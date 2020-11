100 mil muertos por Covid-19, irresponsabilidad y negligencia del gobierno federal: Mauricio Kuri del PAN

100 MIL MUERTOS POR COVID, RESULTADO DE LA IRRESPONSABILIDAD Y NEGLIGENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL: MAURICIO KURI



Jornada Nacional de luto por los 100 mil fallecimientos, para que nadie los olvide ni los esconda.



Hoy seguimos sin estrategia nacional, la curva no se ha aplanado y va en aumento.



Pese al escenario mundial, decidieron desaparecer Fondos y Fideicomisos, dando un golpe de gracia a la salud y a los servicios médicos de alta especialidad.



Los casi 100 mil fallecimientos oficiales por Covid son resultado de la irresponsabilidad y negligencia del gobierno federal, pues las contradictorias declaraciones de sus funcionarios confundieron más a la sociedad, y su mal ejemplo y terquedad inspiraron a miles a dejar de usar el cubrebocas propagando más el virus, lamentó el coordinador de la bancada panista en el Senado, Mauricio Kuri González.



’Estamos frente a un claro ejemplo del mal manejo de la enfermedad, poniendo a la luz la inmensa irresponsabilidad, la negligencia de un poder que solo atiende al elogio; hoy seguimos sin estrategia nacional, la curva no se ha aplanado y va en aumento, estamos por llegar a una cifra de 100 mil muertos, misma que casi duplica el escenario catastrófico que ellos mismos habían señalado’, afirmó en conferencia de prensa conjunta con el presidente del partido, Marko Cortes Mendoza, y el coordinador de los diputados Juan Carlos Romero Hicks.



Esta cifra, dijo, no puede verse sólo como un número, son familias en luto, son personas que hoy ya no están, son amigos que se adelantaron, que tal vez pudieron seguir aquí si se hubieran aplicado más pruebas, si hubieran existido mayores medidas de prevención y una verdadera estrategia federal.



’En Acción Nacional entendemos eso, externamos nuestras condolencias a las familias, a los médicos y todo el personal de salud que han mostrado su valentía en esta batalla. El país entero está de duelo, llevamos meses así y queremos honrar a quienes ya no están, alzar la voz por quienes fueron guerreros contra este virus’, insistió.



Además, acusó, pese al escenario mundial, México no hizo nada al respecto y, por el contrario, quitaron de tajo Fondos y Fideicomisos, dando un golpe de gracia a la salud y servicios médicos de alta especialidad a enfermedades de alto costo.



’Es claro que a este gobierno no le importa la gente, ni su salud; sumada a la pandemia hemos visto casos de desabasto en medicamentos, protestas de padres de niños con cáncer por mencionar algunos’, subrayó.



Como legisladores, sostuvo, tenemos una obligación política de corregir el rumbo, y recordó que la bancada panista hizo propuestas para aliviar la situación: Convocar al Consejo de Salubridad Nacional con los mejores científicos del país; decretar obligatorio el uso de cubrebocas y distribuirlo masiva y gratuitamente; comprar a principios de marzo ventiladores y decretar la sana distancia; reconvertir hospitales, es decir: equiparlos para atender sólo a enfermos de Covid, y realizar millones de pruebas y aislar casos, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.



Asimismo, se planteó un ingreso para dar un respiro a las familias que hoy no tienen cómo llevar alimento a casa, mediante iniciativa de Ley de Emergencia Económica, la cual no fue tomada en cuenta por el grupo parlamentario oficial.



’No nos podemos quedar de brazos cruzados, es tiempo de acción. Seguiremos alzando la voz por una mejor atención, por un cambio de estrategia que beneficie, que permita rescatar a México, que pueda aplanar la curva de contagios y muertes por Covid’, aseveró.



Señaló que el PAN seguirá trabajando para evitar una crisis social, económica y mejorar la salud, pues, afirmó, sí hay de otra cuando se quiere, cuando en verdad se pone a las y los mexicanos como prioridad y se ve por el bien común.



Es tiempo de dejar de lado los caprichos y trabajar para sacar adelante a México, reiteró



’Por ello, honremos a miles de familias que hoy extrañan a alguien en su mesa, honremos a miles de mujeres y hombres que dieron su vida por salvar la de los demás, honremos a aquellos que hoy podrían estar aquí y desafortunadamente se nos adelantaron. En su memoria, recordémosles que no están solos. Que su partida no debe quedar impune. Alcemos juntos la voz para frenar la incompetencia, la insensibilidad y la indiferencia’, finalizó.