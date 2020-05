’ Santifícalos en la verdad ’

Miércoles 27 de mayo 2020





La Palabra de Dios





Primera lectura

Hch 20, 28-38

En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: ’Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la Iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo.



Yo sé que después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño y sé que, de entre ustedes mismos, surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche he dejado de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes.



Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro ni la plata ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: ‘Hay más felicidad en dar que en recibir’ ’.



Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre todo, porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 67, 29-30. 33-35a. 35bc-36ab

R. (33a) Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya.

Señor, despliega tu poder,

reafirma lo que has hecho por nosotros,

desde Jerusalén, desde tu templo,

a donde vienen los reyes con sus dones. R.

R. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya.

Cántenle al Señor, reyes de la tierra,

denle gloria al Señor,

que recorre los cielos seculares,

y que dice con voz como de trueno:

’Glorifiquen a Dios’. R.

R. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya.

Sobre Israel su majestad se extiende

y su poder, sobre las nubes.

Bendito sea nuestro Dios. R.

R. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Cfr Jn 17, 17

R. Aleluya, aleluya.

Tu palabra, Señor, es la verdad;

santifícanos en la verdad.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 17, 11-19

En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: ’Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste; yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura.



Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.



Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Tened cuidado

El discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso es contundente. Lo hace en 1ª persona para clarificar mejor las acusaciones que intuye habrá contra él. No lo volverán a ver y, por eso, no se anda con rodeos ni componendas. No les ha ocultado nada, dice, y no lo va hacer ahora que se va para no volver. Esos ancianos son obispos, hombres probados en su virtud, son los ’viri probati’ del momento. En ellos ha confiado para cuidar de la iglesia y de las distintas comunidades. Y les insta a que sigan haciéndolo.



Pablo no hace distinción entre sacerdotes de 1º orden (obispos) y sacerdotes de 2º orden (presbíteros); esto es algo posterior muy cuestionado. Ambos celebramos la misma eucaristía y los mismos signos sacramentales por igual. La responsabilidad sí es distinta; pero la sacramentalidad…, no. A ambos se nos pide el ’pastoreo, la guía, la animación de la Palabra, la administración de los sacramentos’; en eso nada nos diferenciamos. Podríamos admitir que el orden sacerdotal les pertenece a ellos, pero en caso de urgente necesidad…



Pablo es consciente de los peligros que acechan: vendrán lobos feroces que querrán acabar con la Iglesia. Dentro de las comunidades algunos se levantarán para enseñar mentiras. Nada nuevo bajo el sol tanto en la fe como en la vida de las comunidades. Lo vemos cada día. Les advierte, conoce bien el percal: estad alerta; no me vais a ver más y, por tanto, confío en vosotros. Él sabe que en cuanto uno se da la vuelta, aparecen los ’vivales’ de turno tergiversando el mensaje. Lo importante es la fidelidad y no dejarse deslumbrar por los charlatanes al uso. Es tan fácil dejarse deslumbrar… Es tan difícil mantenerse en la fidelidad…



Reyes de la tierra, cantad a Dios

El salmista se mueve entre las abalanzas, los agradecimientos, las quejas doloridas y cierto tono de reproche. No era para menos. Son las dos actitudes humanas más comprensibles. En este salmo todo son alabanzas y reconocimientos. El salmista debería estar pasando por un buen momento; saca su vena optimista y esperanzada. Recoge la alegría del pueblo por la cosecha abundante. Es agradecimiento y bendición a un mismo tiempo.



Santifícalos en la verdad

Juan, siempre tan alambicado. Se le nota su formación helenística. Avanza y retrocede para dejar clara la idea fundamental: saber estar sin ser. Saber estar en el mundo con una postura clara, acorde con la buena noticia recibida y sus exigencias para así no llevar a engaño a nadie, y, a la vez, no ser del mundo siguiéndole su juego y sus componendas sutiles. Son los eternos dilemas para el testigo de la fe, porque siempre está en juego la verdad, la Verdad, en sus múltiples acepciones. ’Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad’, ora Jesús. Bien sabía Él sobre cuánta mentira se tejía la vida de sus conciudadanos; en definitiva, de la humanidad.



Qué no podremos decir nosotros que vivimos sobre ese mar proceloso de las fake news. No es verdad, aunque lo parezca, eso tan repetido:Di una mentira mil veces y se convertirá en verdad.



Muchos programas televisivos juegan al ’verdad o mentira’. Como si acertar fuera sinónimo de más cultura o más veracidad. Ya decía Cervantes: ’La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua’. Lo tan repetido: tú miente, que algo queda, es indicativo de poca o ninguna catadura moral. ¡Vaya si la verdad adelgaza -mejor método imposible-, sino que se lo digan a muchos que por ser veraces están en la cárcel, son perseguidos o no los dejan vivir en paz!



He ahí la postura de los discípulos de Jesús: veracidad ante todo. Pero hay que prepararse a sus consecuencias… Jesús usa muchas expresiones con la palabra ’verdad’ en su predicación. La más utilizada eclesialmente es ’La verdad os hará libres’ ¿Será verdad? Los dominicos también tenemos por lema Veritas y ¡puff, cómo cuesta! Entre nosotros también.



Pentecostés está cerca y sus siete dones llevan como denominador común el sentido hondo de la Verdad, de la actitud veraz hasta que se haga en cada uno aptitud veraz, enraizada en el corazón y en la mente. Todos los demás son componendas, zarandajas para ir tirando, equilibrios para sobrevivir.



Fr. José Antonio Solórzano Pérez O.P.

Casa San Alberto Magno (Madrid)