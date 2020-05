10 millones de pesos invertirá el gobierno municipal para el rescate de comercios en chicoloapan

Gobierno municipal anuncia convocatoria para beneficiar a más de 2000 comerciantes de Chicoloapan, con 5 mil pesos con el programa ’Los Resultados los construimos todos’, es así como Nancy Gómez y su cuerpo edilicio, apoyaran al comercio local del municipio.



El presupuesto destinado será de 10 millones de pesos en total, con presupuesto propio del municipio, que son recaudados por medio del impuesto de los ciudadanos chicoloapenses, una inversión que es separada de los apoyos de Gobierno de México y Gobierno del Estado, son acciones que se han logrado con el diálogo en diferentes mesas de trabajo y durante cabildos.



Con este recurso como primera etapa se beneficiará a 2000 comercios del municipio, con 5 mil pesos con una tasa de interés del 1%, posteriormente creyendo en la palabra de los comerciantes al recibir este crédito, al cumplir con sus pagos se espera la recuperación de la inversión para beneficiar en una segunda etapa, beneficiar a los comerciantes que no alcancen entrar en la primera etapa.

Gente de Chicoloapan, nosotros confiamos en ustedes, nosotros sabemos que trabajar en equipo da resultados, ya lo dijimos no es que el municipio le sobren 10 millones de pesos, es lo que tu has venido pagando o aportado al municipio año con año, con tus pagos al municipio, hoy lo regresamos por medio de este microcrédito, Nancy Gómez.



Fechas para presentar documentos, del 18 al 26 de mayo de 2020, de 10 am a 3 pm, acudir con las medidas de prevención como se estipulan las medidas de prevención por la contingencia por covid-19.



El microcrédito de 5000 pesos deberá cubrirse en 8 quincenas de 625 pesos con una tasa de interés del 1%, cubriendo el monto total en 4 meses.



Para más información visita la página oficial del ayuntamiento: chicoloapan.gob.mx