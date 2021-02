-Toro, Toro, Torito…

Todo indica que la candidatura oficial hacia la gubernatura de Guerrero, para Félix Salgado Macedonio, sigue en vilo.

El desgarriate interno que se traen en Morena en este asunto, sigue dando de qué hablar.

El desaseo en el proceso para definir finalmente a su candidato a la gubernatura se ha descarrilado.

Siguiendo la línea de su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, los más insistentes en montar en la precandidatura –y posterior candidatura- a Félix Salgado, han sido Marcial Rodríguez Saldaña y Salomón Jara Cruz.

Pero el presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, sostiene, palabras más o menos, que la sesión de este domingo en un centro social de Chilpancingo, para avalar a Félix Salgado, fue una farsa.

Asegura que la decisión final será del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), donde ni siquiera han transparentado el resultado de las encuestas mediante las cuales dieron el gane a Félix Salgado, y lo mismo ocurre en otras entidades del país, porque también se han rebelado ante Mario Delgado Carrillo.

Que el amigo Félix Salgado es el más popular para ellos, pues no lo dudo. Pero igual no pongo en tela de duda que ahora es el más cuestionado, sobre todo por el sector de las mujeres, que se mantiene por arriba del de los varones en el padrón electoral.

En este escenario tan desfavorable en Guerrero para el partido del presidente AMLO, Mario Moreno y Evodio Velázquez no deben anteponer el interés personal o de grupo al objetivo de ganar la gubernatura a Morena.

Si la alianza PRI-PRD va en serio -vuelvo a insistir- en el jaripeo electoral del seis de junio próximo, no habrá toro que los derribe. ([email protected])