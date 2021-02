’ Vamos a descansar a solas un poco ’

La Palabra de Dios



Memoria de Santos Pablo Miki y compañeros, mártires



Primera Lectura

Heb 13, 15-17. 20-21

Hermanos: Ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir el homenaje de los labios que bendicen su nombre.



No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho.



Que el Dios de la paz, el que, mediante la sangre de una alianza eterna, resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo, nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

R. (1) El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta:

en verdes praderas me hace recostar;

y hacia fuentes tranquilas me conduce

para reparar mis fuerzas.

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Por ser un Dios fiel a sus promesas,

me guía por el sendero recto,

así, aunque camine por cañadas oscuras,

nada temo, porque tú estás conmigo.

Tu vara y tu cayado me dan seguridad.

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Tú mismo me preparas la mesa,

a despecho de mis adversarios;

me unges la cabeza con perfume,

y llenas mi copa hasta los bordes.

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Tu bondad y tu misericordia me acompañaran

todos los días de mi vida,

y viviré en la casa del Señor

por años sin término.

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.



Aclamación antes del Evangelio

Jn 10, 27

R. Aleluya, aleluya.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor;

yo las conozco y ellas me siguen.

R. Aleluya.



Evangelio

Mc 6, 30-34

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: ’Vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco’. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer.



Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció; entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.



Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor, Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Hay que ofrecer continuamente a Dios un sacrificio de alabanza

El último capítulo de la carta a los Hebreos en su segunda parte, nos da unos consejos muy útiles para nuestra vida espiritual y para la convivencia fraterna, pues nos dice: ’No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente; esos son los sacrificios que agradan a Dios.’



La obediencia a nuestros superiores es muy necesaria para que haya paz, porque tenemos que ver la obediencia a los superiores de la comunidad como los veía Jesús, que como Hijo supo obedecer.



Debemos ofrecer continuamente el sacrificio de alabanza a Dios por medio de la oración, porque es donde tomamos fuerza para la convivencia fraterna y la obediencia.



Él realizará en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo.



¿Cómo vamos de obediencia? ¿Nos cuesta mucho? Sigamos el ejemplo de Jesús, ’aprendió sufriendo a obedecer’



El Señor es mi Pastor nada me falta

Mientras vivimos en este mundo, vamos caminando por sendas oscuras, pero no debemos temer porque el Señor es nuestro pastor, no debemos temer, nos guía y está con nosotros, es nuestra luz y consuelo. Su bondad y misericordia nos acompañan siempre para poder habitar en la casa del señor por años sin término.



Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, por eso habitaré en la casa del Señor por años sin termino



Vamos a descansar a solas un poco

El evangelio nos invita a dejar nuestras preocupaciones para centrarnos en Jesús de Nazaret, descansar a solas con El, para escuchar en nuestro interior sus palabras y consejos. A veces tenemos demasiados ruidos que nos impiden escuchar a Dios. Nos invita a una intimidad con El, siempre dispuesto a escucharnos. Los Apóstoles tenían grandes deseos de contarle a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado, por eso el Señor les dijo: ’Venid vosotros solos a descansar un poco a un sitio tranquilo’. Porque como eran tantos los que les seguían no tenían tiempo ni para comer.



Ellos se marcharon, pero como la figura de Jesús atraía a la muchedumbre, cuando se dieron cuenta de que se marchaba, fueron corriendo y se les adelantaron.



Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima, porque como dice Marcos, eran como ovejas sin pastor. Entonces Jesús dejando el descanso con sus íntimos, los discípulos, que tanto deseaba, los dejó, y se puso a enseñarles con calma



¿Deseamos nosotros estar a solas con Jesús? Pruébalo y veras que bien se está.



Dominicas de Daroca

Monasterio de Nuestra Señora del Rosario - Daroca