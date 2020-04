’ Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados ’

Miércoles 29 de abril 2020



Memoria de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia





Primera lectura

Hch 8, 1-8

El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria.



Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la Iglesia: entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel.



Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a

R. (1) Los obras del Señor son admirables. Aleluya.

Que aclame al Señor toda la tierra.

Celebremos su gloria y su poder,

cantemos un himno de alabanza,

digamos al Señor: ’Tu obra es admirable’. R.

R. Los obras del Señor son admirables. Aleluya.

Que se postre ante ti la tierra entera,

y celebre con cánticos tu nombre.

Admiremos las obras del Señor,

los prodigios que ha hecho por los hombres. R.

R. Los obras del Señor son admirables. Aleluya.

El transformó el mar Rojo en tierra firme

y los hozo cruzar el Jordán a pie enjuto.

Llenémonos por eso de gozo y gratitud:

el Señor es eterno y poderoso. R.

R. Los obras del Señor son admirables. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Cfr Jn 6, 40

R. Aleluya, aleluya.

El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor,

y yo lo resucitaré en el último día.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 6, 35-40

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: ’Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho: me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí; y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.



Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



1 Juan 1-5. 2,2

Hay un tono de gozo pascual en este trozo de la carta de Juan. Habla como el testigo fiel que ha visto y experimentado a quien desde el principio ya se esperaban: Jesucristo, que es la Palabra de vida. Son los primeros testigos los que han visto, oído y tocado. Esa es una garantía de experiencia no ya solo psicológica o espiritual, sino física. Oír, ver, tocar. Su imaginario del resucitado no es mera ficción, sino experimentación, porque no sólo en Jesús se manifestó la vida, sino que ellos han sido unos privilegiados por haber creído con firmeza en Él. Eso no les eximía de sus momentos de incertidumbre y duda. El miedo, la duda, la inseguridad, la falta de certeza… iba en el zurrón pascual. Al abrirlo y compartir lo que dentro llevaban: trozos de luz, retazos de alegría, migajas de eucaristía… también salían aquellas piedrecillas de perplejidad, titubeos y vacilaciones…



Al igual que nos pasa a nosotros: ponemos nuestra vista/visión interior en un resucitado/testificado por los discípulos. No tendremos la misma experiencia ’física’ que va más allá de los sentidos. Pero sí la certeza interior, la confianza de que no hemos sido engañados. Son las razones del corazón confiado, del sentimiento acendrado, que la razón no pocas veces no comprende, pero que están ahí y de las que nos alimentamos para seguir viviendo de manera pascual. Ilusos, ingenuos, infantiles, no llamarán algunos. Que sigan haciéndolo. A nosotros nos plenifica la actitud de los que se saben van a resucitar con Él. Fue su palabra. En Él confiamos. Bendita ingenuidad la nuestra.



Salmo 102

En plena primavera pascual el salmista grita su desesperación inicial. Está exhausto y le suplica a Dios que le responda. Está enfermo y abatido. La comunidad se apropió de esta súplica que con su voz se hace eco de esta actitud humana cuando el abandono, la soledad, el cansancio y el dolor, cercenan la vida. Esa experiencia la tenemos casi todos en muchos momentos. Pero el Señor no es sordo para siempre; también Él supo y sabe lo que es el abandono, la sospecha. Sufre cuando le abandonamos y marginamos de nuestras vidas. Y espera que la Pascua florida florezca. Y termina floreciendo.



Mateo 11, 25-30

En el evangelio encontramos la respuesta. Él, que ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos, termina mostrándoselas a quienes sabiéndose pequeños y necesitados de su presencia/ayuda, saben confiar, esperar. Es una Buena Noticia para los cansados y agobiados si vamos hacia Él que nos invita, no nos fuerza a ir hacia su hombro amigo, donde encontraremos el descanso necesario para nuestro cansancio y agobio.



Yugo llevadero. Carga ligera. Por eso suele decirse y es verdad: Dios no da más cargas que las que podamos soportar. Sabe de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades; pero sabe también que Él tiene arte y parte en ellas y no abandona a los suyos. Jesús habla aquí con el conocimiento que le proporciona su observación de las gentes, aquel palpar cuánto dolor y cuántas cargas tenían que soportar.



Eso hace que Él se muestre como el que arrima el hombro, la palabra animosa, el silencio respetuoso. Él es el salvador/palanca que levanta a cada uno que a Él acude desde la postración y la experiencia del necesitado de ayuda. Esa debe ser nuestra actitud pascual, la de la sensatez, la de la confianza, la de quien pone los ojos en quien inspira toda la confianza y no en otros que llenan de promesas su boca y al final nada hacen.



Y no se trata tan solo de que Él nos ayude y ponga su hombro, sino de que nosotros seamos continuadores de esa actitud: poner el nuestro para que otros se apoyen y encuentren el consuelo anhelado. ’No basta sostener al débil, hay que sostenerlo después’, decía Shakespeare. Todo aquello que hagamos por otros no entra dentro del mundo del absurdo, sino que es justo lo que da sentido al absurdo de este mundo. Pero hemos de tener cuidado: ayudar a levantar las pesadas cargas a otros, no te obliga a llevárselas siempre.



Que este día se celebra Sta. Catalina de Siena, laica dominica, la mujer que puso su vida en manos de Dios, con su entera juventud, es la señal más clara de que lo femenino no es debilidad, sino fortaleza interior bien asentada. Luchadora de la unidad de la Iglesia dividida entre Roma y Aviñón, lográndolo por su íntima convicción y confianza en Jesús. Supo apoyar su cabeza y corazón en el hombro suave del Salvador.



Fr. José Antonio Solórzano Pérez O.P.

Casa San Alberto Magno (Madrid)