’ ¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? ’

La Palabra de Dios



Miércoles 19 de agosto, 2020



Primera lectura

Ez 34, 1-11

En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: ’Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: ‘Esto dice el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia.



Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas; mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque’.



Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor: ‘Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor, pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño; se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño’.



Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor: ‘Lo juro por mi vida: Me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer’. Esto dice el Señor: ‘Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré’ ’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 22, 1-3. 4. 5. 6

R. (1) El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta;

en verdes praderas me hace reposar

y hacia fuentes tranquilas me conduce

para reparar mis fuerzas. R.

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Por ser un Dios fiel a sus promesas,

me guía por el sendero recto;

así, aunque camine por cañadas oscuras,

nada temo, porque tú estás conmigo.

Tu vara y tu cayado me dan seguridad. R.

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Tú mismo me preparas la mesa,

a despecho de mis adversarios;

me unges la cabeza con perfume,

y llenos mi copa hasta los bordes. R.

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán

todos los días de mi vida,

y viviré en la casa del Señor

por años sin término. R.

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.



Aclamación antes del Evangelio

Heb 4, 12

R. Aleluya, aleluya.

La palabra de Dios es viva y eficaz

y descubre los pensamientos e intenciones del corazón.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 20, 1-16

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: ’El Reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’. Salió de nuevo a medio día y a media tarde e hizo lo mismo.



Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ‘¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’ Ellos le respondieron: ‘Porque nadie nos ha contratado’. El les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña’.



Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: ‘Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros’. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno.



Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más; pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: ‘Esos que llegaron al último sólo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor’.



Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?’



De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



La envidia que nace por la bondad

El Evangelio de Mateo nos presenta la parábola de los jornaleros contratados a diferentes horas del día. Pero, en la libertad del contratante, fueron tratados con la misma consideración. Todos recibieron lo convenido.



No se trata de abanderar un sentido de justicia porque unos trabajaron toda la jornada, y otros apenas una hora. Todos fueron tratados con la misma bondad, según lo convenido.



Pero, siempre nace en alguien un sentimiento de tristeza o pesar ante el bien ajeno, o nace también un deseo de lo que no se posee. Y eso, se llama envidia. En gran medida, alguna vez, todos la hemos padecido, bien por ser el sujeto envidioso, o bien por sufrir las consecuencias de las personas que envidian.



Mateo contrapone a la envidia, la libertad que tiene una persona de ser bondadosa. La bondad es la natural inclinación de hacer el bien. Y nos compara el Reino de los cielos, el modo de actuar de Dios, con el propietario que sale a buscar jornaleros a distintas horas del día. Es una invitación constante a entrar en el reino de la bondad. Ofrecer el bien, no es injusto; al contrario, es una constante en el modo de actuar de Dios.



Pero a veces deseamos todo aquello que tiene nuestro prójimo. Detestamos su personalidad, su bondad natural, su libertad, sus relaciones; y dejamos de mirar en qué situación está nuestro interior. El envidioso es quien abandona su interior para vivir con irritación la vida del otro.



Hemos de ponernos en la piel de quien padece la actitud de la persona envidiosa. La vida se torna en un sufrimiento inacabable. La única solución es elevarte ante la situación, y procurar que su irritabilidad no te afecte.



La persona envidiosa, cuando se deja llevar por actitudes irracionales, deja de vivir su propia vida, para ser el protagonista de la vida del otro, con la sola intención de amargársela, sin darse cuenta de su propia amargura.



En Dios existe por esencia una inclinación constante de hacer el bien. La bondad es su lenguaje cotidiano. No permite la actitud de la persona envidiosa, ni renuncia por ello, a su bondad infinita. Su modo de actuar es desde el consuelo, la misericordia y la bondad. Por muy insano que se muestre el corazón del hombre, Dios no puede renunciar a su eterna bondad.



La envidia provoca extrañeza a la persona que es paciente de la persona que envidia. Conocí a una persona que lo tenía todo, sin embargo, envidiaba todo lo que yo era, simulando admiración. Todo se resumía en un contante ataque a mi persona. Le molestaba mis relaciones, mi libertad, mi forma de actuar, y siempre generaba tras mis espaldas un ambiente hostil hacia mí, manipulando a cuantas personas encontraba a su paso. Fue una cruz que tuve que padecer largos años.



Un día, Dios me dio la luz de distinguir mi vida de aquella persona. Y decidí que aquella no era mi lucha. Mi lucha suponía un esfuerzo por mantenerme sereno y en calma frente a la adversidad. Walter Dresel, en su libro ’Apuesta por ti, no dejes que tu vida pase de largo’,esboza una idea que me convenció para armarme de valor: ’No merece la pena perder el tiempo mirando hacia atrás o hacia el costado, cuando hay tanto que construir interiormente’.Y también esta otra: ’Vivir permanentemente en un estado de guerra constante sólo atenta contra nuestra necesidad de sensatez y concordia’.



Entonces, me agarré fuertemente a Dios, y decidí que aquella no era mi guerra, y que no participaría en ella, por mucho que me intentaran forzar a ello. Aposté por mi interior. Prefiero luchar por cosas más importantes y significativas como la bondad y la serenidad que me proporciona Dios cuando digo creo.

Fray Alexis González de León O.P.

Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)