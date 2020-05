1 de cada 3 restaurantes despidió personal por Covid-19

Uno de cada 3 restaurantes redujo su plantilla laboral, mientras que casi 2 de cada 3 podrían cerrar definitivamente a consecuencia de las medidas de distanciamiento social derivadas de la pandemia de Covid-19.



En una encuesta realizada por DataPlor, en la que se entrevistó a empresas restauranteras de 28 entidades del país, se encontró que el 35.9% dijo haber reducido su plantilla laboral para subsistir durante la contingencia sanitaria, en un escenario en el que reportan bajas de ventas de entre 85 y 90%.



Además, alrededor de 60% estimó que es probable que tengan que cerrar definitivamente si las medidas para prevenir contagios se extienden por 3 meses o más. No obstante, para no perder liquidez, sólo el 8.4% de los restaurantes consultados optó por solicitar un crédito.



La instrucción de suspender las actividades no esenciales y cerrar los negocios de alimentos para solo permitir el servicio para llevar o el envío a domicilio comenzaron el pasado 31 de marzo; no obstante, desde el 17 de ese mes, numerosos ciudadanos comenzaron a resguardarse en sus casas para reducir el riesgo de contagio.





De acuerdo con las autoridades, se prevé que las medidas se mantengan hasta el 17 de mayo próximo en zonas de baja incidencia de la enfermedad, mientras que para las otras zonas será hasta el 30 del mes.



Y aunque la mayoría de las empresas consultadas han intentado montarse en las nuevas tendencias, no todos tienen las condiciones para ello.



’Cerca del 78% de los encuestados informaron que ahora surten órdenes en línea para llevar y entrega a domicilio. Sin embargo, según el estudio de DataPlor, sólo el 51.5% de los encuestados tienen la conexión a internet adecuada para utilizar las plataformas online de entrega a domicilio de forma profesional’, resaltó la firma de recolección de información de pequeñas y medianas empresas. La principal vía para migrar al canal digital fue a través de plataformas de envío de comida.



Para aumentar sus ventas, pocos locales (1.9%) recurrieron a agregar nuevos productos a su carta, desde comestibles y abarrotes pero también souvenirs como pines, gorras, playeras.



’Algunos restaurantes han optado por entregar a domicilio para entregar platillo para que lo prepares en casa. Otros giros como bares o lugares con identidad, optaron por trasladarlo a productos de consumo, playeras, souvenirs’, explicó Aldo Bucio, director de operaciones regionales de DataPlor, a Forbes México.