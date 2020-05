’ Sin mí no podéis hacer nada ’

La Palabra de Dios



Miércoles 13 de mayo 2020





Primera lectura

Hch 15, 1-6

En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse.



Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia.



Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron, diciendo: ’Hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés’.



Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

R. (cf 1) Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya.

¡Qué alegría sentí, cuando me dijeron:

’Vayamos a la casa del Señor’!

Y hoy estamos aquí, Jerusalén,

Jubilosos, delante de tus puertas.

R. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya.

A ti, Jerusalén, suben las tribus,

las tribus del Señor,

según lo que a Israel se le ha ordenado,

para alabar el nombre del Señor.

R. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya.

Por el amor que tengo a mis hermanos,

voy a decir: ’La paz esté contigo’.

Y por la casa del Señor, mi Dios,

Pediré para ti todos los bienes.

R. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 15, 4. 5

R. Aleluya, aleluya.

Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor;

el que permanece en mí da fruto abundante.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 15, 1-8

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto.



Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.



Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



A vueltas con el pasado

Pablo y Bernabé, en el Capítulo 15 de los Hechos, son escogidos para dirimir, junto a los apóstoles y presbíteros, una cuestión que los fariseos conversos a la fe cristiana exigían: la circuncisión de los gentiles. Mientras los fariseos conversos se quedan anclados en el pasado con la ley de Moisés; Pablo y Bernabé comparten cómo es la alegría de la fe entre los gentiles. Un pueblo naciente y nuevo por la fe en Jesucristo.



Todo esto, provoca una gran discusión en la comunidad de los primeros creyentes. Discutir es bueno, pero ser intransigente con los demás es lo que nos conduce a anclarnos en el pasado, como si de él dependiera toda la bondad de Dios.



Cuando nos quedamos anclados en el pasado, no permitimos que Dios cree en nosotros un corazón nuevo capaz de albergar una nueva esperanza, y una nueva alegría. Hay que destacar que mientras la comunidad se alegraba de los nuevos creyentes, los más rancios de la pureza (los fariseos conversos) no lo hacían. Exponían sus exigencias antes de sentirse conmovidos por la novedad de un pueblo que crece en la fe del resucitado. Por eso, la opción que nace de la novedad creyente y la alegría pascual es la de no quedarse anclados en la esterilidad violenta de las discusiones.



Se tienen en cuenta las consideraciones, cuando cambio la actitud. Cuando transformo una discusión violenta en un diálogo sincero, sin imposiciones. Los apóstoles y presbíteros se reunieron para tomar una decisión, pero no era precisamente un ambiente de calma. La decisión que tomaron fue la de no imponer más cargas que las indispensables…



Porque la vida del cristiano ya tiene sus propias y nuevas exigencias, no es necesario trasladar exigencias del pasado. Por ello, no vamos a ser más perfectos ni más santos. Cristo es el Nuevo Moisés, la nueva esperanza, la nueva alegría. El resucitado pone en nuestro interior un nuevo marco de exigencia: la alegría en el amor.



Sin mí no podéis hacer nada

Jesús, en el Evangelio de Juan, nos habla del permanecer como el sarmiento permanece unido a la vid, nutriéndose de ella, para dar fruto abundante. Explica que Jesús es la Vid, y el Padre el labrador, y nosotros los sarmientos. Hay toda una unidad vinculada al amor.



El término ’Permanecer’ tiene la acepción siguiente:



Mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad.



Mantenerse sin mutación en un mismo estado de gracia es lo que nos propone Jesús. La idea de la fe no permite mutación, lo que permite es conversión. La mutación es moverse o mudarse. La conversión permite que alguien se transforme en algo distinto de lo que era. Y para nosotros los creyentes, la razón de esa transformación es Cristo.



Él nos dice que sin Él no podemos hacer nada. Él es la puerta de acceso a la ternura de Dios, a su misericordia. Si queremos acceder al Padre, sólo podrá ser a través del conocimiento que nos da Jesús, a través de sus Palabras y acciones.



Lo que Jesús nos pide es fidelidad y lealtad a su palabra, acogida y adhesión de su proyecto recreador de nuestra esperanza. Un nuevo reino de amor, justicia y paz; sin mutaciones y cambios acelerados que nos conduzcan a la inmadurez y superficialidad.



Jesús ha dejado su huella entre nosotros, nos habla directo a nuestro corazón temeroso, para que no suceda nuevamente la traición y la huida de sus discípulos, les habla de la permanencia, de una presencia infinita, de la unidad que existe entre Dios y los hombres por medio de Él.



Que todos seamos uno, ha de ser nuestra oración. Una oración confiada y siempre nueva. Una oración centrada en el Cristo de la Vida y la Alegría. Permanecemos en Él, permanecemos en la Vida, permanecemos en la Alegría Pascual. Dios pasó por nuestra vida haciéndonos copartícipes de su vida y su gracia.



Fray Alexis González de León O.P.

Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)