’ Vosotros no creéis porque no sois ovejas mías ’

La Palabra de Dios



Martes 5 de mayo 2020



Primera lectura

Hch 11, 19-26

En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía; pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, que al llegar a Antioquía, comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe.



Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé, y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho; y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre.



Entonces Bernabé partió hacia Tarso, en busca de Saulo; y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de ’cristianos’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7

R. (Sal 116, 1a) Alaben al Señor todas los pueblos. Aleluya.

Jerusalén gloriosa,

el Señor ha puesto en ti su templo.

Tú eres más querida para Dios

que todos los santuarios de Israel. R.

R. Alaben al Señor todas los pueblos. Aleluya.

De ti, Jerusalén, cuidad del Señor,

se dirán maravillas.

Egipto y Babilonia adorarán al Señor;

Serán como tus hijos. R.

R. Alaben al Señor todas los pueblos. Aleluya.

Y de ti, Jerusalén, afirmarán:

’Todos los pueblos han nacido en ti

y el Altísimo es su fortaleza’. R.

R. Alaben al Señor todas los pueblos. Aleluya.

El Señor registrará en el libro de la vida

a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo;

y todos los pueblos te cantarán, Bailando:

’Tú eres la fuente de nuestra salvación’. R.

R. Alaben al Señor todas los pueblos. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 10, 27

R. Aleluya, aleluya.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor;

yo las conozco y ellas me siguen.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 10, 22-30

Por aquellos días, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ’¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente’.



Jesús les respondió: ’Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor

La persecución desencadenada por los judíos contra los cristianos los lanzó fuera de Jerusalén hacia regiones paganas. Allí se decidieron a ofrecer el mensaje de Jesús a los no judíos. Con éxito, porque ’la mano del Señor estaba con ellos’. Esta novedad suscita dudas en la comunidad cristiana de Jerusalén. Envían a Bernabé para que conozca y valore la nueva situación. Bernabé, ante lo que vio, ’se alegró mucho y exhortó a que siguieran en ese empeño’. Al que él mismo se unió .Por ser ’un hombre de bien, lleno De Espíritu Santo y de fe’ arrastró a muchos hacia Jesús.



Vemos en Bernabé el ejemplo del misionero, del anunciador, del predicador de la Nueva Nueva del Evangelio. Ante todo, su honradez, ser hombre de bien, y tener fe en lo que dice, testificada con su vida. Desde esa actitud el Espíritu santo acude en su ayuda. Y se produce el acercamiento de a quienes se dirige a Jesús.



Lo recordamos el día en que los dominicos celebran a san Vicente Ferrer. El gran misionero de Europa. Y también, como los de ahora, en tiempos de epidemia. Honrado, de honda fe, el Espíritu Santo le ayudó llevar a cabo con éxito su misión incansable por Europa.



Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí

A partir de la segunda de Pascua la Iglesia nos ofrece textos evangélicos de san Juan, que recogen discursos de Jesús o diálogos con discípulos o con las autoridades religiosas. Son textos que, por una parte, ultiman el mensaje de Jesús, según san Juan, y por otra van manifestando el ambiente adverso que en torno a él crece por parte de las autoridades religiosas.



El texto de hoy no cita a fariseos u a otros cualificados representantes de la religión, simplemente a ’los judíos’. Judíos que quieren saber si de verdad es el Mesías. Jesús argumenta con sus obras, realizadas ’en nombre del Padre’. Las obras ahí están. A la vista de todos. ¿No manifiestan que el Padre está con Jesús, que es su enviado, que su palabra es la suya, palabra del Padre? El refrán español lo dice: ’no hay peor sordo que el que no quiere oír’. Ni peor ciego, añadiríamos, que el que no quiere ver. Ya pueden ser sabias palabras, u obras que cualifican a quien las realiza, y que le hace atendible, creíble; nos les interesa aceptar a ese Jesús como Mesías. Y no les interesa, porque rompe sus intereses individuales, la rutina de su vivir, o exige demasiada generosidad. No es fiable.



’Vosotros no creéis porque no sois ovejas mías’. ¿Qué es necesario para ser ’ovejas de Jesús’? Estar abiertos a la conversión, a los cambios necesarios, a lo que implica seguirle, como ovejas al pastor que las cuida. En definitiva, es necesario acoger cordialmente a Jesús. Confesar, como Pedro. ’Tú solo tienes palabras de vida eterna’.



Jesús sigue en diálogo con nosotros. No podemos excluir que de vez en cuando nos surja la duda, cuando la exigencia es fuerte, si merecerá la pena reconocer a Jesús, a su Palabra, como lo que ha de conducir nuestra vida. Veamos con ojos claros, no turbios a causa de nuestro egoísmo, qué obras son las que nos exige. Veremos que son las obras que nos hacen ser humanos: generosidad, sentido del servicio al otro, seguir la fuerza del amor, verse como hijo del Padre…

Fray Juan José de León Lastra

Convento de Santo Domingo (Oviedo)