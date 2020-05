La palabra de Dios



Viernes 8 de mayo 2020



Primera lectura

Hch 13, 26-33

En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras:



’Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios: Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado: no hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro.



Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo.



Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el salmo segundo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy’’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 2, 6-7. 8-9. 10-11

R. (7) Jesucristo es el rey de las naciones. Aleluya.

El Señor me ha consagrado

como rey deSión, su ciudad santa.

Anunciaré el decreto del Señor

He aquí lo que me dijo:

R. Jesucristo es el rey de las naciones. Aleluya.

’Hijo mío eres tú, yo te engendrado hoy.

Te daré en herencia las naciones,

y como propiedad, toda la tierra.

Podrás gobernarlas con cetro de hierro,

y despedazarlas como jarros’.

R. Jesucristo es el rey de las naciones. Aleluya.

Escuchen y comprendan estas cosas,

reyes y gobernantes de la tierra.

Adoren al Señor con reverencia,

sírvanlo con temor.

R. Jesucristo es el rey de las naciones. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 14, 6

R. Aleluya, aleluya.

Yo soy el camino, la verdad y la vida;

nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 14, 1-6

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy’.



Entonces Tomás le dijo: ’Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?’ Jesús le respondió: ’Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Dios lo resucitó de entre los muertos

Pablo, en la sinagoga de Antioquía, se dirige a sus hermanos judíos. Les recuerda un hecho negativo y otro positivo. El hecho negativo es que ’los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús…aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar’. Así fue, lograron crucificar a Jesús, el que de parte de Dios gastó su vida en proclamar un mensaje de amor, de perdón, el que había curado a cuantos enfermos se le acercaron, el que había tendido su mano a todos, principalmente a los pobres, a los descartados por la sociedad, el que aseguraba que Dios es un Buen Padre, que perdona al hijo menor, al hijo mayor y a todos los pecadores… ¿Qué mal hizo Jesús?



Les recuerda también una estupenda noticia: Dios ha resucitado a su Hijo Jesús y se apareció a sus allegados. Este Jesús cumple su promesa de resucitarnos a todos sus seguidores a una vida de total felicidad, aquella para la que Dios nos ha creado.



Yo soy el camino, la verdad y la vida

Jesús quiere preparar a sus discípulos para cuando no esté con ellos en la tierra. Nosotros, cristianos del siglo XXI que conocemos toda la historia de Jesús, al oír este pasaje evangélico sabemos que les quiere animar insinuándoles que también ellos van a ir después de su muerte a ’la casa de mi Padre donde hay muchas estancias’, que también ellos van a resucitar. Parece que los apóstoles no entienden del todo sus palabras. Y Jesús les tiene que aclarar que él es el único camino, el camino verdadero que conduce a la vida, a la resurrección, Y que es también el verdadero camino, en nuestra estancia terrena, que nos lleva a vivir ya aquí la vida con sentido, con alegría con esperanza. ¿Hemos experimentado que su camino, su verdad, llenan nuestro corazón de vida y vida en abundancia? ¿Hemos experimentado que si caminamos por otra senda que la que él nos indica, nos alejamos de nuestra felicidad, y empezamos a ’pasar necesidad’, como el hijo pródigo? Pidamos a Jesús un día más que le hagamos caso, que caminemos por su mismo camino para poder desemboscar, igual que él, en la resurrección a una vida de total felicidad.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)