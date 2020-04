’ Sus ojos no eran capaces de reconocerlo ’

La Palabra de Dios



Martes 14 de abril 2020



Primera lectura

Hch 2, 36-41

El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos: ’Sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado’.



Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ’¿Qué tenemos que hacer, hermanos?’ Pedro les contestó: ’Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos’.



Con éstas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: ’Pónganse a salvo de este mundo corrompido’. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas tres mil personas.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 y 22

R. (5b) En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya.

Sincera es la palabra del Señor

y todas sus acciones son leales.

El ama la justicia y el derecho,

la tierra llena está de sus bondades.

R. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen

y en su bondad confían;

los salva de la muerte

y en épocas de hambre les da vida.

R. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya.

En el Señor está nuestra esperanza,

pues él nuestro ayuda y nuestro amparo.

Muéstrate bondadoso con nosotros,

puesto que en ti, Señor, hemos confiado.

R. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Sal 117, 24

R. Aleluya, aleluya.

Éste es el día del triunfo del Señor,

día de júbilo y de gozo.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 20, 11-18

El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ’¿Por qué estás llorando, mujer?’ Ella les contestó: ’Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto’.



Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: ’Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?’ Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: ’Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto’. Jesús le dijo: ’¡María!’ Ella se volvió y exclamó: ’¡Rabuní!’, que en hebreo significa ‘maestro’. Jesús le dijo: ’Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: ‘Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios’ ’.



María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



En nombre de Jesucristo echa andar

Hay ocasiones que la vida nos muestra su lado más amargo. En esta ocasión es la de un lisiado que pide limosna en el templo. Pedro y Juan se encuentran con él. Pedro le regala la vida, lo que tiene, la fe y la fuerza para andar.



A veces, necesitamos que alguien en nuestro camino nos empuje a caminar, a mirar a nuestro lado y comprobar quién es el que nos pide limosna. No siempre es dinero lo que se puede ofrecer, o comida, sino una visión del aliento que cada uno tiene para echarse andar.



Pedro ofrece lo que tiene: el Nombre de Jesucristo. El lisiado no se agarra a Pedro sólo. Sobre todo, es el Nombre de Jesucristo, pronunciado por Pedro, el que obra el milagro. Dice el texto, que al instante se le robustecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto, echó a andar, y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios.



En ocasiones necesitamos como el lisiado de asirnos a la mano de alguien para poder incorporarnos a la vida. El desánimo nos puede y tenemos la necesidad de una palabra de aliento. Creemos que no podemos, pero la debilidad es posible vencerla con gestos de fe. Y son los pasos de fe los que nos conducen a la alabanza. El comprobar que la fuerza ha venido a mi cuerpo, a mi mente, al sentido de mi vida y que todo ha sido gracias a Dios, es una gran prueba de fe y de esperanza para continuar la vida.



Es necesario soñar con un incorporarnos a la vida, a la normalidad; con sueños reformados y con las heridas curadas en este tiempo de pandemia. El pánico, la alarma han de quedar atrás, cuando sea la prudencia la que abra las puertas a este mundo tocado por la fragilidad. Quizás nos creíamos muy fuertes, intocables, arrogantes, y esta pandemia nos ha mostrado el lado amargo de la debilidad.



Muchos nos están dejando, otros muchos están siendo presa de este virus desalmado, pero la fragilidad tiene su propio testimonio. Nos lo dejó Pablo (2ª Cor. 12, 7-10) ’Te basta mi gracia: La fuerza se realiza en la debilidad’. El testimonio de la debilidad está en Dios, no para vernos únicamente débiles, sino para comprender que es posible salir de cada situación que nos genere desconcierto, desconfianza o tristeza. Echar andar ha de ser nuestro comienzo, pero luego, no podemos olvidarnos de bendecir y alabar a Dios por habernos cuidado, y liberado de esta situación.



Hay un escenario de muerte en todo el mundo, pero hay países cuyo escenario de muerte se ha incrementado doblemente con el hambre, la guerra, la emigración, la persecución. Después de todo, hemos de buscar en nuestro interior la gratitud dirigida a Dios, porque el escenario que estamos viviendo, podría oscurecerse aún más por la irracionalidad del hombre.



Sus ojos no eran capaces de reconocerlo

Tenemos con la escena de Emaús, una escena de aprendizaje sobre la fe. Dos discípulos desconcertados por lo sucedido a Jesús: Su pasión y muerte en la cruz. Mientras iban de camino, Jesús en persona se les acerca y se puso a caminar con ellos.



En ocasiones, sin que nuestros ojos se percaten, la vida se pone a caminar de nuestro lado. No reconocemos con nuestros ojos lo que Dios nos brinda cada día en forma de vida. Escogemos lo complejo en lugar de lo simple, la confusión en lugar de la claridad, la tristeza en lugar de la alegría, la muerte en lugar de la vida.



A veces, necesitamos que alguien nos declare torpes y necios para creer lo que anunciaron los profetas. Hemos tenido una gran lista de hombres sabios y llenos de Dios que nos explicaron las palabras de los profetas, y no hemos creído. Hemos tenido una gran cantidad de oportunidades para enfrentarnos a la vida con esperanza. Hemos tenido al lado, como compañero, al mismo Dios, pero hemos cerrado los ojos.



Es una declaración que impacta que alguien te llame torpe y necio. Pero hay ocasiones que es más importante que alguien nos declare como tales. No a modo de insulto, sí a modo de desencajarnos de nuestra comodidad, a la hora de caminar por la vida cabizbajos y desalentados. Porque en la tristeza, la depresión y la desilusión también existen una cierta comodidad. Aquella que me inclina a pensar que es alguien quien tiene que resolverme la vida. San Agustín, recoge el pensamiento siguiente: ’Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti’. No hay camino que se recorra solo, a sí mismo. Todo camino necesita un protagonista, alguien que lo recorra, y cuente la experiencia. Lo mismo ocurre con el camino de la fe.



Los discípulos de Emaús recorrieron un camino con el resucitado, que era un camino de aprendizaje de las Escrituras, no era un camino de retorno a la alegría, sino un camino de alegría recreada. Es un camino de reconocimiento, la vida no se pierde por una desilusión, por una tristeza, o por una debilidad; la vida vuelve a latir y hace arder los corazones cuando alguien nos da alimento de pan y de palabra. El encuentro con el Dios de la vida nos conduce a levantarnos y a encontrarnos con los que han tenido la misma experiencia.



Oremos que cada día podamos incorporarnos a la vida con un corazón y aliento renovados por el Dios de la vida, que nos llama a la alegría.



Fr. Alexis González de León O.P.

Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)