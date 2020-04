11 de marzo marcharan más de mil antorchistas a Toluca

Poblaciones mexiquenses en riesgo de hambruna



Ecatepec, Méx.- Este 11 de marzo más de mil antorchistas marcharán a la ciudad de Toluca para exigirle al gobernador Alfredo del Mazo que resuelva las necesidades en materia de agricultura, toda vez que el abandono al campo y condena a la hambruna a 80 mil campesinos en todo el estado de México.



Camelia Domínguez en conferencia de prensa comentó que después de agotar las instancias de negociación se realizara esta movilización porque a pesar de saber la necesidad urgente de aplicar el fertilizante en el campo mexiquense, el gobierno estatal presenta absoluta resistencia para ayudar a los campesinos con la entrega de insumos agrícolas siendo que hay un documento firmado con CONAGUA en la administración pasada para que lo aplique la CAEM.



Gelasio Bautista Prudencio a la voz de los campesinos solicitantes de Zumpango, nos comenta que apenas tienen de 1 a 5 hectáreas de tierra y sus recursos económicos no les permiten adquirir el abono necesario para nutrirlas.



Todavía están a tiempo de fertilizar las tierras, pero de no recibir el apoyo podrían padecer hambruna ya que las cosechas son para su consumo.



Hacen un llamado al gobierno del Lic. Alfredo del Mazo a que otorgue inmediatamente el fertilizante, pues si lo entrega a destiempo habrá estragos irremediables, como sucedió en el periodo 2017-2018 en que hubo una disminución en la siembra de mil 500 hectáreas de maíz en el estado de México, lo que representó una pérdida de 234 mil toneladas de este producto básico y alrededor de 400 millones de pesos que ya no se recibieron los labriegos.



A esta demanda, se suma la necesidad de que el estado concluya con la rehabilitación de escuelas damnificadas por los sismos de septiembre de 2017, el pago por sus servicios a 693 profesores, la entrega de claves de centros de trabajo para 12 escuelas y la conclusión, así como equipamiento para cinco centros de salud, estos últimos en el municipio Nicolás Romero, por mencionar solo algunas