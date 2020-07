’ Sobre Él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones ’

La Palabra de Dios



Sábado 18 de julio 2020



Primera lectura

Miq 2, 1-5

¡Ay de aquellos que planean injusticias,

que traman el mal durante la noche

y al despuntar la mañana, lo ejecutan,

porque son gente poderosa!



Codician los campos y los roban,

codician las casas y las usurpan,

violando todos los derechos

arruinan al hombre y lo despojan de su herencia.



Por eso dice el Señor:

’Estoy planeando contra esta gente

una serie de calamidades

de las que no podrán escapar.

Entonces ya no caminarán con altivez,

porque será un tiempo de desgracias.

Aquel día, la gente se burlará de ellos

y les cantará un triste canto:

Nos han despojado de todo

y se han repartido nuestras tierras;

se han apoderado de nuestra herencia

y no hay quien nos la devuelva’.



Por eso dice el Señor:

’Cuando la asamblea del pueblo

distribuya nuevamente las tierras,

no habrá parte para ellos’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 9, 22-23. 24-25. 28.29. 35

R. (12b) Señor, no te olvides de los pobres.

¿Por qué te quedas lejos, Señor,

y te escondes en el momento de la angustia?

La soberbia del malvado oprime al pobre.

¡Que se enrede en las intrigas que ha tramado! R.

R. Señor, no te olvides de los pobres.

El malvado presume de su ambición,

Y e; avaro maldice al Señor.

El malvado dice con insolencia

que no hay Dios que le pida cuentas. R.

R. Señor, no te olvides de los pobres.

Su boca está llena de engaños y fraudes,

Su lengua esconde maldad y opresión;

Se gazapa junto a la casa del inocente

para matarlo a escondidas. R.

R. Señor, no te olvides de los pobres.

Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos,

tú los miras y los tomas en tus manos;

el pobre se encomienda a ti,

tú eres el socorro del huérfano. R.

R. Señor, no te olvides de los pobres.





Aclamación antes del Evangelio

2 Cor 5, 19

R. Aleluya, aleluya.

Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo,

y nos ha encomendado a nosotros

el mensaje de la reconciliación.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 12, 14-21

En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías:



Miren a mi siervo, a quien sostengo;

a mi elegido, en quien tengo mis complacencias.

En él he puesto mi Espíritu,

para que haga brillar la justicia sobre las naciones.

No gritará ni clamará,

no hará oír su voz en las plazas,

no romperá la caña resquebrajada,

ni apagará la mecha que aún humea,

hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra;

y en él pondrán todas las naciones su esperanza.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



"Ay de los que meditan maldades"

Miqueas es, sin duda, uno de los profetas del Antiguo Testamento que más defiende, en nombre de Dios, la justicia social. El texto nos muestra la triste realidad de Judá, donde los más ricos explotan sin misericordia a los menos favorecidos. Hay un paralelismo significativo entre los pensamientos y acciones de los poderosos y los de Dios. Aquellos traman el mal en la negrura de la noche y la comodidad de sus lechos para que se haga triste realidad de día. Pero Dios, que penetra los corazones, vaticina en boca del profeta la consecuencia de ese mal, que se volverá contra ellos, contra todo el reino, privándoles de la herencia prometida en el Día Final.



Nuestro mundo, nuestra Iglesia vive también hoy esta triste realidad que denuncia Miqueas. No faltan la corrupción, las injusticias, las desigualdades…tantas pobrezas materiales y espirituales que no son frutos de un mal desconocido, sino del que somos y nos sentimos esclavos. Pero Dios no nos abandona, sigue suscitando profetas que nos hagan descubrir ese mal que nos atenaza el corazón, despertar y levantarnos de nuestras comodidades, devolviéndonos la fe y la esperanza en Quien puede realmente salvarnos y siempre ha estado con nosotros.



En realidad todos somos llamados a esta vocación profética desde el bautismo y tendríamos que plantearnos por qué preferimos que nos despierten a despertar.



’Él los curó a todos"

El contexto del Evangelio nos sitúa al Señor tras haber curado a un hombre con el brazo paralizado un sábado en la sinagoga. Todo un gesto profético que hace presente a Dios entre su pueblo. Pero los fariseos quieren matarlo. Prefieren continuar con una religión paralizada en la que Dios no tiene cabida. Por eso Jesús se va. Y muchos del pueblo con él… y son curados. Para San Mateo así se cumplía en Jesús la profecía de Isaías: es el Siervo de Yahveh que se revela no en la Ley sino en el servicio.



Jesús hace presente el Reino de Dios mediante los signos de fe que son los milagros, pero, al igual que los fariseos, no pocas veces los cristianos estamos ciegos: como dice el refrán: ’no hay mayor ciego que el que no quiere ver’. Creemos tener a Dios sujeto a nuestros ritos religiosos, a nuestros lugares sagrados y pasa desapercibido cuando nos invita a verlo en el dolor o sufrimiento del prójimo. Hoy más que nunca la Iglesia tiene que ser signo de Salvación.



Es preciso pedir insistentemente al Señor que nos aumente la fe, que nos cure de nuestro brazo, de nuestro corazón paralizado y que podamos seguirle adonde haya hombres necesitando salvarse.







’Si hubiésemos dejado a Cristo entrar hasta el fondo de nuestro ser, si hubiésemos purificado suficientemente nuestra mirada, el Mundo dejaría de ser un obstáculo para nosotros. Sería, más bien, una exigencia continua de trabajar para el Padre, a fin de que por mediación de Cristo, su reino se realice en la tierra lo mismo que en el cielo’.



(Michel Quoist ’Oraciones para rezar por la calle’)



D. Carlos José Romero Mensaque, O.P.

Fraternidad ’Amigos de Dios’ de Bormujos (Sevilla)