Unidos por un mejor País y MORENA suscribieron acuerdo

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 28 de enero de 2021.- El compromiso de [email protected] por un Mejor País es ampliar el camino popular hacia el desarrollo social, económico y político de México, ampliando la mayoría legislativa que pueda otorgar certidumbre al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ello impulsaremos políticas públicas que beneficien a los grupos más vulnerables y más necesitados, afirmó Sergio Osorio Romero, Presidente Nacional de la APN.



Precisó, en conferencia de prensa, que la Asociación Política ’Unidos para Un Mejor País y MORENA, representan una alternativa viable con miras al proceso electoral del 2021, ya que se trata de fortalecer y consolidar la mayoría social que se formó en el proceso de 2018,



Por su parte, Mario Medina Peralta, Secretario de la APN, destacó que el acuerdo firmado entre ’Unidos por un Mejor País’ y MORENA y a la vez avalado por el INE, permitirá trabajar coordinadamente y hacer visibilice la magnitud y la gravedad de los problemas que enfrentan millones de mujeres y hombres en su lucha diaria por sobrevivir, pero al mismo tiempo ofreciendo soluciones reales y en beneficio de la población.



En dicha conferencia de prensa se presentó la Agenda Legislativa Federal de la APN Unidos por un Mejor País, bajo estrictas medidas de salubridad, donde señalaron que el objetivo es ampliar el camino popular hacia el desarrollo social, económico y político del país.



Somos realistas, no conformamos coaliciones como PRI, PAN Y PRD, que no ofrecen alternativas y sólo lo hacen para poder subsistir como partidos políticos y el tiempo nos dará la razón, añadió Sergio Osorio



Para ello, se propone luchar desde distintos ámbitos, entre ellos, la erradicación de la pobreza y el hambre, por lo que se requiere proteger a los sectores más vulnerables: personas de la tercera edad e infantes en edad de educación básica, con programas alimentarios permanentes para los adultos mayores, y desayunos escolares y comidas calientes en escuelas de educación básica.



Una de las causas del aumento de la pobreza en la entidad, ha sido la falta de reformas en el ámbito constitucional, por lo que se requiere de realizar un análisis serio de las facultades que actualmente tienen los municipios y con ello otorgarles mayor autonomía.



Trabajaremos por servicios de Salud digna para todos, para lo cual proponemos aumentar los recursos para reconstruir y ampliar sostenidamente las capacidades de los servicios públicos de salud. Nunca más un problema sanitario puede sorprender a nuestra población en las condiciones de desamparo en que la encontró en 2020, sostuvo Sergio Osorio.



Destacó que entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que menos recursos públicos asigna para la salud: 3 % del PIB respecto al 8 o 9 % que dedican los países más desarrollados. Esto se traduce en menos de 2.4 médicos o 1.5 camas por cada 1, 000 habitantes, en contraste con las 11 que tienen Japón, Corea, o más del doble de médicos que tienen los servicios médicos de otros países.



Es por ello que reimpulsaremos el crecimiento de la economía a partir del crecimiento sostenido de los salarios reales que incentiven la demanda, la producción y el mercado interno. México necesita una economía dinámica que promueva el empleo y los ingresos remunerativos



Se calcula que entre 5 y 7 millones de hogares en el país no tienen acceso regular al agua potable o lo están de manera ineficiente, lo que genera condiciones insalubres e inundaciones estacionales Sin agua potable de buena calidad no se puede hablar de vivienda digna para las familias.



Proponemos revisar el sistema de tarifas que cobra CFE. Los hogares más pobres deben disponer de electricidad para cubrir sus necesidades básicas con subsidios completos; los sistemas municipales de bombeo de agua, para consumo humano, deberían de pagar tarifas al costo, puesto que esa agua no constituye un elemento de lucro.



Requerimos una movilidad masiva que, de manera paulatina pero constante, permitan dejar a tras el transporte automotor individual. Solo sistemas integrados de movilidad podrán reducir el precio-viaje para los usuarios, proveer servicios confortables, rápidos, seguros y de emisiones bajas; indispensables para que las ciudades funcionen de manera más eficiente, añadió el Presidente Nacional de la APN "Unidos Por Un Mejor País"



Comentó que al tiempo que se debe reactivar la economía y el mercado interno, es indispensable que el Estado garantice la seguridad de la población y elimine la corrupción, a través nuevos modelos de policía vecinal.



Año con año aumentan las importaciones de productos básicos y se debilita la seguridad agroalimentaria del país. Se requiere articular los precios de garantía con sistemas de compra y comercialización garantizados por parte de organismos gubernamentales, que den certeza al productor, permitan mejorar sus ingresos reales y arraigarlo a su comunidad.



Es indispensable incluir políticas con perspectiva de género y detener la violencia contra las mujeres no solo buscando mayor seguridad física para ellas, sino también prohibiendo imágenes o simbolismos que transgredan sus cuerpos, y contra las personas que participan en las comunidades LGBTT+.



Desde la APN [email protected] expresamos nuestro compromiso de apoyar y desarrollar los derechos de los pueblos originarios, en su lucha por conservar sus tradiciones, sus formas de gobierno y el dominio sobre sus recursos naturales.



Por eso, es indispensable fortalecer la solidaridad con los pueblos originarios, en su lucha por la autodeterminación sobre sus tierras, aguas y recursos naturales, concluyó Sergio Osorio, presidente del Movimiento Nacional por un Mejor País.



Otros asistentes, Raúl Romero Avalos, secretario de comunicación, Mayra Cabrera Camacho, Secretaria General y Guadalupe Viveros, de afiliación.