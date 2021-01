· Un político rentable en Olinalá

(Carta a Don Héctor)



HAY QUE DECIRLO. SI LA ELECCIÓN DE JUNIO PRÓXIMO será una de las más difíciles para todos los partidos políticos, incluyendo al PRI, entonces lo más lógico es enviar a sus mejores cuadros. En el caso de gobernador del estado, el PRI ha enviado a su mejor cuadro, es decir, a Mario Moreno Arcos, quien no solo garantiza el triunfo para ese partido, sino también la mayor votación posible para que no quede duda de quién es el mejor para gobernar Guerrero.

El PRI también tiene ya elegidos a sus candidatos a diputados locales y federales, en el marco de la alianza electoral que mantiene con el PRD, y en consecuencia, porque así lo marcan los tiempos, sólo falta la elección de sus candidatos a alcaldes que, indudablemente, se supone que también serán los mejores. Y es que, hay que decirlo, el tricolor como el resto de partidos buscan ganar, no sólo participar en el actual proceso electoral.

En el caso específico de Olinalá, de entre los aspirantes destaca, hay que puntualizarlo, el expresidente municipal de ese municipio, Eusebio González Rodríguez, expresidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso del estado, de quien hay que decir recuperó el Ayuntamiento olinalteco, gobernado en su momento por el PRD.

Puede no gustar el grupo al que pertenece el exdiputado local, pero es un hecho que en estos momentos es el que está mejor posicionado electoralmente, y en consecuencia, dicen en Olinalá, es quien debe ser el candidato a alcalde, con el objetivo de ganar ese Ayuntamiento, por supuesto, incluyendo al resto de las expresiones políticas del PRI, es decir, sumando a todos.

Dice bien el candidato del PRI a la gubernatura del estado. En el PRI Guerrero, y en el proyecto que encabeza, caben todos los grupos políticos de su partido, grupos de otros partidos, y por supuesto, de la sociedad en general. El objetivo, a dicho del abanderado del tricolor, es ganar la elección para cumplir con la esperanza en favor de la población.

Por supuesto que en Olinalá, como en todos los municipios, hay aspirantes del PRI que también tienen méritos, lo cual debe reconocerse; sin embargo, hay quienes tienen su mejor momento, y en este caso, en ese municipio de la Montaña del estado, quien lo tiene es Eusebio González. Y es que además, en su primer periodo como alcalde, hizo un papel excelente como lo dice la gente de ese pueblo, tanto que de no haber sido traicionado por algunos de su mismo partido, no sólo hubiera sido candidato, sino diputado federal por el distrito 05.

González Rodríguez, uno de los políticos jóvenes del PRI, es un referente no sólo en Olinalá, sino en toda la región de la Montaña, debido precisamente al trabajo político realizado en diversos municipios de esa parte del estado. Hay que decir que surge cuando René Juárez Cisneros era gobernador, cuando Gustavo Miranda González era diputado local, y Víctor Apreza Salgado presidente municipal de su pueblo natal, y desde entonces, a base de esfuerzo y trabajo, cumpliéndole a la gente, ha logrado ser alcalde y diputado local, y por su perfil de Contador Público, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado.

Hay que decir que también ha sido presidente del PRI municipal de Olinalá, y posteriormente candidato a alcalde, recuperando el Ayuntamiento de manos del PRD, y en el 2015, contra todos los pronósticos, gana la diputación local, es decir, a pesar de que de los 7 municipios que integran el distrito 27, 5 estaban en poder del PRD, uno por el PT y solo Olinalá gobernaba el tricolor, lo que indica que es político rentable, electoralmente.

Por último, hay que decirlo. El PRI, como el resto de los partidos políticos, incluyendo Morena, requiere la unidad de sus grupos, y más que en el discurso, en los hechos, no solo en la gubernatura, diputaciones locales y federales, sino también en lo que son los ayuntamientos, que es donde descansa la elección. En consecuencia, más allá de los grupos y de sus intereses, los partidos políticos deben, por sobre todas las cosas, enviar a la elección a sus mejores cuadros, a sus mejores hombres, pues en junio próximo no sólo se juega la victoria de un partido, sino el destino de Guerrero.

En fin que en Olinalá, Eusebio González Rodríguez ha levantado la mano, y sería un error no tomarlo en cuenta.

INFORME COVID-19.- De acuerdo a la Secretaría de Salud federal, es decir, de acuerdo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dicho sea de paso ha informado que está contagiado de coronavirus, hasta este lunes se han contabilizado un millón 771 mil 740 casos confirmados. Además, 150 mil 273 defunciones. Un total de 8 mil 521 nuevos contagios, y estima que en total existen en el país un millón 964 mil 840 casos, o lo que es lo mismo, mucho más de los que están registrados oficialmente.

Indudablemente la situación es grave, tanto que en algunos estados ya no hay camas disponibles para los enfermos, y los tanques de oxígeno, necesarios para que los pacientes respiren, ni siquiera pueden encontrarse en el mercado negro. Por favor, cuídese!!!

Comentarios: [email protected]