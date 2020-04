’ Somos testigos de que está vivo ’

Viernes 17 de abril 2020





La Palabra de Dios



Primera lectura

Hch 4, 1-12

En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron, y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe.



Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ’¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto?’



Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: ’Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel: este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 117, 1-2 y 4. 22-24. 25-27a

R. (22) La piedra que desecharon los constructores

es ahora la piedra angular. Aleluya.

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,

porque tu misericordia es eterna.

Diga la casa de Israel:

’Su misericordia es eterna’.

Digan los que temen al Señor:

’Su misericordia es eterna’.

R. La piedra que desecharon los constructores

es ahora la piedra angular. Aleluya.

La piedra que desecharon los constructores,

es ahora la piedra angular.

Esto es obra de la mano del Señor,

es un milagro patente.

Este es el día del triunfo del Señor:

día de júbilo y de gozo.

R. La piedra que desecharon los constructores

es ahora la piedra angular. Aleluya.

Libéranos, Señor, y danos tu victoria.

Bendito el que viene en el nombre del Señor.

Que Dios desde su templo nos bendiga.

Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine.

R. La piedra que desecharon los constructores

es ahora la piedra angular. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Sal 117, 24

R. Aleluya, aleluya.

Éste es el día del triunfo del Señor,

día de júbilo y de gozo.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 21, 1-14

En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás (llamado el Gemelo), Natanael (el de Caná de Galilea), los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: ’Voy a pescar’. Ellos le respondieron: ’También nosotros vamos contigo’. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada.



Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: ’Muchachos, ¿han pescado algo?’ Ellos contestaron: ’No’. Entonces él les dijo: ’Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces’. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados.



Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: ’Es el Señor’. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros.



Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: ’Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar’. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: ’Vengan a almorzar’. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ‘¿Quién eres?’, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado.



Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



No podemos menos que contar lo que hemos visto y oído

En estos tiempos de Pascua, las lecturas nos narran la experiencia y predicación primigenia de la fe de los apóstoles y discípulos de Jesús, que a su vez, constituye el fundamento de nuestra fe. Como profetas de la nueva era que se abre con Jesús, ellos también fueron llamados y enviados a ser testigos de todo lo acontecido.



Como profetas no trasmiten sus propias palabras o ideas, sino que son el altavoz de la intervención de Dios. Obedecen la voz del Señor, asumen la urgencia de manifestar su gratuita salvación por la muerte y resurrección de Jesús. Manifiestan, con los hechos y milagros que realizan por obra del Espíritu, que esa salvación está en medio del pueblo, y requiere ser anunciada y glorificada.



Dios que les ha llamado a ser testigos particulares de ese misterio de salvación, les da fuerza y confianza para atestiguarlo en medio de la gente. Y el pueblo responde entendiendo y creyendo esas palabras de autenticidad y verdad que salen de sus bocas. Por eso glorifican a Dios que se ocupa de su pueblo.



Cuando nuestros actos y palabras reflejan esa certeza y seguridad que da la experiencia de Dios, también nosotros somos profetas, testigos, llamada de Dios que interpela a nuestros semejantes. Tampoco nosotros podemos callar lo que hemos visto y oído, lo que nos han transmitido, lo que creemos, porque Dios nos exige hacernos transparentes a su mensaje de salvación. Ser la luz que ilumina las sendas de vida de todos los hombres, como mediadores de la Luz divina. Como Pedro y Juan, armados del valor que la gracia de Dios nos infunde, damos testimonio del amor divino, comprometidos en el Amor.



Somos testigos de que está vivo

En este fragmento del final del evangelio de Marcos se resumen esquemáticamente las apariciones del Cristo resucitado. Llama la atención la estructura del relato, que nos cuenta que Jesús primero se apareció a María Magdalena, de la que había echado siete demonios; después a dos discípulos (quizá los de Emaús), y finalmente a los Once, cuando estaban a la mesa (prefiguración de la eucaristía primitiva).



Marcos quiere significar con ello la importancia de toda la comunidad de seguidores de Jesús, porque todos los que creen y esperan en Él, pueden recibir una respuesta de Jesús confirmando su fe. Son fieles creyentes con una fe ejemplar y un amor particular hacia Jesús.



Pero también Marcos, resalta el significado especial de la comunidad apostólica, como figura eclesial, que es garante y sustento de esta fe en el Cristo resucitado. Una comunidad a la que Marcos reconoce dura de corazón, con dificultades y desencuentros, que no han creído el testimonio de esos testigos del resucitado; y que sólo cuando ellos viven al resucitado son capaces de creer. Sólo la experiencia del resucitado es capaz de hacerles vencer sus temores y reticencias.



Su desconfianza es vencida por la aparición del Jesús que acompañó sus andares por Galilea. Y nuevamente Jesús refuerza su poca fe, como tantas veces en Galilea, y consigue convertirlos en testigos y profetas valientes de esa salvación surgida con Cristo. Una comunidad que pasa de temerosa a decidida, de apocada a resuelta. Una comunidad que recibe el mandato de Jesús: ’Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación’. Es la misión universalista que Jesús les trasmite. Es la salvación que Él ha venido a traer, la nueva Creación de renacidos en Jesús que se tiene que realizar en todas las naciones y toda la creación. Es la misión que nos llega a nosotros y que el Papa Francisco nos reclama insistentemente. Anunciar ’con alegría’ la ’alegría del evangelio’. Una misión personal y comunitaria que trasmitimos con el testimonio de nuestras experiencias resucitadoras.



¿Vivimos la Pascua como un revivir nuestra fe y misión?Acojamos el evangelio con la alegría y valor del testimonio y fuerza de Dios.

D. Oscar Salazar, O.P.

Fraternidad de Laicos Dominicos de San Martín de Porres (Madrid)