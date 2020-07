’ Tu fe te ha curado ’

La Palabra de Dios





Lunes 6 de julio 2020





Primera lectura

Os 2, 16. 17-18. 21-22

Esto dice el Señor:

’Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto

y le hablaré al corazón.

Ella me responderá allá,

como cuando era joven,

como el día en que salió de Egipto.

Aquel día, palabra del Señor,

ella me llamará ‘Esposo mío’,

y no me volverá a decir ‘Baal mío’.



Israel, yo te desposaré conmigo para siempre.

Nos uniremos en la justicia y la rectitud,

en el amor constante y la ternura;

yo te desposaré en la fidelidad

y entonces tú conocerás al Señor’’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (8a) El Señor es compasivo y misericordioso.

Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre

y no cesará mi boca de alabarte.

Muy digno de alabanza es el Señor,

por ser su grandeza incalculable. R.

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Cada generación a la que sigue

anunciará tus obras y proezas.

Se hablará de tus hechos portentosos,

del glorioso esplendor de tu grandeza. R.

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Alabarán tus maravillosos prodigios

y contarán tus grandes acciones;

difundirán la memoria de tu inmensa bondad

y aclamarán tus victorias. R.

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

El Señor es compasivo y misericordioso,

lento para enojarse y generoso para perdonar.

Bueno es el Señor para con todos

y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.

R. El Señor es compasivo y misericordioso.





Aclamación antes del Evangelio

Cfr 2 Tim 1, 10

R. Aleluya, aleluya.

Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte

y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 9, 18-26

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: ’Señor, mi hija acaba de morir; pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir’.



Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: ’Con sólo tocar su manto, me curaré’. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: ’Hija, ten confianza; tu fe te ha curado’. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer.



Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas, y el tumulto de la gente y les dijo: ’Retírense de aquí. La niña no está muerta; está dormida’. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón

Este texto del profeta Oseas pertenece a un poema en el que describe su relación con Gómer, su esposa infiel, símbolo de la infidelidad de Israel a la alianza con su Dios.



Después de varios reproches y amenazas de castigos por su infidelidad, tenemos aquí la respuesta definitiva: el perdón. Lo que termina triunfando es el amor de Dios, que acoge de nuevo a la esposa, aunque ésta no se halle plenamente arrepentida. El acento recae sobre el amor gratuito de Dios.



Así revela el amor celoso que Dios siente por el pueblo: ante la esposa/pueblo, que no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento y conversión, el esposo/Dios es el que cambia y elige el desierto como lugar de reencuentro. Allí la tentación queda lejos, se renueva la alianza y recomienza una nueva historia de amor. La iniciativa ha partido del esposo/Dios, y la esposa lo recibe todo. Se ha dado un salto de nivel: Dios, olvidando la infidelidad, ofrece un futuro de reconciliación total, de recomienzo absoluto.



La gran novedad de Oseas es que muestra que el perdón antecede a la conversión. Dios perdona antes de que el pueblo se convierta, aunque no se haya convertido. Y esto no significa que la conversión sea innecesaria. Pero sí que se produce como respuesta al amor de Dios, no como condición previa al perdón.



En los momentos de fragilidad y de pecado Dios no nos abandona, nos sigue ofreciendo su perdón antes de que se lo pidamos, nos invita a reanudar nuestra relación con Él. Dios siempre está a la espera de nuestra vuelta cuando nos alejamos, y si hace falta, nos llevará al desierto, a la soledad donde podremos entrar con Él en una nueva alianza.



Tu fe te ha curado

En el evangelio de hoy aparece Jesús realizando dos milagros, milagros que responden al poder de la fe de los que acuden a Él con confianza. Dos personas muy distintas entre sí:



El primero es un judío importante; por Marcos sabemos que es Jairo, jefe de la sinagoga, que se arrodilla ante Jesús para pedirle que resucite a su hija, y Jesús, al ver su fe, accede a ir con él a su casa.



La otra persona que acude a Jesús es una mujer enferma, y por ello marginada, pues nos dice el evangelista que sufría flujos de sangre desde hacía años, y eso la convertía en impura según la ley. Por ello, no se atreve a acercarse abiertamente a Jesús, y lo hace a escondidas, por detrás, intentando pasar inadvertida, con temor a ser descubierta, pero con una fe tan grande que confía en que sólo con tocar el borde del manto se curaría.



Jesús, aunque iba deprisa a casa de Jairo, se para, pues siempre tiene tiempo para los que acuden a Él, se vuelve a la mujer y le dice ’Hija, tu fe te ha curado’. Reconoce que sin la fe de la mujer, él no hubiera podido realizar el milagro.



Luego sigue su camino hacia la casa del jefe de la sinagoga, manda salir a la gente y, sin hacer caso del alboroto, llega hasta la niña muerta, y por lo tanto impura, y la coge de la mano, es decir, vuelve a hacer algo prohibido por la ley: tocarla. Y la niña se levanta.



Jesús es la última esperanza para los dos que acuden a Él movidos por la fe. Y Jesús confirma que la superación de la muerte pasa por la fe y la esperanza. Es la fe la que precede al milagro, es el acto de fe el que hace posible que Jesús cure y devuelva la vida.



Y la fe es a su vez don de Dios. La fe es apostar por lo imposible, por lo inverosímil. Don que hay que pedir insistentemente para que crezca, y a la vez, como dice Benedicto XVI: ’La fe sólo crece y se fortalece creyendo’.



Sor Cristina Tobaruela O. P.

Monasterio de las Dueñas (Salamanca)