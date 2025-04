100 días de cambio para el pueblo de Ecatepec

Ecatepec, Méx.,Tras recordar que por décadas Ecatepec fue un lugar olvidado, donde el saqueo y corrupción se acrecentaron, en tan solo 100 días del Gobierno del Cambio con Honestidad existen avances relevantes, como 29 pozos de agua y tres cárcamos rehabilitados, mil 900 fugas reparadas, casi 10 mil toneladas de basura retiradas de calles y barrancas, 100 avenidas principales con bacheo y 139 calles pavimentadas.



Al rendir en la explanada municipal su informe de los primeros 100 días de gobierno ante más de 12 mil personas, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss estuvo acompañada de trabajadores de distintas áreas del Ayuntamiento, entre ellas Limpia, Obras, DIF, C4 y Servicios Públicos, a los que agradeció su empeño en intensas jornadas laborales en territorio.



’Ecatepec fue por décadas un lugar olvidado, un lugar donde quienes mal gobernaron intentaron quitar a la gente la esperanza de vivir bien. Pensaron que el saqueo, la corrupción y la violencia durarían para siempre, pero se equivocaron, subestimaron al pueblo y la realidad los alcanzó’, afirmó.



Junto a diputados locales y senadores, la presidenta municipal reiteró que se abandonó al municipio en todos los ámbitos, con válvulas de agua cerradas, pozos inservibles, sin equipo para los policías, bibliotecas vacías, calles sin pavimento, luces sin prender, basura acumulada en calles y barrancas, y senderos inseguros.



Frente a miles de ecatepenses, Azucena Cisneros refrendó su compromiso de no fallar al pueblo que le dio su confianza: ’Sabremos cumplir, su destino será el nuestro y será de paz, de convivencia, de mujeres libres’, al tiempo que reiteró su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum ’por estar en Ecatepec’ en cada programa social y causa atendida. ’Estás con nosotras, con nosotros y ello nos llena de confianza’, expresó.



Recordó que en 2024 la gente dijo ’basta’ y optó por un gobierno distinto, que muestra el cambio con acciones cotidianas, con el respaldo de los gobiernos federal y estatal, y siempre de la mano de la población.



’Ecatepec es una prioridad y los resultados comienzan a sentirse en muchos hogares a donde el gobierno nunca había llegado’, expresó y agregó: Somos mucho pueblo y el gobierno no tiene derecho a fallar’.



En el tema del agua potable, Cisneros Coss informó que rehabilitaron 29 pozos y tres cárcamos, repararon más de mil 900 fugas, iniciaron la cruzada para atender 300 socavones y en breve comenzará el cambio de drenajes y agua en más de 100 calles, que también serán pavimentadas.



’Tendremos la inversión más alta en la historia del municipio, poco más de 700 millones de pesos para lograr cumplir el objetivo: Agua por la red para Ecatepec’, dijo.



En el rubro de seguridad destacó que ahora se cuenta con una Policía de Proximidad cercana a la gente, al dividir el territorio y pasar de 7 a 27 sectores y de 70 a 230 cuadrantes, y pronto operará el C7i, el primer Centro de Mando del país con inteligencia artificial y tecnología avanzada.



La edil agradeció a la Secretaría de Marina y a la policía municipal, que en unidad instrumentan acciones para reducir índices delictivos, como robo de vehículos con 50 por ciento menos; resaltó que las mujeres cuentan con 300 Senderos Seguros y con la Red Violeta integrada por 10 mil féminas en territorio y una aplicación que ya fue descargada por 50 mil usuarias.



Anunció que en unos días 500 nuevas patrullas estarán en los cuadrantes, ya que cuando llegó a la administración no había vehículos de seguridad.



La alcaldesa mencionó que el programa ’Cimientos de Esperanza’ propició el reencuentro comunitario e intervino 139 calles que nunca habían sido pavimentadas, ’Mano a Mano’ con la población.



Con el Bachetón se avanzó en 100 avenidas principales, como la R1, 30 -30 y Valle Anáhuac, al reparar 11 mil baches en beneficio de habitantes de 150 colonias, ’que ahora son más transitables para todas y todos’.



Cisneros Coss informó que en breve los jóvenes de Ecatepec que viven en las zonas más vulnerables y que estudian en la Ciudad de México contarán con un servicio de transporte universitario seguro, que en una primera etapa beneficiará a 400 estudiantes; también los profesionistas recién egresados podrán trabajar en el Ayuntamiento, a través del programa ’Mi Primera Chamba’.



Mencionó que en estos primeros 100 días retiraron en total 9 mil 875 toneladas de basura de calles y barrancas de Ecatepec, entre ellas mil toneladas de la calle aledaña al canal de La Draga, que se convirtió en el primer Sendero Seguro.



En materia de salud destacan dos mil cirugías de cataratas de la campaña Ver por México y las Jornadas de Salud de personal de la Secretaría de Marina en comunidades del municipio, así como 4 mil atenciones veterinarias y mil 500 esterilizaciones.