’ Son hijos de Dios porque participan de la resurrección ’

Primera lectura

Apoc 11, 4-12

Yo, Juan, oí que me decían: ’Aquí están mis dos testigos. Son los dos olivos y los dos candelabros, que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos; así, el que intente hacerles daño, morirá sin remedio.



Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética; tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran.



Pero, cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, donde fue crucificado su Señor, y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto.



Durante tres días y medio, gentes de todos los pueblos y razas, de todas las lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían sido el azote de ellos.



Pero después de los tres días y medio, un espíritu de vida, enviado por Dios, entrará en ellos: se pondrán de pie y todos los que los estén viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz, que les dirá desde el cielo: ‘Suban acá’. Y subirán al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos’.

Palabra del Señor



Salmo Responsorial

Salmo 143, 1. 2. 9-10

Bendito sea el Señor,

mi roca firme;

él adiestró mis manos y mis dedos

El es mi amigo fiel, mi fortaleza,

mi seguro escondite,

escudo en que me amparo,

Al compás de mi citara,

nuevos cantos, Señor, he de decirte,

pues tú das a los reyes la victoria

Aclamación antes del Evangelio

Cfr 2 Tim 1, 10

R. Aleluya, aleluya.

Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte

y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 20, 27-40

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: ’Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella?’



Jesús les dijo: ’En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues él los habrá resucitado.



Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven’’.



Entonces, unos escribas le dijeron: ’Maestro, has hablado bien’. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada.

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Estos son mis dos testigos

Estamos llegando al final del ciclo litúrgico ’A’, y en las lecturas finales del Tiempo Ordinario escuchamos las predicciones simbólicas del Apocalipsis de San Juan, un texto cargado de misterio, difícil de entender y más difícil aún de comentar.



La lectura de hoy nos habla de dos testigos destinados a dañar la tierra, con poder mientras dure su testimonio. Terminada su misión son derrotados y muertos por la bestia que sube del abismo. Pasados tres días serán vueltos a la vida y llamados al cielo.



Confieso lo difícil que me resulta comentar este fragmento. Puede que tengamos que mirar la escena como una recreación de la vida pública de Jesús, su muerte, derrotado por ’la bestia’ y la resurrección a los tres días y medio.



Ciertamente la muerte de Jesús alivia la tensión establecida con las clases poderosas de Israel, que podríamos trasladar a los días de hoy. Los profetas de Dios son vilipendiados por muchos elementos de las clases dominantes. Políticos de diversos colores están empeñados en ’matar’ a Dios y no temen, – o no tememos—, porque los profetas son anulados por esa gran bestia que llamamos ’medios’ aprovechando cualquier circunstancia, retorciendo los hechos para que aparezcan Dios y sus profetas como los culpables de todos los males. Al final, la resurrección de los profetas, volverán las cosas a su orden normal.



Son hijos de Dios porque participan de la resurrección

Tenemos en este fragmento de S. Lucas una muestra más de las trampas que están tendiendo a Jesús con ánimo de perderle. Ya no van a parar hasta Getsemaní y las horas terribles que siguen.



Intervienen los saduceos, una secta del judaísmo que está conforme con la dominación romana porque de ella reciben seguridad, bienes, importancia social y otros beneficios. No creen en la resurrección, tal vez porque creen no necesitarla. Su vida está bien en el presente nada hay que les obligue a pensar en otra vida futura, separada del presente. Para ellos, pertenecer a esa clase social alta de la aristocracia o el clero era suficiente. Casi podríamos decir que actuaban más como un grupo político que religioso.



Puede que debamos preguntarnos qué creemos nosotros que sea la resurrección, y puede que digamos y oigamos muchas interpretaciones, algunas racionales, algunas disparatadas. No sabemos cómo seremos en la resurrección. Evito decir ’después’ porque eso implicaría tiempo y tras la muerte ingresamos en la eternidad: el antes y el después desaparecen dando lugar a un eterno ahora.



Hemos escuchado episodios de resurrección, como es el caso de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo. Antes leímos cómo Eliseo resucita al hijo de la sunamita y pensamos que nuestra resurrección va ser así.



Vamos a recordar la resurrección de Jesús: María Magdalena, mujer enamorada totalmente de Jesús, no lo reconoce y le confunde con el hortelano, hasta que se siente interpelada en su alma enamorada. Los discípulos de Emaús no lo reconocen tampoco hasta que parte y reparte el pan, hasta que se vuelve a entregar a sí mismo. Lázaro, el hijo de la viuda, la hija de Jairo y cuantos episodios similares encontremos en la Biblia, son perfectamente reconocibles porque no han resucitado, solo han revivido; han vuelto a la vida que tenían antes de morir, y volverán a morir.



El caso de Jesús sí es una verdadera resurrección y el nuevo ente resucitado no tiene por qué parecerse al hombre anterior. Es absurda la pregunta y Jesús, como ha hecho antes, contesta no a lo que le preguntan, sino a lo que debían preguntarle. No puede desvelar que es la resurrección porque aún la desconoce y contesta enseñando lo que le debían preguntar. Los que resucitan ya no pueden morir, son hijos de Dios.



Pero, y nosotros: ¿Cómo creemos que será nuestra resurrección? ¿Creemos realmente que vamos a resucitar, como decía el catecismo de nuestra infancia, con los mismos cuerpos y almas que tuvimos? Vamos a pensarlo un poco alumbrados por la fe, no por los sentidos corporales.



D. Félix García O.P.

Fraternidad de Laicos Dominicos de Viveiro (Lugo)