras que en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA se cargan una "guerra* entre los grupos en contra del precandidato al Gobierno del Estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, éste viene sumando y trabajando para consolidar su proyecto político, y lograr en su momento ser el candidato y luego convencer a la ciudadanía nayarita que el galeno es la mejor opción.



Algunos de sus seguidores cercanos "ya lo sienten en la silla de palacio", factor que no debiera suceder, pues muchas veces, del plato a la boca se cae la sopa, tenemos el caso del priista Manuel Humberto Jiménez, quien hasta hace unos días, era el más apuntado a ser el abanderado a la gubernatura, cuestión que no sucedió por intereses del CEN de ese instituto político, y fue consolado en las negociaciones con una diputación federal y otras posiciones para su equipo.



Quienes conocemos al doctor Navarro de varios ayeres, indudablemente sabemos de su don de gente y trato sensible, humanista y sencillo, con los ciudadanos, en que se incluye a un sector de la sociedad, como son los periodistas, que en momentos de desgracia siempre han recibido el respaldo del político, como ejemplo se tiene el apoyo que oportunamente ofreció a Jaime Tapia López, lo mismo que al periodista Miguel Ángel Labastida, que en en fechas recientes sufrió un grave problema de salud, y siempre tuvo la mano amiga del representante en el senado.



Por ello, extraña que ahora, los comunicadores perciban un distanciamiento de Navarro Quintero con éstos, como pasó durante un evento celebrado en el Nekie, donde varios de ellos pretendieron entrevistarlo para conocer su opinión de la suma de personajes como el caso de los Montenegro Ibarra, que fue el caso.



No obstante, platican varios de los periodistas que acudieron al lugar, que se les impidió la entrada al evento, quizá por las medidas de higiene por el Covid, o tal vez por determinación propia de Omar Canovas Moreno, que como otros, ya se sienten funcionarios de primer nivel de palacio de gobierno, aunque ese actuar va en contra de la se sensibilidad que caracteriza al Pugueño.



Los comunicadores presentes en el evento del Nekie, refieren que al terminar el evento, sacaron casi corriendo al doctor Miguel Ángel, y escoltado de lado a lado hasta llevarlo a una camioneta donde era esperado para llevarlo a otro lugar.



Hasta donde se tiene conocimiento, el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, siempre ha sido acompañado y auxiliado con la "raza de los medios" por el notario Juan Echeagaray Becerra, del que no existe duda de mantener una buena relación con la mayoría.



Sin embargo, según comentan ya trae a varios que se sienten coordinadores y directores de Prensa del Estado, sin todavía ganar la campaña, como es el caso de un tal Alberto Martínez Sánchez, el famoso Tito Ceja, y una damita de nombre Sofía Castañeda Jiménez. En el caso de los dos primeros, la perrada" los conoce ampliamente, en tanto la mujer seguro sabe del ambiente y le viene sirviendo en esa área.



Tal vez ante el panorama político que impera en MORENA, el doctor Navarro anda más ocupado en otras cuestiones, y no es para menos. Pero su equipo de prensa también debe hacer la parte que les corresponde.



Es de referir, que pudiera haber razón de parte de Navarro de conducirse así con los comunicadores, pues han surgido un sinnúmero de seudos periodistas y orejas que lo persiguen por todos lados, y que muchos no publican ni siquiera en los baños, pero salieron buenos para acosar políticos y ahora candidatos.