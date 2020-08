’ Uno solo es vuestro maestro, el Mesías ’

La Palabra de Dios



Memoria de Nuestra Señora María Reina



Primera lectura

Ez 43, 1-7

En aquellos días, un ángel me llevó a la puerta del templo, que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad y la que había tenido junto al río Kebar. Y caí rostro en tierra.



La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo: ’Hijo de hombre, éste es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel’.

Palabra del Señor

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 84, 9ab y 10. 11-12. 13-14

R. (cf. 10b) El Señor habitará en la tierra.

Escucharé las palabras del Señor,

palabras de paz para su pueblo santo.

Está ya cerca nuestra salvación

y la gloria de Señor habitará en la tierra. R.

R. El Señor habitará en la tierra.

La misericordia y la verdad se encontraran,

la justicia y la paz se besaron,

la fidelidad brotó en la tierra

y la justicia vino del cielo. R.

R. El Señor habitará en la tierra.

Cuando el Señor nos muestre su bondad,

nuestra tierra producirá su fruto.

La justicia abrirá camino al Señor

e irá siguiendo sus pisadas. R.

R. El Señor habitará en la tierra.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Mt 23, 9. 10

R. Aleluya, aleluya.

Su Maestro es uno solo, Cristo,

y su Padre es uno solo, el del cielo, dice el Señor.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 23, 1-12

En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: ’En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame ’maestros’.



Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen ’maestros’, porque no tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen ’padre’, porque el Padre de ustedes es sólo el Padre celestial. No se dejen llamar ’guías’, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



La Gloria del Señor habita en medio de los hombres

El profeta Ezequiel estimula al Pueblo con esta visión que el Señor le ha regalado. No todo van a ser malas noticias y en medio de los problemas que el pueblo está sufriendo hay una palabra de esperanza. Dios promete levantar de nuevo un templo en medio del pueblo de Israel, todavía con mayor abundancia de bienes y recursos que en las visiones que el profeta había relatado anteriormente. No sólo es el Dios poderoso que puede sobre los ejércitos enemigos, ni el Dios que provee agua y fertilidad a la tierra entregada, sino que es el mismo Dios en su Gloria quien ahora habitará para siempre en medio de su pueblo. Es la gloria de Dios, el mismo Dios quien ha escogido morar en medio de ellos y proteger asiduamente a su pueblo. ’Es el sitio de mi trono, el sitio de las plantas de mis pies’, mi morada permanente en medio de vosotros. Esta visión tan imponente y a la vez tan desconcertante, es la que mantiene la fe del pueblo y la esperanza para alabar y engrandecer a su Señor. Por encima de cualquier contrariedad, con total confianza y seguridad en el recorrido de su historia, Dios está en medio de ellos, Dios no abandona a su Pueblo ni lo deja de su mano. El reino de Gloria de Dios les permite confiar plenamente que sobre cualquier acontecimiento Dios les protegerá.



En la debilidad resplandece la grandeza y la salvación de Jesús

En este evangelio de Mateo Jesús nos previene contra algunos de los pecados capitales que la sociedad, ya desde entonces, fomenta y justifica. Han quedado grabadas estas palabras de Jesús denunciando la conducta hipócrita de los sacerdotes y letrados para calificar como fariseo todo este comportamiento. Jesús pone unos cuantos ejemplos que hoy tienen la misma vigencia: cargan pesadas normas sobre los demás que ellos eluden, les gustan los primeros puestos y que les hagan reverencias por la calle, predican pero no cumplen lo que dicen… Jesús denuncia esa sociedad hipócrita que aparenta pero no profundiza en el verdadero mensaje de Dios. Una sociedad, aquella de Jesús, que predica el mensaje divino pero que no interioriza una sola palabra del mismo. Una sociedad ritualista que ignora, a sabiendas, el verdadero mensaje que hay detrás de esa Palabra de Dios. Por eso Jesús dice que no llamemos a nadie ’maestro’, en el sentido de los pretenciosos que hablan por boca de Dios promocionando sus intereses, ni llamemos a nadie ’jefe’, porque ’uno sólo es vuestro Señor Cristo’ que no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida en provecho de todos los hombres. Cambia totalmente la perspectiva de valores que prima en aquella y en nuestra sociedad. Se acabó el aparentar, el enriquecimiento a cualquier precio, el desconocer los sufrimientos y necesidades de la gente para construir un mundo solo para privilegiados y selectos. Los débiles, los más vulnerables, los que la sociedad margina por falta de oportunidades, por discapacidad, enfermedad o cualquier otra situación, son los protegidos de Dios, aquellos a quienes Él quiere reflejar su Gloria y poner en primer lugar. Como creyentes en el Jesús anonadado, ésta debe ser nuestra prioridad. Difícil, pero exigente y necesaria para cumplir lo que el evangelio de Jesús quiere de nosotros. Contamos con la fuerza y la presencia de Dios y su Reino, y de María, Reina del cielo y madre nuestra para llevar adelante este mensaje de Jesús.

D. Oscar Salazar, O.P.

Fraternidad de Laicos Dominicos de San Martín de Porres (Madrid)