11 de octubre de 2020 EN LAS NUBES

Carlos Ravelo Galindo afirma:



Ya sin Cristóbal Colón en reforma.

Nos recuerda Carlos Cruz, en Milenio, que mañana doce de octubre se cumplen 52 años del inicio de los Juegos Olímpicos de México 1968.

Un evento que atenuó la altanería del gobierno con el estudiantado y significó, al contemplar en todo mundo a la primera mujer Enriqueta Basilio encender el pebetero, enaltecer al género femenino.

Vinieron meses menos aciagos, ácimos. Y en cierto modo una tregua entre los uniformes y los libros.

Y lo del presente, ahora.

No obstante que disminuyeron los nacimientos en México, ya somos muchos. Y lo explica Ricardo Tapia Cisneros con datos del Inegi.

A propósito, un consejo también.

Un niño de 12 años que esta con su padre en una farmacia y se fija en el área de preservativos. Observa cajas de distintos colores. Le entra la curiosidad y le pregunta al padre.

Papá para qué es ese paquete con dos gomas que está allí.

El padre un poco abrumado no sabe qué responder, pero improvisa

Bueno hijo, todavía no estás en edad. Para que lo sepas te voy a contestar.

Ese es para cuando tu edad del adolescente. Se usa uno el viernes y otro el sábado hijo.

El que tiene 4, padre: ese se usa en la etapa universitaria, dos para el viernes y dos para el sábado.

Y ese que tiene 12 gomas.

El padre se arma de valor, pero finalmente responde a su hijo.

Ese se usa en tu etapa de casado.

Uno para enero, uno para febrero, otro en marzo.

Vaya, uno por mes.

Insistimos, ya somos muchos.

Los 2 092 214 nacimientos registrados durante 2019 presentan una disminución de 3.2% respecto a 2018.

Del total de personas registradas, 50.8% fueron hombres y 49.2% mujeres.

El 86.1% de las personas fueron registradas antes de que cumplieran un año, mientras que 13.9% tenían un año o más al momento del registro.

El grupo de edad de la madre que registró más nacimientos fue el de 20 a 24 años. Las mujeres de 24 años son las que presentan la mayor frecuencia con 118 229 casos.

El INEGI da a conocer los principales resultados de la Estadística de nacimientos registrados, 2019, con información sobre las características de este hecho vital, así como de las características de la madre, el padre y el registrado.

En México, durante 2019, se contabilizaron 2 092 214 nacimientos registrados en las oficinas del Registro Civil. La tasa de nacimientos registrados por cada 1 000 mujeres en edad reproductiva fue de 61, con una disminución de 2.5 unidades respecto a la del año anterior.

Las entidades federativas con las mayores magnitudes en la tasa referida fueron Chiapas con 94.5, Guerrero con 81.3 y Zacatecas con 73.

En contraparte, las que reportaron las menores magnitudes fueron Ciudad de México, Veracruz de Ignacio de la Llave y México con 41.9, 52 y 52.2, respectivamente.

Del total de los nacimientos registrados, 1 873 377 fueron atendidos en una clínica u hospital (con un incremento de 0.3% respecto a 2018) y 77 848 en domicilio particular (con una disminución del 0.1% respecto al año anterior).

El 98.6% de los nacimientos fueron simples, mientras que el 1.4% fueron de tipo gemelar o múltiple.

Del total de los nacimientos registrados en 2019, 50.8% fueron hombres y 49.2% mujeres.

Se presentaron 42 casos cuyo sexo no fue especificado.

No. No es lo que nos imaginamos. De ninguna manera.

El 69.7% de los nacimientos correspondieron a madres menores de 30 años al momento del nacimiento: 27.7% contaba con edades entre 20 y 24 años, 25.4% con edades entre 25 y 29 años, 16.2% de 15 a 19 años. 8 507 madres (0.4%), declararon tener menos de 15 años al momento del nacimiento.

Al momento del registro, 52.4% de las madres se encontraban en unión libre, 26.8% estaban casadas y 12.5% manifestaron ser solteras, el resto totalizó el 8.3% en varias categorías, incluyendo el no especificado.

La escolaridad del 77.1% de las madres que registraron un nacimiento no supera el nivel medio superior.

(36%) cuentan con secundaria o equivalente, 491 774

(23.5%) con preparatoria o equivalente, 325 311

(15.5%) con algún grado de primaria.

Y 44 001 (2.1%) manifestaron no tener escolaridad.

Los padres en el grupo de edad de 25 a 29 años concentran la mayor proporción al momento del nacimiento y representan 23.4% de los casos.

La mayor proporción de los padres cuenta con un nivel de escolaridad que, como en el caso de las madres, tampoco supera el nivel medio superior.

El 31.6% de los padres manifestó contar con secundaria o equivalente.

20.3% con preparatoria o equivalente.

15.9% con algún grado de primaria, mientras que 1.9% manifestó no contar con algún nivel de escolaridad.

Regresemos al consejo inicial, con todo respeto. Da buen resultado, según el gobierno que, gratis, los reparte a manos llenas.

