’ Tendrán respeto a mi hijo... ’

La Palabra de Dios



Domingo 04 octubre, 2020

Primera lectura

Is 5, 1-7

Voy a cantar, en nombre de mi amado,

una canción a su viña.

Mi amado tenía una viña

en una ladera fértil.

Removió la tierra, quitó las piedras

y plantó en ella vides selectas;

edificó en medio una torre

y excavó un lagar.

Él esperaba que su viña diera buenas uvas,

pero la viña dio uvas agrias.



Ahora bien, habitantes de Jerusalén

y gente de Judá, yo les ruego,

sean jueces entre mi viña y yo.

¿Qué más pude hacer por mi viña,

que yo no lo hiciera?

¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas,

las dio agrias?



Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña;

le quitaré su cerca y será destrozada.

Derribaré su tapia y será pisoteada.

La convertiré en un erial,

nadie la podará ni le quitará los cardos,

crecerán en ella los abrojos y las espinas,

mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella.



Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos

es la casa de Israel,

y los hombres de Judá son su plantación preferida.

El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente

y ellos, en cambio, cometieron iniquidades;

él esperaba justicia

y sólo se oyen reclamaciones.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Salmo Responsorial

Salmo 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20

R. (Is 5, 7a) La viña del Señor es la casa de Israel.

Señor, tú trajiste de Egipto una vid,

arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste;

ella extendió sus sarmientos hasta el mar,

y sus brotes llegaban hasta el río.

R. La viña del Señor es la casa de Israel.

Señor ¿por qué has derribado su cerca

de modo que puedan saquear tu viña los que pasan,

pisotearle los animales salvajes,

y las bestias del campo destrozarla?

R. La viña del Señor es la casa de Israel.

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos,

mira tu viña y visítala;

protege la cepa plantada por tu mano,

el renuevo que tú mismo cultivaste.

R. La viña del Señor es la casa de Israel.

Ya no nos alejaremos de ti:

consérvanos la vida y alabaremos tu poder.

Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos,

míranos con bondada y estaremos a salvo.

R. La viña del Señor es la casa de Israel.



Segunda lectura

Fil 4, 6-9

Hermanos: No se inquieten por nada; más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.



Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer; y el Dios de la paz estará con ustedes.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Jn 15, 16

R. Aleluya, aleluya.

Yo los he elegido del mundo, dice el Señor,

para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 21, 33-43

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola: ’Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje.



Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores; pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo.



Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A mi hijo lo respetarán’. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: ‘Éste es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia’. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron.



Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?’’ Ellos le respondieron: ’Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo’.



Entonces Jesús les dijo: ’¿No han leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable?



Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos’’.



’ Tendrán respeto a mi hijo... ’

Introducción

La imagen de la «viña» aparece una y otra vez en la Sagrada Escritura en función de manifestar la realidad del Reino de Dios, abierto al conjunto de los seres humanos para que se integren y comprometan con él. En la lectura que hoy se hace del profeta Isaías queda bien claro que la «viña» es pertenencia divina. Además, Dios se encarga de preparar perfectamente el terreno de cultivo, de disponer todo para plantar los mejores sarmientos, prometedores de óptimas cepas, adecuadas para conseguir los frutos más logrados. Al trabajo en este campo todos recibimos una llamada de colaboración, que debe realizarse con docilidad a las indicaciones del «Viñador». En sintonía con la revelación del Antiguo Testamento está la parábola de Jesús que presenta san Mateo en el Evangelio. El objetivo que se persigue es la vendimia, para la cual se han de conjuntar fuerzas y habilidades, en docilidad siempre a quien continúa proclamando: «Yo soy la vid y vosotros los sarmientos».



Fray Vito T. Gómez García O.P.

Convento de Santo Tomás (Sevilla)



Comentario al Evangelio



Enrique Martínez de la Lama-Noriega, cmf

Los dueños y señores de la Viña



¡Pues sí que parecen malvados, desagradecidos y criminales todos estos labradores a los que el dueño les encomendó su viña! Con premeditación y alevosía: ’Este es el heredero; venid, lo matamos, y nos quedamos con su herencia’. De administradores, de encargados, quisieron pasar a ser dueños. Habían confiado en ellos para encomendarles su cuidado y aprovechamiento y se plantearon adueñarse de ella a cualquier precio. Pero para adueñarse de algo, hay que quitar al dueño de en medio, en este caso, al heredero. Uno se pregunta cómo es posible este cambio tan radical. ¿Se equivocó el dueño al elegirles para gestionar su viña? ¿Algo en ellos se "corrompió" al ocuparse de sus tareas en la viña? ¿Cómo es posible que "todos" sin excepción se pasaran al lado oscuro? La parábola no entra en esos detalles, pero a mí me ha inquietado bastante toda esta descripción de Jesús.



Esta historia la dirige Jesús directamente nada menos que a los ’sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo’. Por una parte, de manera elegante y diplomática, anuncia su propia muerte el ’heredero Jesús’. Y de una manera también elegante y diplomática, pero muy directa acusa y reprocha a los que se han hecho (o lo pretenden) dueños de Dios, de la salvación, de la Ley, de su Palabra, de su voluntad...



Ciertamente que tiene no pocos riesgos e inconvenientes cantarles las verdades a los de arriba, a los que tienen la sartén por el mango, a los Jefes y «mandamás» (curiosa y significativa palabra, por cierto). Para ello se necesita tener mucha libertad de espíritu. A los de abajo cualquiera se atreve a decirles lo que sea. No hace falta ser muy valientes para decirles las verdades aunque duelan, porque tenemos una rara habilidad para detectar y echar en cara a los de abajo las cosas que hacen mal, pero con los de arriba hay que tantearse mucho, porque suelen contar con recursos para defender las «alturas» en las que andan situados.



Pero toda esta situación, está parábola, ¿tiene algo que decir a nuestro mundo de hoy, y particularmente a la Iglesia? Porque, como dice la antífona del Salmo de hoy: «La Viña del Señor es la casa de Israel». O como decía Isaías: "La viña del Señor del universo es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho... esperaba justicia...". Nosotros somos su viña, y nosotros hemos recibido el encargo de cuidarla y ayudarla a producir.



Puede que sea evidente, pero no está de más subrayarlo: nadie es, ni puede hacerse dueño de la Iglesia, porque ya tiene un Dueño. Y en ella todos somos viñadores, labradores, servidores, encargados. La Iglesia no tiene más dueño que Dios y su heredero Jesucristo. Todos los demás somos servidores y empleados. Muy bien que el Señor haya considerado que se puede fiar de nosotros, y nos haya encomendado su cuidado. Es todo un honor al que hay que saber corresponder, mostrar que no se ha equivocado al elegirnos.



Uno de nuestros teólogos ha escrito:



«Sólo hay comunidad cristiana allí donde el Espíritu suscita la nueva obediencia a la soberanía de Cristo. Una Iglesia animada por el Espíritu no puede servir a otro Señor que no sea Jesucristo. Este señorío de Cristo es el que ha de liberar también hoy a la Iglesia de falsos señores, impuestos desde afuera o desde dentro. La Iglesia no es de la jerarquía ni del pueblo, ni siquiera de los pobres. Es de su Señor. No es de éste ni de aquel movimiento; no pertenece ni a la cultura moderna ni a una tradición concreta. Es de su Señor. Y ese señorío ha de impedir siempre que la Iglesia quede en manos de la autoridad absoluta de una jerarquía, o se convierta en una especie de ’asamblea popular". Del señorío de Cristo nace una comunidad de hermanos que busca ser fiel a su único Señor’.



J.A. PAGOLA. Fidelidad al Espíritu en situación de conflicto.



A Jesús lo mataron literalmente los que se sentían dueños de la viña. Y esto ya no se puede repetir, claro. Pero hay otras maneras de quitar de en medio al ’heredero" para hacernos dueños de su viña. Por ejemplo considerar al laicado como de segunda categoría en la Iglesia.



Ha dicho el Papa Francisco:



’Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por el proselitismo sino por la ’atracción’. Pero ¿puede haber atracción allí donde uno es marginado y que carece de voz y decisión?’



La Iglesia ha tenido y sigue teniendo una gran tentación, en la que ha caído y cae no pocas veces: que una de sus partes necesarias e imprescindibles (la jerarquía y los sacerdotes) asuma/absorba todos los ministerios. Dueños de la Palabra. Dueños de las decisiones. Dueños de los discernimientos. Dueños de lo que se hace y se puede hacer. No es raro, por tanto, que los laicos (la inmensa mayoría de los fieles), a pesar de estar bautizados, y por ello ser como todos «sacerdotes, profetas y reyes», acaben sintiéndose y siendo «espectadores» en la Iglesia, simples oyentes, receptores de las decisiones que van tomando los que entienden y tienen la responsabilidad de mandar. Como si la viña no se les hubiera encomendado también a ellos como ’viñadores y trabajadores’.A menudo ha pesado más el ’señorío sacerdotal’ que el «Señorío de Jesús’. Y hay que reconocer con tristeza que una inmensa mayoría de laicos no se plantea qué puede y debe aportar a la comunidad cristiana en la que vive su fe. El lenguaje, que es limitado pero significativo, no habla de participar o celebrar la Cena del Señor, sino de «oír» misa. ¡Con lo que queda expresado su rol principal: el de «oír»! Y así no es rato escuchar aquello de ’yo no creo en la Iglesia’, la Iglesia ’es de los curas’... Aunque no está de más decir que también encontramos laicos más clericales que el propio clero, y que quieren imponer a toda costa sus puntos de vista.



Al menos desde el Concilio Vaticano II se está intentando devolverles lo que es suyo. O si se quiere: redistribuir y mentalizar a unos y a otros que nadie sobra, que todos los carismas y ministerios son necesarios. Y más si cabe en estos tiempos de "deserción" en la fe de tantos hermanos.



Últimamente venimos hablando mucho de «sinodalidad». Hasta hay previsto un sínodo. Ha dicho el Papa: "una Iglesia sinodal, es una Iglesia de la escucha. Escuchar y sentir. Es una escucha recíproca: pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma. Los unos escuchando a los otros, y todos a la escucha del Espíritu Santo, el espíritu de verdad, para saber qué dice Él a la Iglesia". Precisamente «sínodo» significa «caminar juntos».



Se trata, por tanto -y así hay que enfrentar este Tercer Milenio-, de recuperar la conciencia del Señorío de Jesús en la Iglesia y a la vez recuperar la conciencia de que todos los demás somos ’viñadores y labradores’, cada uno según su carisma. La Iglesia no es de unos pocos. La Iglesia es de Jesús. Y sólo será verdadera Iglesia cuando logre ser la Iglesia del Señorío de Jesús, que se pone sinodalemente a la escucha de lo que Espíritu Santo tiene que decirnos hoy.



En este mes de Octubre, misionero por excelencia, en el que celebraremos pronto el Domund, y la fiesta del gran Misionero Claret... es tiempo de preguntarnos todos: qué hago yo y qué mas puedo hacer por la viña del Señor, y cómo. Pues cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará conmigo?



Enrique Martínez de la Lama-Noriega, cmf