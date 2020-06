’ Se volvieron a Jerusalén buscándolo ’

Memoria del Corazón Inmaculado de María



Sábado 20 de junio 2020



La Palabra de Dios



Primera lectura

2 Cron 24, 17-25

Después de la muerte del sacerdote Yehoyadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey; a éste, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones.



Entonces el espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Yehoyadá, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: ’Esto dice el Señor Dios: ‘¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y él los abandonará a ustedes’ ’.



Pero el pueblo conspiró contra él y, por orden del rey, lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Yehoyadá y mató a su hijo, Zacarías, quien exclamó al morir: ’Que el Señor te juzgue y te pida cuentas’.



Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén; mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Yehoyadá, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34

R. (29a) Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

’Un juramento hice a David, mi servidor, dice el Señor,

una alianza pacté con mi elegido:

‘Consolidaré tu dinastía para siempre

y afianzaré tu trono eternamente’. R.

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

Yo jamás le retiraré mi amor

ni violaré el juramento que le hice.

Nunca se extinguirá su descendencia

y su trono durará igual que el cielo. R.

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

Pero, si sus hijos abandonan mi ley

y no cumplen mis mandatos,

si violan mis preceptos

y no guardan mi alianza,

castigaré con la vara sus pecados

y con el látigo sus culpas,

pero no les retiraré mi favor. R.

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

No desmentiré mi fidelidad,

no violaré mi alianza

ni cambiaré mis promesas’. R.

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.





Aclamación antes del Evangelio

Cfr Lc 2, 19

R. Aleluya, aleluya.

Dichosa la Virgen María,

que guardaba la palabra de Dios

y la meditaba en su corazón.

R. Aleluya.





Evangelio

Lc 2, 41-51

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino; entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca.



Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: ’Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia’. Él les respondió: ’¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?’ Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Mandaré eternamente mi favor

Nos encontramos ante un pasaje difícil de comprender, pues asistimos a un momento de la historia del pueblo de Israel que le da la espalda a Dios. Mata a sus profetas, y no reconocen lo que el Señor ha hecho por su pueblo, se aparta de sus mandatos y reciben su castigo. El rey es un rey orgulloso y no ve los dones que ha recibido.



Esto nos lleva a recordar cuando en otro pasaje se nos dice que Dios envió a profetas y no lo escucharon, y por último nos mandó al Hijo, y tampoco lo escucharon… y también lo mataron.



Dios sigue mandando hoy profetas, sigue enviando a su Hijo, y hoy, como hace miles de años, seguimos sin reconocerlo, seguimos sin ver su rostro.



Esta lectura recuerda que somos débiles, que aunque tengamos otro reino, no somos frágiles, pero también nos recuerda que para Él somos todo, que nos seguirá enviando profetas y nos seguirá mandando a su Hijo, y que, como dice el salmista ’no les retiraré mi favor/ ni desmentiré mi fidelidad’.



Se volvieron a Jerusalén buscándolo

Dentro ya del tiempo ordinario, celebramos la solemnidad del Inmaculado Corazón de María, y en este día, la Iglesia nos proclama esta lectura, este pasaje muy conocido, y que tal vez por eso, se nos escapan muchas de las cosas que nos dice.



María, junto a José y a su hijo, va a cumplir con lo que dictan las leyes de su pueblo.



Peregrinan a Jerusalén.



A la vuelta se dan cuenta de que su hijo no está, tienen que cambiar de sentido, volver a Jerusalén a buscarlo.



Y continúa con la conversación de Jesús y sus padres, en la que él mismo manifiesta quién es y para qué está ahí.



Y María guardaba todo en su corazón.



Peregrinar, cumplir, cambiar de sentido.



Estas acciones nos invitan a una conversión del corazón.



Cumplimos, sí, vamos a misa, estamos comprometidos en muchos apostolados, queremos a Dios, somos cristianos…, pero hoy debemos cambiar de sentido en nuestra peregrinación, debemos volver a Jerusalén, y preguntarnos qué Dios hay en nosotros, qué es lo que tenemos que cambiar. Volver a Jerusalén es volver a su Palabra, volver a la verdadera misión que Dios tiene para cada uno de nosotros.



Y allí, junto a Él, tendremos a María, a su Inmaculado Corazón que nos invita a depositar en ella todo lo que llevamos en el nuestro.



Dña. Rosa María García O.P. y D. José Llópez O.P.

Fraternidad Laical de Santo Domingo de Torrent, Valencia.