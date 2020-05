10 de mayo: ¿Qué tipo de mamá tienes?

Aunque cada mamá es única, hay ciertos rasgos y afinidades que muchas comparten, resaltando sus personalidades a través de esos gustos, rutinas y formas de ser que nos pueden servir como guía para saber qué regalarles este 10 de mayo.



Mamá tecnológica



Es aquella que siempre está ’actualizada’. Arregla todo desde su celular, conoce las mejores aplicaciones y está bien informada de todo lo que sucede a su alrededor. Aunque su actitud pueda parecer la de ’ya tengo todo lo que necesito’, siempre habrá algo que le ofrezca una nueva experiencia, como algunos accesorios que sirvan para todos su gadgets, en farfetch.com puedes encontrar algunas opciones.



Mamá deportista



Disciplinada, alegre, siempre está activa y con la mente y el cuerpo en plena coordinación. Sus rutinas de ejercicio son sagradas, tanto como una visita a su santuario personal. El estilo de su ropa generalmente lo definen la comodidad, eso las hace las candidatas ideales para regalarles este Día de las Madres outfits nuevos que las hagan sentirse bien consigo mismas.



Mamá fashion



Con ellas, los pasillos en casa se convierte en pasarelas de alta costura. La moda no es una simple diversión, sino un estilo de vida. Conoce su historia, los nombres que están detrás de esta icónica industria y, por supuesto, siempre está a la expectativa de las colecciones por venir. Su closet es el lugar más importante.



Mamá artística



Las charlas con ella suelen ser extensas y reveladoras. Siempre tiene algo nuevo que mostrarnos, que explicarnos y hasta que crear. Si no la vemos escribiendo en silencio en su estudio, está disfrutando de sus canciones favoritas en la sala o viendo una película de arte en su cuarto. Sabe que vestir no es sólo una necesidad sino una forma de expresión artística. Para elegir un regalo para ella este 10 de mayo debemos pensar en una pieza que utilizará más allá de una estética o marca.





Mamá emprendedora



Cada nuevo día es una oportunidad para pensar en más caminos e iniciativas que revolucionarán el mundo. Es organizada, audaz y siempre dice lo que piensa. El tiempo de trabajo es muy importante para ella, ahí invierte su energía y creatividad. Un regalo para ella debe reafirmar su carácter y brindarle seguridad para seguir adelante con todos sus planes.



Una vez que ya identificaste qué tipo de madre es la tuya, es momento de encontrarle el regalo perfecto para este 10 de mayo.



Forbes