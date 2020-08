’ Vosotros sois la sal de la tierra ’

La Palabra de Dios



Sábado 8 de agosto 2020



Memoria de Santo Domingo, presbítero



Primera lectura

Hab 1, 12–2, 4

¿No eres tú, Señor, desde siempre,

mi santo Dios, que no muere?

Tú, Señor, has escogido al pueblo caldeo para hacer justicia

y lo has establecido para castigar.

Tus ojos son demasiado puros para soportar el mal,

no puedes ver la opresión.

¿Por qué miras en silencio a los traidores

y callas cuando el malvado devora al justo?



Tú tratas a los hombres como a los reptiles, que no tienen dueño,

como a los peces del mar:

el pueblo caldeo los pesca con anzuelo,

los atrae a su red,

los va amontonando

y luego ríe sastisfecho.

Después ofrece sacrificios a su anzuelo

e incienso a su red,

porque le dieron rica presa

y comida sustanciosa.



¿Y vas a permitir que siga llenando sus redes

y matando naciones sin piedad?



En mi puesto de guardia me pondré,

me apostaré en la muralla

para ver qué me dice el Señor

y qué responde a mi reclamación.



El Señor me respondió y me dijo:

’Escribe la visión que te he manifestado,

ponla clara en tablillas

para que se pueda leer de corrido.

Es todavía una visión de algo lejano,

pero que viene corriendo y no fallará;

si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta.

El malvado sucumbirá sin remedio;

el justo, en cambio, vivirá por su fe’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 9, 8-9. 10-11. 12-13

R. (11b) El Señor no abandona al que lo busca.

El Señor reina eternamente,

tiene establecido un tribunal para juzgar,

juzga al orbe con justicia

y rige a las naciones con rectitud. R.

R. El Señor no abandona al que lo busca.

El Señor es refugio del oprimido,

su refugio en los momentos de peligro.

Que confíen en ti los que conocen,

porque tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. R.

R. El Señor no abandona al que lo busca.

Tóquenle música al Señor, que reina en Sión,

cuenten sus maravillas a los pueblos,

porque el Señor pide cuentas de la vida

y no olvida los gritos de los oprimidos. R.

R. El Señor no abandona al que lo busca.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr 2 Tim 1, 10

R. Aleluya, aleluya.

Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte

y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 17, 14-20

En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre, que se puso de rodillas y le dijo: ’Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas, en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo’.



Entonces Jesús exclamó: ’¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho’. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano.



Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ’¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio?’ Les respondió Jesús: ’Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: ‘Trasládate de aquí para allá’, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Introducción

Hoy la Iglesia, y la Familia Dominicana, celebra la solemnidad de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, conocidos como dominicos y dominicas: frailes, monjas, hermanas, miembros de institutos seculares y fraternidades sacerdotales y laicales.



Han pasado 8 siglos, y Domingo, con su Familia Dominicana, sigue predicando como ’sal de la tierra y luz del mundo…’ (Mt 5,13ss).



Fray Carmelo Preciado Medrano O.P.

Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)



Comentario al Evangelio

Juan Carlos Rodriguez, cmf

En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre, que le dijo de rodillas: "Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques: muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos, y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: "¡Gente sin fe y perversa! ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo". Jesús increpó al demonio, y salió; en aquel momento se curó el niño.



Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: "¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros?" Les contestó: "Por vuestra poca fe. Os aseguro que, si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí, y vendría. Nada os sería imposible".



Queridos hermanos:



Asombrados nos quedamos al intuir que el Maestro intenta comunicar a sus torpes discípulos que hay una fuerza poderosa ante la cual no hay obstáculo que valga, incluso ni lo más sólido e inamovible: los montes.



¿Una potencia extraordinariamente peculiar la de la fe? Sin duda. Cómo no traer a la memoria ese capítulo 11 de la carta a los hebreos, ¿verdad? Esa preciosa letanía de las maravillas que obra la fe en los hombres y mujeres que se dejan conquistar y guiar por ella…. No me resisto a recordar alguno de los versículos del final: ’los cuales por la fe conquistaron reinos, administraron justicia, vieron cumplidas las promesas, cerraron la boca a leones, extinguieron el ardor del fuego, evitaron el filo de la espada…’



Asombroso despliegue, ¿no es cierto?



De ahí que sienta la necesidad de acoger humildemente las palabras del Maestro: ’¡Qué poca fe!’.



El reproche viene de sus labios. Lo escucharon los discípulos en más de una ocasión (al menos, así nos lo cuentan los evangelistas).



De ahí que sienta también la urgencia de permitir que me atraviese el corazón para limpiarlo de las contaminaciones de desconfianza, de cálculo, de prevención… que han ido acumulándose dentro. Porque siento que es cierto. ¡Qué de cosas se han quedado sin ver la luz por no atreverme a creer! ¡Cuántos pequeños milagros cotidianos si hubiera confiado más!



Como el agua que cae para empapar la tierra, permitamos a lo largo de la jornada que nos cale el vigor de su palabra, que vaya desgastando la roca de la incredulidad… El poder de Dios, la potencia de la fe, como un grano de mostaza, como una semilla… Milagro de germinación:



Si crees, ¡creas!.

Si crees, ¡recreas!

Si confías, ¡lo haces posible!

Si te fías, ¡adelantas el futuro!



Extiendo las manos. Solamente anhelando, deseando que Él deposite en ellas (en las tuyas, en las mías): unos granos de fe.



Vuestro hermano:

Juan Carlos, cmf

