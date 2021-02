’ Y los que lo tocaban se ponían sanos ’

La Palabra de Dios



Lunes 08 febrero, 2021



Primera Lectura

Gn 1, 1-19

En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos; y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.



Dijo Dios: ’Que exista la luz’, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz ’día’ y a las tinieblas, ’noche’. Fue la tarde y la mañana del primer día.



Dijo Dios: ’Que haya un bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras’. E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba, de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda ’cielo’. Fue la tarde y la mañana del segundo día.



Dijo Dios: ’Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco’. Y así fue. Llamó Dios ’tierra’ al suelo seco y ’mar’ a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno.



Dijo Dios: ’Verdee la tierra con plantas que den semillas y árboles que den fruto y semilla, según su especie, sobre la tierra’. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla, según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día.



Dijo Dios: ’Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra’. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para regir el día y la menor, para regir la noche; y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial

Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 y 12. 24 y 35c

R. (31b) Bendice al Señor, alma mía.

Bendice al Señor, alma mía;

Señor y Dios mío, inmensa es ti grandeza.

Te vistes de belleza y majestad,

a luz te envuelve como un manto.

R. Bendice al Señor, alma mía.

Sobre bases inconmovibles

asentaste la tierra para siempre.

Con un vestido de mares cubriste

y las aguas en los montes concentraste.

R. Bendice al Señor, alma mía.

En los valles haces brotar las fuentes,

que van corriendo entre montañas;

junto al arroyo vienen a vivir las aves,

que cantan entre las ramas.

R. Bendice al Señor, alma mía.

¡Qué numerosas son tus obras, Señor,

y todas las hiciste con maestría!

La tierra está llena de tus criaturas.

Bendice al Señor, alma mía.

R. Bendice al Señor, alma mía.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Mt 4, 23

R. Aleluya, aleluya.

Jesús proclamaba el Evangelio del Reino

y curaba a la gente de toda enfermedad.

R. Aleluya.



Evangelio

Mc 6, 53-56

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret.



Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos.



A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto; y cuantos lo tocaban, quedaban curados.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



La liturgia de hoy nos presenta un fragmento del relato de la creación, tan discutido en diversos contextos. La palabra de Dios nos invita, una vez más, a acoger la vida como un regalo de Dios para ser don para el mundo. Sólo haciendo vida el Evangelio y participando de su dinamismo, podemos ser generadores de relaciones de hermandad.



Poesía para hablar de Dios

La primera lectura de hoy nos presenta la creación del mundo en un lenguaje poético lleno de símbolos. Aunque es el primer libro de la biblia, no fue el primero en ser escrito. Recordamos que la biblia es un conjunto de libros que nos presenta el encuentro y la experiencia de Dios. No se tiene la preocupación histórica en el sentido cronológico que nosotros tenemos. Se trata de la Historia de la Salvación. En esta historia de fe, lo más importante es la revelación de Dios, los encuentros y desencuentros, la fidelidad y el inmenso amor de Dios por cada persona.



Este libro del génesis (que significa inicio) fue escrito en un contexto en el cual el pueblo de Israel no está en su propia tierra, sino exiliado. Es una situación de atosigamiento: en medio de otros pueblos y con otras respuestas para el sentido de la vida, en medio de explicaciones donde el sol, la luna, las aguas, etc. son considerados dioses. Es en este contexto que el pueblo de Israel necesita expresar con firmeza y poesía su fe en Dios. De forma monoteísta y resaltando como todo fue creado por Dios, explica nuestro origen: el del mundo y el del ser humano.



Hoy se nos presenta una parte de este relato. Inicia declarando que ’en el principio creó Dios los cielos y la tierra’. A continuación, presenta una realidad de caos, confusión, oscuridad y abismo. Se trata de resaltar que es el ’Espíritu de Dios que aleteaba’ por encima de esta realidad, quien da forma y vida. Explican así, que sólo en Dios y a partir de Dios existe la vida. Este texto nos presenta cómo Dios se preocupa en crear una infraestructura para el ser humano: la luz, el firmamento, la tierra, la vegetación, el sol, la luna, las estrellas. Una infraestructura sin la cual no podríamos vivir. Una interrelación profunda entre el mundo y las personas, la necesidad de una armonía global para que el reino de Dios se haga presente.



Para continuar el camino menos solo

El evangelio de hoy expresa en pocas palabras cómo la gente reconoce a Jesús y acuden de forma numerosa. Hay entusiasmo, movimiento, solidaridad. Van atrás de Él porque desean que Jesús les sane. No es una búsqueda individualista: ’comenzaron a traer a los enfermos en camillas’, incluso orientan a las personas para que le toquen, aunque solo sea, la orla de su manto.



Considero importante superar la imagen de la enfermedad como ausencia de salud física, aún a sabiendas de que ésta es muy importante. Pero la salud no lo es todo. Podemos conocer personas que tienen una buena salud y viven agobiadas por diversas situaciones. También podemos conocer personas que viven la fragilidad de la salud y, aun así, poseen un fuerte sentido de la vida que transmite serenidad, confianza y sabiduría.



La gente buscaba a Jesús y le reconocían. Llevaban a las personas que no podían ir por sí mismas hasta Él, aconsejaban qué tenían que hacer en presencia de Jesús para ’ser curados’, es decir, para rescatar nuevamente el sabor de la vida y continuar el camino menos solo.



El evangelio de hoy nos ’toca’ con ternura en las circunstancias actuales, en las que, para no contagiarnos y no caer enfermos del COVID19, ’no debemos tocarnos’. Experimentamos la ausencia del ’toque’ y la gran necesidad de ’tocarnos’. Deseamos poder abrazarnos nuevamente, en un movimiento duplo del dar y recibir, del caminar juntos, de ayudarnos mutuamente… de cultivar una mística que restaura la armonía de toda la creación en su diversidad.



La magia de un Abrazo

¿Cuántos significados se esconden detrás de un abrazo?



Que es un abrazo si no comunicar, compartir



e inculcar algo de sí mismo a otra persona?



Un abrazo es expresar la propia existencia.



a los que nos rodean, cualquier cosa ocurra,



en la alegría y el dolor.



Existen muchos tipos de abrazos,



pero los más verdaderos y los más profundos



son aquellos que transmiten nuestros sentimientos.



A veces un abrazo,



cuando el respiro y el latido del corazón se convierten en uno,



fija aquel instante en mágico en lo eterno.



Otras veces incluso un abrazo, si es silencioso,



hace vibrar el alma y revela aquello que aún no se sabe



o se tiene miedo de saber.



Pero más de una de las veces, un abrazo



es arrancar un pedacito de si



para donarlo a algún otro



hasta que pueda continuar el propio camino menos solo.



PABLO NERUDA



Hna. Ana Belén Verísimo García OP