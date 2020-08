’ Ten compasión de mí, Señor Hijo de David ’

La Palabra de Dios



Domingo 16 agosto, 2020



Primera lectura

Is 56, 1. 6-7

Esto dice el Señor:

’Velen por los derechos de los demás,

practiquen la justicia,

porque mi salvación está a punto de llegar

y mi justicia a punto de manifestarse.



A los extranjeros que se han adherido al Señor

para servirlo, amarlo y darle culto,

a los que guardan el sábado sin profanarlo

y se mantienen fieles a mi alianza,

los conduciré a mi monte santo

y los llenaré de alegría en mi casa de oración.

Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar,

porque mi templo será la casa de oración

para todos los pueblos’’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8

R. (4) Que te alaben. Señor, todos los pueblos.

Ten piedad de nosotros y bendícenos;

vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.

Que conozca la tierra tu bondad

y los pueblos tu obra salvadora.

R. Que te alaben. Señor, todos los pueblos.

Las naciones con júbilo te canten,

porque juzgas al mundo con justicia;

con equidad tú juzgas a los pueblos

y riges en la tierra a las naciones.

R. Que te alaben. Señor, todos los pueblos.

Que te alaben. Señor, todos los pueblos

que los pueblos te aclamen todos juntos.

Que nos bendiga Dios

y que le rinda honor el mundo entero.

R. Que te alaben. Señor, todos los pueblos.



Segunda lectura

Rom 11, 13-15. 29-32

Hermanos: Tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección.



Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía, para manifestarnos a todos su misericordia.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor





Aclamación antes del Evangelio

Cfr Mt 4, 23

R. Aleluya, aleluya.

Jesús predicaba el Evangelio del Reino

y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 15, 21-28

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: ’Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio’. Jesús no le contestó una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: ’Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros’. Él les contestó: ’Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel’.



Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: ’¡Señor, ayúdame!’ Él le respondió: ’No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos’. Pero ella replicó: ’Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos’. Entonces Jesús le respondió: ’Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas’. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija.



’ Ten compasión de mí, Señor Hijo de David ’

Introducción

El lenguaje de Dios es la universalidad, el lenguaje de los pueblos busca lo particular, pero nuestro mundo exige, hoy más que nunca la solidaridad.



Frente a las palabras de Isaías esté ese sentido de propiedad que el pueblo de Israel quiso acuñar, para hacerse dueño de Dios. Pablo, conociendo el pecado de ese particularismo y, el rechazo de un Dios que buscar mostrarse a todos los pueblos, lo define como misericordia, la oportunidad de Dios de desvenarnos su propio rostro.



Jesús, ante la insistencia de las palabras de una extrajera, muestra su mejor rostro. Dios encarnado en un hombre, pero con un corazón lleno de compasión y misericordia.



Fr. Francisco Sánchez-Hermosilla Peña (1961-2012)



Comentario al Evangelio

Enrique Martínez de la Lama-Noriega, cmf



EL CONTEXTO DE LA PRIMERA LECTURA



Comenzamos con la primera lectura.



El pueblo de Dios pasó un largo periodo de exilio en Babilonia. Cuando por fin consiguen regresar a su tierra, toca reconstruir el país. Pero no todos están de acuerdo en cómo hay que hacerlo. Unos cuantos, entre los que se encuentran las autoridades religiosas, optaban por centrarse en las instituciones: había que levantar un Templo grandioso, rehacer el ejército, exigir el cumplimiento de las leyes, tradiciones y costumbres y la pureza de la raza.



Otros, como Isaías, que hemos leído hoy, apostaban por una reconstrucción basada en valores pluralistas, universales y ecuménicos, donde lo fundamental no fueran tanto los ritos o las construcciones majestuosas... sino guardar el derecho y practicar la justicia y mantener la Alianza: "Observad el derecho, practicad la justicia... porque va a llegar mi salvación". O sea: ¡la salvación de Dios se identifica con la justicia!



Históricamente se impuso la primera opción, el nacionalismo extremo: se reconstruyó el Templo, se expulsó de la comunidad judía a los samaritanos por considerarlos herejes, y otras medidas excluyentes que algunos líderes y gran parte del pueblo aplaudieron en ese momento.



Esto suponía que sólo se consideraban "ciudadanos con derechos" a los que encajaban en el retrato de «judío» perfecto, tal como la habían diseñado sus dirigentes políticos y religiosos: Acceder al Templo con todas sus condiciones y reglas, y relacionarse con Dios (en cuyo nombre se tomaban todas estas decisiones) era ser ciudadanos de primera clase. Todos los demás, estaban dejados de la mano de Dios y no eran dignos de ser tenidos en cuenta ("perros"). Tanto que, cuando se hablaba del primer mandamiento de la Ley de Dios, se ponía en duda si había que considerar «prójimos» a todos esos que se quedaban «fuera» del judío «de raza» y perfecto cumplidor de la Ley.







EL CONTEXTO ACTUAL





Llevar todo esto a nuestro contexto actual no es muy difícil. Tanto en perspectiva social, como eclesial.



La crisis económica en la que estamos inmersos, como consecuencia de la pandemia... nos ha dejado tan descolocados, asustados, polarizados, y afectados como aquel exilio que sufrió Israel. Y también es urgente reconstruir, regenerar, rehacer, revisar (y otras muchas palabras que empiezan por «re»)... Y hoy como entonces también hay diversas opciones y tendencias sobre el cómo salir adelante... Algunos dicen que hay que priorizar la economía, y para ello hay que«recortar» ayudas y sueldos, «reducir» pensiones y personal, privatizar... Y«repatriar», a los más débiles, y pobres, porque «no hay para todos»... Sin embargo, de sobresueldos, de incontables consejeros, de adjudicaciones a dedo, de corrupciones y negocios a cuenta de lo que está pasando, parece algo incuestioable, a la vez que bastante generalizado.



Otros dicen que es una ocasión estupenda para corregir tantas cosas que estaban «tapadas» o «felizmente ignoradas», hasta que el cornavirus las ha dejado al descubierto. Y habría que empezar por atender a los que lo pasan peor, evitar la explotación de tantos temporeros y trabajadores de nivel bajo, cambiar este estilo de vida consumista que está destruyendo la naturaleza y facilitando la difusión de virus y plagas, el ingreso mínimo vital, los parados de larga duración...



Yo no soy economista ni político, y no voy a entrar a hacer valoraciones discutibles. Pero sí considero importante invitar a los cristianos que tienen conocimientos y recursos a no dejarse enredar por las «desinformaciones» políticas y económicas... y a priorizar el «derecho y la justicia», como ha indicado Isaías, exigir responsabilidades, denunciar corrupciones, alejarse de los que pretenden salvarse ellos solos y lo suyo, aunque a tantos otros les vaya muy mal. Esto es lo humano y lo cristiano. No puede haber tantos que tienen que conformarse con las «migajas» que caen de nuestras mesas... cuando a menudo estamos aprovechándonos de sus recursos naturales, vendiéndoles armas, ofreciendo crçeditos con intereses desmedidos, pagándoles en negro y sin contratos, desmantelando lo social en beneficio de las privatizaciones...



En cuanto a la Iglesia.... también se ha visto envuelta en un montón de cambios vertiginosos en los últimos siglos, en tantos ámbitos: culturales, tecnológicos, científicos, políticos, éticos....ante los que a menudo no ha sabido reaccionar suficientemente, y que la han hecho perder prestigio y relevancia...



A mediados del siglo pasado, la Iglesia se convocó a sí misma para revisarse, abrir puertas y ventanas, y dialogar con el mundo, «ponerse al día», estar más cerca del hombre, de sus gozos, esperanzas y sufrimientos, a discernir los signos de los tiempos Varticano II)...



Pero una parte de esa Iglesia pensó (y piensa) que son los demás los que tienen que adaptarse, convertirse y volver, que no hay nada que cambiar, que sobran las voces discordantes que rompen con la "tradición" (con minúsculas, porque lo que no es esencial al Evangelio y a la fe -Tradición-, no tiene por qué mantenerse a toda costa). Para no perderse conviene cerrar filas y mantenerse firmes (cuando no «rígidos»)... sin adaptaciones ni reformas.





§ CONSECUENCIAS Y RETOS

En distintos momentos de la historia de Israel (ya lo hemos comentado antes) y de la Iglesia, se ha optado por la opción de cerrar filas, cuidar la ortodoxia, subrayar los signos de identidad... El tiempo ha mostrado que todo esto no sirvió más que para alargar la crisis. Y al final tuvieron que llegar los cambios, las nuevas visiones, los nuevos caminos.



Lo que hoy parece urgente y necesario es dialogar en todos los ámbitos y escuchar todas las voces. Como nos ha enseñado esta pandemia: "o nos salvamos todos juntos, o no se salva nadie". Me parece que viene al caso la oración de Jesús en su Última Cena: ’Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal’ (Jn. 17,15). Somos y debemos ser parte de este mundo, mojarnos y caminar con él, aportar humildemente lo que sepamos y podamos, tender puentes, unir fuerzas... La Iglesia nunca debe dejar de ser casa abierta, lugar de encuentro, espacio de acogida, servicio de comunión y diálogo, de atención a los descartados y sufrientes. Lo suyo (lo nuestro) son más las propuestas positivas, la justicia y el derecho, la multiculturalidad, que las descalificaciones y condenas (y menos aún las alianzas con el poder)... Una Iglesia «más humilde y evangélica», como tantas veces pide el Papa Francisco, para que algún día ’todos los pueblos puedan llamarla y reconocerla como su propia casa’. Una Iglesia que no ofrezca «migajas», porque si hay un solo Padre de todos, «el pan de los hijos» ha de llegar a todos los hijos. Ni pretenda quitarse de encima (ni consentir que otros lo hagan) a los que «molestan» y gritan y sufren, como aquella mujer Siria, sino que reconozca y acoja y celebre la fe de los más sencillos, incluidos los paganos/inmigrantes (así tuvo que hacerlo el mismo Jesús, y de ese modo se ensanchó su horizonte misionero, más allá de "las ovejas de Israel"). ¡Los pobres tantas veces nos tiran abajo nuestras seguridades, esquemas y programas! No consta que aquella mujer guardara las tradiciones judías, o que fuera al Templo, o... Sólo un dolor de madre y la fe/confianza en que Jesús podía ayudarla. Y ayudar a identificar y echar lejos a tantos demonios que se nos cuelan dentro y nos destruyen a todos. Para ello habremos de contar con nuestra fe, nuestra misericordia, nuestra solidaridad, confiando e insistiendo al Señor para que nos salve: ¡Señor, ayúdame, ayúdanos!



La renovada conciencia de la dignidad de todo ser humano tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas, porque el creyente, al contemplar al prójimo como un hermano y no como un extraño, lo mira con compasión y empatía, no con desprecio o enemistad. Y contemplando el mundo a la luz de la fe, se esfuerza por desarrollar, con la ayuda de la gracia, su creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas de la historia. (Papa Francisco, 5/08/’20)



Enrique Martínez de la Lama-Noriega, cmf