’ Sin mí no podéis hacer nada ’

La Palabra de Dios



Jueves 23 de julio 2020





Primera lectura

Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13

En aquel tiempo, me habló el Señor y me dijo:

’Ve y grita a los oídos de Jerusalén:

‘Esto dice el Señor:

Aún recuerdo el cariño de tu juventud

y tu amor de novia para conmigo,

cuando me seguías por el desierto,

por una tierra sin cultivo.



Israel estaba consagrado al Señor

como primicia de su cosecha.

Quien se atrevía a comer de ella, cometía un delito

y la desgracia caía sobre él.



Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines,

para que comieran de sus excelentes frutos.

Pero llegaron y profanaron mi tierra,

convirtieron mi heredad en algo abominable.



Los sacerdotes ya no hablan de Dios

y los doctores de la ley no me conocen,

los pastores han profetizado en nombre de Baal

y adoran a los ídolos.



Espántense, cielos, de ello,

horrorícense y pásmense,

–palabra del Señor–,

porque dos maldades ha cometido mi pueblo:

me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas,

y se hicieron cisternas agrietadas,

que no retienen el agua’ ’.



Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 35, 6-7ab. 8-9. 10-11

R. (10a) Tu eres, Señor, la fuente de la vida.

Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo

y tu fidelidad, como desde la tierra hasta las nubes.

Más grande que las montañas es tu justicia

y tus sentencias son como el océano inmenso. R.

R. Tu eres, Señor, la fuente de la vida.

Señor, qué inapreciable es tu misericordia.

Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas,

se nutren de lo más sabroso de tu casa

y tú les das a beber el torrente de tus delicias. R.

R. Tu eres, Señor, la fuente de la vida.

Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida

y tu luz nos hace ver la luz.

Prolonga tu misericordia con los que te reconocen

y tu justicia con los rectos de corazón. R.

R. Tu eres, Señor, la fuente de la vida.





Aclamación antes del Evangelio

Cfr Mt 11, 25

R. Aleluya, aleluya.

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,

porque has revelado los misterios del Reino

a la gente sencilla.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 13, 10-17

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ’¿Por qué les hablas en parábolas?’ El les respondió: ’A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Reino de los cielos; pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia; pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.



En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán; mirarán y volverán a mirar, pero no verán; porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve.



Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí

Abandonamos hoy la lectura continua en la eucaristía para celebrar la fiesta de Santa Brígida de Suecia, una mujer del siglo XIV, perteneciente a la alta sociedad de la época, joven esposa, madre de ocho hijos, viuda y fundadora de una orden religiosa.



Su relación profundísima con el Señor Jesús, sobre todo a través del misterio de su pasión, hizo de ella una verdadera predicadora del evangelio, con una gran influencia en la sociedad de su tiempo, desde los Papas y nobles hasta la gente sencilla. Comparte con otras santas el reconocimiento de la Iglesia como patrona de Europa.



Las lecturas elegidas para su fiesta resaltan el modo de comprender la fe y la experiencia espiritual de Brígida de Suecia. Dos versículos de la carta de Pablo a los gálatas. Radicales y aparentemente paradójicos, en ese discurso vehemente por mostrar que sólo en Jesús, el Cristo, está la salvación para todos. Sorprendentes en estos tiempos en que se subraya con fuerza la necesidad imperiosa de ser uno mismo, de ser libre… aunque vivamos después dominados y manejados por los intereses del poder y siguiendo a tantos gurús como proliferan en épocas de crisis.



Pero ¿quizá Pablo está sugiriendo que la persona ha de dejar de ser ella misma? ¡Más bien al contrario! Pablo descubrió que la persona de Jesús lo era TODO, la plenitud de lo humano y lo divino. Y en el proceso de identificación con Él -nunca en el cumplimiento de una Ley- adquirimos la capacidad de ir siendo cada vez más humanos y más ’nosotros mismos’.



Ojalá experimentemos que a medida que vamos viviendo de la fe en el Hijo que nos amó nos acercamos a nuestra auténtica identidad. Dios no nos desaloja de nosotros mismos, sino que potencia nuestra capacidad de llegar a ser realmente aquello que estamos llamados a ser.



Sin mí no podéis hacer nada

El descubrimiento de Pablo en la 1ª lectura, ’es Cristo quien vive en mí’, encuentra en el evangelio su ’complemento’ en boca de Jesús. Si Cristo vivía en Pablo, ahora Jesús nos invita a ser nosotros los que vivamos en Él.



El texto está poblado de frases que pueden provocar desconcierto. El labrador, la vid y los sarmientos constituyen imágenes alegóricas muy sencillas cuando se refieren a la naturaleza, pero no lo son tanto cuando caemos en la cuenta de que somos los ’sarmientos’. Y es que la vida de sarmiento no es precisamente fácil: si no hay frutos se arranca y se tira al fuego… si hay frutos se poda para que dé más frutos…



¿Viviremos obsesionados por producir frutos? ¿Cuáles son esos frutos que hemos de dar? ¿Se nos empuja a vivir bajo la presión de que una tijera de podar pende sobre nuestras cabezas?



Esa interpretación se aleja de lo que Jesús ha ido comunicando en el evangelio. Como dice A. Candiard, cuando una palabra del Evangelio nos produce miedo significa que no hemos sabido interpretarla. ¿Cuál es el mensaje entonces? El Padre envía al Hijo para salvar al mundo; el Hijo nos ama y nos invita a vivir unidos a Él hasta el punto de participar de su propia vida como el sarmiento lo hace de la vid.



Si acogemos esta invitación, si deseamos que nuestra vida adquiera su sentido precisamente en esa vinculación estrecha con Él, los frutos surgirán sin que sepamos cómo, y -aunque parezca mentira porque hay muchas cosas fantásticas que se realizan en el mundo sin referencia explícita al Señor Jesús- viviremos con alegría la sorpresiva experiencia de sentir en lo más hondo de nosotros que no podemos hacer nada sin Él.



Hna. Gotzone Mezo Aranzibia O.P.

Congregación Romana de Santo Domingo