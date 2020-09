’ Sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor ’

La Palabra de Dios



Primera lectura

1 Cor 15, 1-11

Hermanos: Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano.



Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito; que se le apareció a Pedro y luego a los Doce; después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles.



Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Porque yo perseguí a la Iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí; al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído.

Salmo Responsorial

Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 28

R. (1) Te damos gracias, Señor, porque eres bueno.

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,

porque tu misericordia es eterna.

Diga la casa de Israel:

’Su misericordia es eterna’. R.

Escuchemos el canto de victoria

que sale de la casa de los justos:

’La diestra del Señor es poderosa,

la diestra del Señor es nuestro orgullo’. R.

No moriré, continuaré viviendo

para contar lo que el Señor ha hecho.

Tú eres mi Dios, y te doy gracias.

Tú eres mi Dios, y yo te alabo R.

Aclamación antes del Evangelio

Mt 11, 28

R. Aleluya, aleluya.

Vengan a mí, todos los que están fatigados

y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 7, 36-50

En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús, y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies; los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume.



Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: ’Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando; sabría que es una pecadora’.



Entonces Jesús le dijo: ’Simón, tengo algo que decirte’. El fariseo contestó: ’Dímelo, Maestro’. El le dijo: ’Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía quinientos denarios, y el otro, cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más?’ Simón le respondió: ’Supongo que aquel a quien le perdonó más’.



Entonces Jesús le dijo: ’Has juzgado bien’. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ’¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo; ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza; ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo: sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama’. Luego le dijo a la mujer: ’Tus pecados te han quedado perdonados’.



Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ’¿Quién es éste que hasta los pecados perdona?’ Jesús le dijo a la mujer: ’Tu fe te ha salvado; vete en paz’.

Reflexión del Evangelio de hoy



Por la gracia de Dios soy lo que soy

Estamos en el último capítulo de la carta a los Corintios en la cual Pablo ha tenido que responder a las diferentes cuestiones planteadas por los miembros de la comunidad o algunos problemas llegados a oídos del Apóstol. En esta lectura se cambia el tono y el contenido, Pablo hace alusión al kerigma es decir a la muerte y resurrección de Cristo. Les recuerda el Evangelio que él mismo proclamó, por el que entraron a la fe y les ha salvado. Pero insiste en que la buena noticia de Jesús hay que conservarla, guardarla, anunciarla si esto no es así corren el peligro de perderse, de abandonar, de que esa fe no de su fruto.



La proclamación del Evangelio no ha sido iniciativa de Pablo sino mandato de Cristo resucitado que se apareció primero a los apóstoles, es decir a los discípulos de Jesús que le acompañaron durante su vida pública (Cefas, los Doce, Santiago), y también a más de quinientos hermanos. Finalmente, Pablo reconoce con humildad que el título de apóstol es inmerecido por haber perseguido a la Iglesia del Señor. Pero lleva a gala que él es lo que es por la gracia de Dios, quien no se equivocó al elegirlo y que ha trabajado con mayor ahincó para llevar el Evangelio a todos los hombres y mujeres de su tiempo. Porque tanto los apóstoles, como el mismo Pablo, ’el menor de todos ellos’ no proclamaron otra cosa que al mimo Cristo Jesús y eso es lo que han creído. ¿Cuál es el contenido de nuestra fe? ¿En qué Jesús creemos?



¿Cuál de los dos lo amará más?

El evangelio de hoy nos presenta uno de los signos del Reino de Dios que tiene como protagonista a Jesús y a una mujer portadora de un caro perfume. La situación se desarrolla en el interior de una casa, donde el Maestro había sido invitado a comer por un fariseo, llamado Simón.



Lo primero que nos muestra el signo tal como lo narra el evangelista es el encuentro. Un encuentro cargado de contrastes. Jesús entra en casa de un fariseo, hombre culto, religioso y cumplidor de la Ley, y se sienta en su mesa. Por otro lado, una mujer pecadora pública que al enterarse dónde estaba Jesús se cuela en casa del fariseo llevando un frasco de perfume. Esta mujer se acerca a Jesús y realiza una serie de gestos a los pies del Maestro: los lava con sus lágrimas, los seca con sus cabellos y los perfuma



Una pecadora que realiza gestos de cercanía, de amor a Jesús y un justo que critica en su interior la permisividad del Señor ante la mujer y sentencia que no puede ser un profeta puesto que no ha adivinado que es una pecadora pública.



Lo segundo que muestra el signo a través de la pequeña parábola que le cuenta Jesús a Simón es que el perdón tiene mucho que ver con el amor y no con la mera justicia. Solo el amor incondicional es capaz de entrar en el corazón del ser humano y transformarlo.



De ahí que Jesús establezca la comparación entre el hombre justo y la mujer pecadora, el tercero de lo signos. En contraste con la mujer, Simón no le ha dado a Jesús, en su casa: agua para lavarse los pies, ni un beso de saludo, ni le ha ungido con aceite (es como el deudor de cincuenta denarios). Sin embargo, la mujer realiza una serie de acciones que dejan perplejo al fariseo, pero no a Jesús, ella: le ha lavado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos, los ha besado insistentemente y los ha ungido con perfume (la mujer es como el que debía quinientos denarios).



La sentencia de Jesús solo deja lugar a la misericordia, al perdón, al olvido de las ofensas, a la dignidad de cada persona; esa es la muestra del gran amor que tiene por cada ser humano. En consecuencia, quién manifiesta mucho amor, sus pecados quedan perdonados, puesto que ese amor desdibuja sus posibles pecados. Cuando uno es raquítico dar amor, muestra que se siente poco perdonado, que no se ha abierto a la misericordia infinita del Dios. Esto no deja de sorprender a los comensales en torno a la mesa de Simón que se cuestionan la identidad de Jesús. Pero es el Maestro quién se dirige a la mujer para decirle que su fe la ha salvado. Solo así es posible marcharse en la paz de Jesús. Te has hecho alguna vez la pregunta: ¿Cuál de los dos amará más? ¿Cuál es la medida del amor?



Hna. Carmen Román Martínez O.P.

Congregación de Santo Domingo