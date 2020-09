’ Un discípulo no es más que su maestro ’

La Palabra de Dios



Viernes 11 de septiembre de 2020



Primera lectura

1 Cor 9, 16-19. 22-27

Hermanos: No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que ésa es mi obligación. ¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa; pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación.



Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes.



¿No saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el premio? Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas: ellos lo hacen por un premio que se acaba; nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre.



Así pues, yo corro, pero no a ciegas, y lucho, pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva, no sea que, después de predicar a los demás, quede yo descalificado.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 83, 3. 4. 5-6. 12

R. (2) Qué agradable, Señor, es tu morada.

Anhelando los atrios del Señor

se consume mi alma.

Todo mi ser de gozo se estremece

y el Dios vivo es la causa. R.

R. Qué agradable, Señor, es tu morada.

Hasta el gorrión encuentra casa

y la golondrina un lugar para su nido,

cerca de tus altares,

Señor de los ejércitos, Dios mío. R.

R. Qué agradable, Señor, es tu morada.

Dichosos los que viven en tu casa,

te alabarán para siempre;

dichosos los que encuentran en ti su fuerza

y la esperanza de su corazón. R.

R. Qué agradable, Señor, es tu morada.

El Señor es sol y escudo,

Dios concede favor y gloria.

El Señor no niega sus bienes

a los de conducta intachable. R.

R. Qué agradable, Señor, es tu morada.



Aclamación antes del Evangelio

Jn 17, 17

R. Aleluya, aleluya.

Tu palabra, Señor, es la verdad;

santifícanos en la verdad.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 6, 39-42

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: ’¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro; pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro.



¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: ‘Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo’, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús

Reflexión del Evangelio de hoy



Dar a conocer el Evangelio

San Pablo en este pasaje nos explica por qué predica el evangelio, a cuya tarea dedicó toda la segunda parte de su vida. No ha brotado de él mismo, ’por mi propio gusto’. No lo hace tampoco por soberbia para conseguir el aplauso de sus oyentes. Después del encuentro con Jesús camino de Damasco, después de que Jesús les explicara quién era y lo sublime de su mensaje, no tiene más remedio que predicar el evangelio, la mejor noticia que puede ofrecer a sus oyentes. ’No tengo más remedio y !ay de mí si no anuncio el Evangelio’. Recibió este encargo del mismo Cristo.



¿Qué paga recibe? Su paga estriba justamente en poder anunciar el evangelio. Para él no hay mejor paga. Su gran gozo es predicar el evangelio para que llegue a cuantas más personas mejor y puedan gozar con la buena noticia. Después de lo dicho, comprendemos que a san Pablo predicar el evangelio le brota de lo más profundo de su corazón cristianizado.



Y hace lo que sea para ganarse a todos, para que todos puedan disfrutar de la alegría del evangelio. ’Siendo libre me he hecho esclavo de todos para ganar a todos. Me he hecho débil para ganar a los débiles, me he hecho todo para todos para ganar, sea como sea, a algunos’.



Tres lecciones evangélicas

En este evangelio, Jesús nos da tres lecciones de sentido común y de sentido cristiano. La primera: No puede un ciego guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. La consecuencia es clara, tenemos que acercarnos a los que ven bien, a los que tiene luz. Ternemos que acercarnos a Jesús que es la Luz verdadera y quien va detrás de él no camina en tinieblas… y llegará a buen puerto.



La segunda lección: Mejor acudir al maestro que al discípulo, que todavía está en época de aprendizaje. Consecuencia sencilla: Acudamos siempre a Jesús, nuestro Maestro, el que como es la verdad quiere mostrarnos la verdad de nuestra vida.



Tercera lección: Hay que tener siempre los ojos claros, buena vista para distinguir una viga de una mota. Si uno tiene una viga en su ojo no puede ir a un hermano para quitarle una mota de su ojo. Consecuencia: tratemos de quitar nuestros propios defectos, nuestras vigas. Solo después podemos tratar de quitar los defectos, las motas de los hermanos.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)