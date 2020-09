’ Vuestro es el Reino De Dios ’

Memoria de San Pedro Claver. Presbítero





La Palabra de Dios



Primera lectura

1 Cor 7, 25-31

Queridos hermanos: En cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor; pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor, soy digno de confianza.



Yo opino que, en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases; pero si te casas, no haces mal, y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones, que yo quisiera evitarles.



Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran; los que sufren, como si no sufrieran; los que están alegres, como si no se alegraran; los que compran, como si no compraran; los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran de él; porque este mundo que vemos es pasajero.



Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17

R. (11a) El rey está prendado de tu belleza.

Escucha, hija, mira y pon atención:

olvida tu pueblo y la casa paterna;

el rey está prendado de tu belleza;

ríndele homenaje, porque él es tu señor. R.

R. El rey está prendado de tu belleza.

Con todos los honores entra la princesa,

vestida de oro y de brocados,

y es conducida hasta el rey;

un cortejo de doncellas la acompaña. R.

R. El rey está prendado de tu belleza.

Entre alegría y regocijo

van entrando en el palacio real.

A cambio de tus padres, tendrás hijos,

que nombrarás príncipes por toda la tierra. R.

R. El rey está prendado de tu belleza.



Aclamación antes del Evangelio

Lc 6, 23

R. Aleluya, aleluya.

Alégrense ese día y salten de gozo,

porque su recompensa será grande en el cielo.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 6, 20-26

En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo:

’Dichosos ustedes los pobres,

porque de ustedes es el Reino de Dios.

Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre,

porque serán saciados.

Dichosos ustedes los que lloran ahora,

porque al fin reirán.



Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas.



Pero, ¡ay de ustedes, los ricos,

porque ya tienen ahora su consuelo!

¡Ay de ustedes, los que se hartan ahora,

porque después tendrán hambre!

¡Ay de ustedes, los que ríen ahora,

porque llorarán de pena!

¡Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe,

porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas!’’

Palabra del Señor

Gloria a ti, Seños Jesús





Reflexión del Evangelio de hoy



El momento es apremiante

San Pablo a los Corintios, nos insiste en que este mundo se acaba, para él es inminente el final de este mundo, por eso hay que lanzar una mirada a nuestra vida.



Para San Pablo, ya no es momento de cambios personales, hay que vivir de acuerdo al estado de vida con la que se ha vivido. No hay que buscar la separación o el matrimonio de manera inmediata, porque este tiempo nos apremie.



Si alguien nos anunciara el final de nuestros días, posiblemente no lo tomaríamos en serio, debido a que muchos visionarios ya han anunciado la misma catástrofe dejando un reguero de muertos para darle credibilidad a sus pseudo – profecías.



Lo que sí es cierto, es que nuestra vida es limitada, en algún momento hemos de devolverle el aliento de vida a Dios. La cuestión es cómo nos preparamos para ello. Preguntarnos si hay agradecimiento en nuestro corazón por la vida recibida de Dios, puede ser un primer paso.



Podemos vernos llenos de vida y fuerza, pero el tiempo apremia, porque nunca sabremos cuándo nos vendrá la hora. La pandemia que aún estamos padeciendo nos lo recuerda cada día. Seguimos viviendo en la fragilidad y vulnerabilidad de nuestra vida.



Ni el temor, ni la lejanía en nuestros proyectos del momento de la muerte, nos justifica para dejar de prepararnos para este acontecimiento especial, ya que es el último momento de nuestro presente.



Vivir como si la vida no fuera nuestra es lo que propone San Pablo como solución. Y es cierto, la vida es de Dios, aunque es nuestro deber cuidarla, y ser protagonistas de nuestro destino, la vida sigue siendo de Dios, y lo mismo que un día nos llamó a la vida, también nos llamará a la gratitud, a la participación de su vida con Él.



Vuestro es el Reino De Dios

San Lucas, en el Capítulo 6, nos presenta las Bienaventuranzas, en concreto son cuatro, que contrapone con otras cuatro malaventuranzas.



Llama la atención la primera donde proclama la alegría del pobre, porque los que no tienen nada, serán herederos del Reino de Dios. En esta pandemia, una vez que se abrió paso al desconfinamiento de la población, crecieron en número en nuestro país. Se les ve hacinados bajo los puentes que dan al río, en las puertas de los templos, en las calles más transitadas, alzando sus manos pidiendo limosna. Son los invisibles en este mundo visible. Y aún sólo estoy hablando de un país desarrollado. La visión aún ha de ser más amplia, cuando se trata de un país pobre. La pobreza está más extendida, y la invisibilidad social aún es mayor.



La primera bienaventuranza proclama que serán los herederos del Reino de Dios. La primera mirada del proyecto de Salvación propuesto por Dios por medio de Jesucristo es hacia ellos, los pobres.



El anuncio de la felicidad para los que lloran, de la saciedad para los que tienen hambre muestran también la irrupción del Reino de Dios, que con la presencia de Jesús de Nazaret se hace posible. Se llora cuando el corazón se encuentra quebrado por el dolor, aunque también se llora por la emoción que nos suscitan acontecimientos importantes que llenan nuestro corazón de alegría, o nos recuerdan lo que hemos amado. La bienaventuranza se centra en los que tienen el corazón quebrado por el dolor y el sufrimiento, los necesitados del consuelo de Dios. Un corazón quebrado, necesita de curación, de sanación, de una mano creadora llena de amor para que ese corazón vuelva a latir con amor esperanzado.



Las malaventuranzas, no es ningún deseo de que, a las personas ricas, alegres, y saciadas les suceda el mal. Se les proclama malaventurados porque ellos son protagonistas de su propia desdicha. Han preferido las riquezas, la hartura y la superficialidad alejándose de Dios. Ellos son los protagonistas y hacedores de su propia condena. Hay que hacer notar que no se condenan a todos los que tienen riquezas, fundamentalmente se mira a la persona, y a la manera en que su corazón se adhiere a lo material, haciendo de la riqueza el único fundamento de su vida, sólo miran a sus esfuerzos y a lo que pueden comprar. Esos son autores de su propia desdicha.



Nuestra oración se eleva hoy por los más desfavorecidos, por los faltos de ilusión, por los que no tienen para comer, por los que tienen el corazón quebrado por el sufrimiento y el dolor… para que Dios se haga presente en sus vidas y les procure una situación más digna de vida



Fray Alexis González de León O.P.

Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)