’ Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito ’

Fiesta de la Exaltación de la santa Cruz

La palabra de Dios

Primera lectura

Num 21, 4-9

En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ’¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida’.



Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: ’Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes’. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: ’Haz una serpiente como ésas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá’. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo; y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

R. (cf 7c) No olvidemos las hazañas del Señor.

Escucha, pueblo mío, mi enseñanza;

presten oído a las palabras de mi boca.

Abriré mi boca y les hablaré en parábolas;

anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo.

R. No olvidemos las hazañas del Señor.

Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban,

y madrugaban para volverse hacia él.

Se acordaban de que Dios era su auxilio;

el Dios altísimo su redentor.

R. No olvidemos las hazañas del Señor.

Lo adulaban con sus bocas,

le mentían con su lengua;

su corazón no era sincero con él,

ni eran fieles a su alianza.

R. No olvidemos las hazañas del Señor.

Pero él sentía lástima de ellos,

les perdonaba su culpa y no los destruía.

Muchas veces dominó su ira

y apagó el furor de su cólera.

R. No olvidemos las hazañas del Señor.



Segunda lectura

Flp 2, 6-11

Cristo, siendo Dios,

no consideró que debía aferrarse

a las prerrogativas de su condición divina,

sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo

tomando la condición de siervo,

y se hizo semejante a los hombres.

Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo

y por obediencia aceptó incluso la muerte,

y una muerte de cruz.



Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas

y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,

para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla

en el cielo, en la tierra y en los abismos,

y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor,

para gloria de Dios Padre.



Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Aclamación antes del Evangelio

R. Aleluya, aleluya.



Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,

porque con tu santa cruz redimiste al mundo.



R. Aleluya.



Evangelio

Jn 3, 13-17

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: ’Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna.



Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios

En esta fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, la primera lectura nos presenta a un pueblo rebelde, cansado de la precariedad y de las dificultades, duro de oído y de corazón, incapaz de creer y esperar en Dios, profundamente herido por el pecado. Nosotros somos ese pueblo: en la travesía de esta vida experimentamos constantemente nuestra limitación, perdemos fuerzas y apartamos nuestro corazón de Dios, nos rebelamos ante el sufrimiento y el veneno del mal nos daña, apartándonos de la luz y de la vida. Necesitamos ser redimidos, sanados, vivificados.



Esto no podemos conseguirlo con nuestras fuerzas, pero no por ello vamos a dejarnos invadir por la impotencia, la tristeza, la vergüenza, la rabia o el desaliento. ¡Hay esperanza! No estamos solos, tenemos a Uno de nuestra parte y se nos ha concedido un camino seguro de salvación: elevar los ojos hacia la Cruz, representada por la serpiente de bronce. Todo el que acuda a ella con fe salva la vida, pues en ella pende el precio de nuestro rescate y la salud brota de las heridas del Crucificado, nuestro amado Redentor.



Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito

El Evangelio nos dice con toda claridad que el único que puede subir al Cielo es el que bajó de allí, el Hijo del Hombre que descendió de lo Alto hasta nuestras miserias más profundas para sacarnos de ellas y elevarnos con Él al Padre. Sí, ¡Dios nos ama tanto! Tiene para nosotros designios de vida y de paz; y no quiere que ni uno se pierda. Este es el Evangelio, la Buena Noticia que nos grita la Cruz. Ella nos da la certeza de que somos infinitamente amados por el Señor y que nada puede apartarnos de su amor. En ella, Él nos espera siempre con los brazos abiertos. En ella, abraza y acoge nuestra debilidad y todo nuestro dolor y sufrimiento, dándoles sentido, valor y redención. A su sombra, todo nuestro ser y nuestra historia se llenan de luz. Y de ella nos viene la fuerza para amar y seguir a Jesucristo, para permanecer fieles y para dar la vida como Él, porque ahí nos entrega su Espíritu. Ahí nuestro hombre viejo es clavado y muere, ahí se renueva nuestra existencia.



Por todo esto, la Iglesia nos invita a través de esta fiesta, a mirar con más frecuencia a la Cruz, a creer en el amor que el Señor nos declara a través de ella, a dejarnos limpiar y rescatar por Él. El Señor no nos pide más que esta fe, abrir nuestra vida a su misericordia, recibir su perdón, su abrazo sanador, la vida que ganó para nosotros con su sangre.



Adorar la Cruz es la respuesta lógica de un corazón agradecido que no puede más que responder con amor a tanta bondad. Nos gloriamos en la Cruz, signo indeleble de la Nueva Alianza, porque en ella somos agraciados, salvados y libertados, desposados para siempre con el Señor. Con toda razón ella es nuestra máxima esperanza y fuente perenne de alegría y consuelo.



Sólo Dios puede hacer surgir luz del seno de las tinieblas y esta maravilla consumada en el Calvario y en nuestro bautismo, se renueva sin cesar por la fe, en nuestras vidas. No olvidemos: mirar al Traspasado, creer en su amor, dejarnos salvar por Él.



Monasterio Ntra. Sra. de la Piedad - MM. Dominicas

Palencia