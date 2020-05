’ Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero ’

La Palabra de Dios



Viernes 29 de mayo 2020



Primera lectura

Hch 25, 13-21

En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras:



’Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre, sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación.



Vinieron conmigo a Cesarea, y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él, no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo.



No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos; pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab

R. (19a) Bendigamos al Señor, que es el rey del universo. Aleluya.

Bendice, al Señor, alma mía,

que todo mi ser bendiga su santo nombre.

Bendice, al Señor, alma mía,

y no te olvides de sus beneficios. R.

R. Bendigamos al Señor, que es el rey del universo. Aleluya.

Como desde la tierra hasta el cielo,

así es de grande su misericordia;

como dista el oriente del ocas,

así aleja de nosotros nuestros delitos. R.

R. Bendigamos al Señor, que es el rey del universo. Aleluya.

E n el cielo el Señor puso su trono,

y su reino abarca el universo.

Bendigan al Señor todos los ángeles,

ejecutores fieles de sus órdenes. R.

R. Bendigamos al Señor, que es el rey del universo. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 14, 26

R. Aleluya, aleluya.

El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas

y les recordará todo cuanto yo les he dicho,

dice el Señor.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 21, 15-19

En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro: ’Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?’ Él le contestó: ’Sí, Señor, tú sabes que te quiero’. Jesús le dijo: ’Apacienta mis corderos’.



Por segunda vez le preguntó: ’Simón, hijo de Juan, ¿me amas?’ Él le respondió: ’Sí, Señor, tú sabes que te quiero’. Jesús le dijo: ’Pastorea mis ovejas’.



Por tercera vez le preguntó: ’Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?’ Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: ’Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero’. Jesús le dijo: ’Apacienta mis ovejas.



Yo te aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías; pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras’. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: ’Sígueme’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Pablo sostiene que Jesús está vivo

Ojalá nos convenzamos de que un cristiano es el que vive en conexión directa con Jesús las 24 horas del día. Desde que tuvo el encuentro seductor con él, todo en su vida está relacionado con Jesús. Su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de divertirse, su manera de soñar, su manera de sufrir, su manera de gozar… su vida entera la vive en unión con Cristo Jesús. ’Yo soy la vid, vosotros los sarmientos… Sin mí no podéis hacer nada’. Esta expresión de Jesús, que para el que no le conozca puede parecerle abusiva y despersonalizante, los cristianos la vivimos de manera altamente positiva, porque expresa nuestra unión con él, nuestra profunda intimidad con él. Por eso, podemos confesar con san Pablo: ’para mí la vida es Cristo’, a quien, como nos indica esta primera lectura, le metieron preso por culpa de Cristo, por culpa de ’un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo’. También nosotros sostenemos que Cristo está vivo y que vive en nuestro corazón donde ha querido hacer su morada y desde donde dinamiza toda nuestra existencia. No sabemos vivir sin Cristo Jesús.



Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero

Jesús conoce a fondo el corazón humano y sus necesidades más profundas, pues es él el creador de nuestro corazón. Sabe muy bien que el impulso, la necesidad más espontánea y más fuerte del corazón humano es el amor. Lo que desea es amar y ser amado, para eso ha sido diseñado. Por eso, Jesús se pasó toda su vida predicando que lo primero y principal es el amor, amar Dios, al prójimo y a uno mismo. Y como sabe que es difícil amar si uno no se siente amado, nos gritó que él nos ha amado y nos ama ’hasta el extremo’, hasta el extremo da gastar su vida en favor nuestro. Si él no nos ama no podremos amar a Dios y a los hermanos.



También Jesús sabe que lo que más hace sufrir a un corazón humano es sentirse traicionado, no amado por una persona querida. Jesús experimentó esta traición a manos de Judas y de Pedro. A Judas no pudo tenderle su mano y su perdón, porque se quitó la vida. Pero sí lo hizo con Pedro en la entrañable escena que nos relata el evangelio de hoy. Jesús suspira por el amor de Pedro, desea ser correspondido por Pedro. Por eso le pregunta por tres veces si le ama: ’Simón, hijo de Juan, ¿me quieres’. Sincera y compungida la respuesta de Pedro: ’Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero’.



Los cristianos de todos los tiempos tenemos la suerte de que Jesús nos dirige a cada uno de nosotros la misma pregunta que dirigió a Pedro: ’Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?’.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)