107 «municipios de la esperanza» deciden continuar su confinamiento, temen contagios por reapertura

Ciudad de México. Mayo 18, 2020.-En la primera fase de la llamada nueva normalidad no entrarán en operación el 33% de los 324 «municipios de la esperanza» ubicados en 15 estados

Por lo menos un tercio de los denominados «municipios de la esperanza» rechazaron reanudar actividades primordiales, como estaba previsto en el plan de retorno a la nueva normalidad, para no exponer a sus habitantes a contagios de Covid-19.



Aunque, de acuerdo con las autoridades federales, hoy sería la reapertura de 324 demarcaciones donde no se han reportado casos de coronavirus ni colindan con municipios con contagios, 107 alcaldías de Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, Yucatán y Chihuahua se negaron a flexibilizar las medidas de aislamiento.



En Oaxaca, donde se designaron 272 municipios de la esperanza, al menos 50 aseguraron ayer que no volverían y otros 100 están en duda para reanudar, pese a que tienen luz verde del gobierno federal.



En tanto en Jalisco, donde se contabilizan 23 alcaldías de la esperanza, el gobernador Enrique Alfaro ha afirmado que no se retomarán actividades.



Por su parte, alcaldes de los 12 municipios en Veracruz aseguran que aún no se está en condiciones de la reapertura por lo que temen que de bajar la guardia haya más contagios.



En Guerrero, hay 12 «municipios de la esperanza» pero este lunes ninguno va a reanudar actividades, aseguró el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores.



Debido a que, en algunos estados la propagación de covid-19 va en pleno ascenso como en Guerrero y Veracruz, y otros donde los gobernadores se han negado a poner en riesgo a sus habitantes, como en Jalisco,



Presidentes municipales de la zona indígena zapoteca, de la región Sierra Norte de Oaxaca, rechazaron por unanimidad reanudar actividades primordiales este lunes 18 de mayo, aunque la autoridad sanitaria federal les dio ’luz verde’, al considerarlos libres de contagios por covid-19.



Luis Pacheco Rodríguez, presidente municipal de Ixtlán de Juárez, dio a conocer que al menos 26 ediles, agrupados en la Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Juárez, rechazan flexibilizar las restricciones sanitarias, por lo que ’mantendrán los filtros sanitarios instalados en los accesos a sus municipalidades’.



No están preparados



A través de un mensaje difundido por la aplicación móvil gratuita expuso que las comunidades —nombradas como de la esperanza— aún no están preparadas para abrir sus filtros y regresar a clases el próximo lunes 18 de mayo.



El mandatario afirmó que el viernes platicó con los alcaldes de esos municipios, dos de esos municipios colindan con municipios de Oaxaca que sí reportan casos de covid-19 y también se decidió el no regresar a clases, pues en muchos municipios los maestros no son originarios de los pueblos donde dan clases y se tiene que mover de un lugar a otro para ir a dar clases y eso provocaría posibles contagios.



En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro afirmó en días pasados que los 23 municipios de la esperanza no retomarán actividades, como se tenía previsto.



En Tamaulipas, sólo el municipio de Cruillas reactivará sus actividades económicas, religiosas y de espacios sociales. En la entidad, San Nicolás, Mier y Miquihuana no volverán a las actividades, pese a ser alcaldías de la esperanza.



A lo largo de la semana anterior, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ha señalado que es probable que la ’nueva normalidad’ aún no llegue a los municipios veracruzanos, porque el estado se encuentra entre las fases 2 y 3 de rápido crecimiento, por lo que aún no aplicarán en la entidad la semaforización.



En Veracruz



De 212 municipios que tiene el estado de Veracruz, sólo 12 están en la lista de los municipios de la esperanza que no cuentan con ningún contagio de covid-19 ni con municipios vecinos cercanos que tengan casos sospechosos o confirmados.



Al menos tres, Tezonapa, Mixtla de Altamirano y Los Reyes, sus alcaldes ya anunciaron que no reanudarán actividades debido a lo acelerado de los contagios por coronavirus.



En Hidalgo, sólo el municipio de Juárez está dentro de los municipios de la esperanza y hasta ayer la alcaldesa perredista Jazmín Montaño Dorantes no había entregado ninguna notificación al cabildo para que se reanudarán actividades.



En Yucatán, el único municipio considerado de la esperanza es Dzoncauich, sin embargo, decidieron sus autoridades no reanudar actividades.



La alcaldesa Gloria Magaly Raz Cohuo consideró que para seguir sin casos de la pandemia, decidieron no retomar las actividades escolares y económicas este lunes 18.



En Chihuahua, el gobernador Javier Corral manifestó que sólo tres de los ocho municipios de la esperanza retomarán actividades, aunque no aclaró cuáles.



En Sonora, los alcaldes de Huachineras, Banamichi y Granados, tres de los llamados municipios de la esperanza dijeron que no han recibido ninguna instrucción o apoyo por parte del gobierno federal para retomar las actividades.



Con información de Excélsior