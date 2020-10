’ Venid a mí ’

La Palabra de Dios



Memoria de Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia



Primera lectura

Ef 1, 1-10

Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.



Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,

que nos ha bendecido en él

con toda clase de bienes espirituales y celestiales.



El nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo,

para que fuéramos santos

e irreprochables a sus ojos, por el amor,

y determinó, porque así lo quiso,

que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos,

para que alabemos y glorifiquemos la gracia

con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado.



Pues por Cristo, por su sangre,

hemos recibido la redención,

el perdón de los pecados.

El ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia,

con toda sabiduría e inteligencia,

dándonos a conocer el misterio de su voluntad.



Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo,

cuando llegara la plenitud de los tiempos:

hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra,

tuvieran a Cristo por cabeza.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6

R. (2a) El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.

Cantemos al Señor un canto nuevo,

pues ha hecho maravillas.

Su diestra y su santo brazo

le han dado la victoria.

R. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.

El Señor ha dado a conocer su victoria,

y ha revelado a las naciones su justicia.

Una vez más ha demostrado Dios

su amor y su lealtad hacia Israel.

R. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.

La tierra entera ha contemplado

la victoria de nuestro Dios.

Que todos los pueblos y naciones

aclamen con júbilo al Señor.

R. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.

Cantemos al Señor al son del arpa,

suenen los instrumentos.

Aclamemos al son de los clarines

al Señor, nuestro rey.

R. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.



Aclamación antes del Evangelio

Jn 14, 6

R. Aleluya, aleluya.

Yo soy el camino, la verdad y la vida.

Nadie va al Padre, si no es por mí, dice el Señor.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 11, 47-54

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ’¡Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro.



Por eso dijo la sabiduría de Dios: Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito: a esta generación se le pedirán cuentas.



¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber! Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso’’.



Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Hoy, celebrando la fiesta de santa Teresa de Jesús quiero resaltar como esta mujer del siglo XVI, desde la sencillez de un corazón que buscaba a Dios entre los muros de un monasterio, llega a experimentar no solo la presencia de Dios, sino la urgencia de reformar el carmelo, de volver al auténtico espíritu: la austeridad, la pobreza y la clausura. En esta difícil y ardua misión encontró, como siempre sucede, fuertísimos contratiempos y oposiciones. Sin embargo, dos pilares fundamentales sustentaron la misión recibida: la paz que brota en lo más profundo, fruto de la sabiduría de Dios, y la constancia, firmeza y determinación para llevar adelante la misión encomendada.



Acoger la sabiduría de Dios implica dejar modelar el corazón

El autor del libro del Eclesiástico presenta la Sabiduría a partir de diversas imágenes sencillas y cotidianas que expresan su importancia y necesidad en la vida del ser humano. Así, la Sabiduría que viene de Dios es como madre y esposa, como alimento y bebida básicas a ejemplo del pan y el agua. Sin la Sabiduría no podemos vivir y mucho menos llevar adelante cualquier proyecto.



La Palabra vincula la felicidad, el reconocimiento, el tener un nombre perdurable… a una opción de vida pautada por el encuentro personal con Dios. No serán las ultimas ideologías o modas las que llevarán a las personas a dar sentido a sus vidas y a cumplir el anhelo humano de ser reconocidos. Acoger la sabiduría de Dios implica dejar modelar el corazón, y desde ahí las actitudes y comportamientos. Dejar que Dios modele el corazón es permitir que nos transforme en personas audaces, aunque esto suponga enfrentar las ideologías e intereses del momento.



Venid a mí

El Evangelio de hoy resalta tres aspectos fundamentales: la oración agradecida: ’te bendigo Padre’, el reconocimiento de que todo procede de Dios-Padre, y la invitación a ir a descansar junto al maestro, asumiendo su yugo y su carga.



Una bendición porque la revelación de Dios, la Sabiduría auténtica, fructifica en las personas de corazón sencillo y abierto al querer de Dios. Jesús al manifestar que todo proviene del Padre, también expresa el vínculo tan íntimo y especial que existe entre ellos. Y la llamada a confiar plenamente en Él, rebasa todas las expectativas humanas ante las dificultades y problemas. El yugo y la carga que provienen de la opción de ser discípulos, discípulas… es leve, porque pertenecen al ámbito del compromiso desinteresado y generoso, del ámbito del Amor.



En Teresa de Jesús, encontramos un camino de santidad, es decir, de seguimiento radical, forjado por la búsqueda de un Dios que se hace presente entre los pucheros, en lo más sencillo y cotidiano. Su vida manifiesta que, a partir del encuentro personal con el Maestro, surge una confianza plena, incluso en las circunstancias más adversas: ’Nada te turbe, nada te espante (…) quien a Dios tiene, nada le falta’. Y eso sí, esta gran mujer llevó adelante la misión que Dios le confió con ’determinada determinación’, rebasando todas las expectativas humanas ante las dificultades y problemas. La radicalidad en nuestro compromiso evangélico es posible, podemos ir hasta Él sin miedo, porque Él nunca falla.

Hna. Ana Belén Verísimo García OP

Dominica de la Anunciata