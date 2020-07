12 CONSEJOS QUE RECIBE TU ALMA ANTES DE VENIR A LA TIERRA

1. Recibirás un cuerpo, así que aprende a aceptarlo y a cuidarlo

Tu cuerpo es el vehículo de tu alma. Puede gustarte o no, pero aunque no te guste, será tuyo todo el tiempo que estés en la Tierra y tenerlo te permitirá estar en el plano físico. Aprende a aceptarlo y a cuidarlo, sea cual sea tu opinión sobre él.



2. Eres un ser de luz que expresa amor. Jamás desprecies la oportunidad de expresar amor en cualquiera de sus formas. Cada oportunidad desdeñada es una lección no aprendida.



3. Tu única obligación será ser feliz. Y la única forma de ser feliz es hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Lección cotidiana! Hazlo y tu corazón estará fuerte y nutrirá tu alma que estará en paz.



4. Aprenderás muchas lecciones

Cada día tendrás la oportunidad de aprender valiosas lecciones. Puedes aceptarlas, valorarlas y apreciarlas, o considerarlas innecesarias o irrelevantes… ¡la decisión es tuya!



5. Nunca habrá errores, sólo y únicamente lecciones

El crecimiento es un proceso. En este proceso, debemos experimentar el ’error’ muchas veces. Los experimentos o experiencias fallidas son sólo parte del proceso, así que no te desanimes cuando los experimentes. Recuerda: unas veces ganamos, otras ¡aprendemos!



6. Una lección se repetirá hasta que sea aprendida.

Las lecciones se te presentarán en diversas formas, y se repetirán en tu vida una y otra vez hasta que la aprendas. Sólo cuando la hayas aprendido podrás avanzar hacia la siguiente. De lo contrario te seguirá como destino.



7. El aprendizaje es una tarea sin fin

Todas las partes de la vida contienen lecciones. Si estás vivo, hay lecciones que debes aprender y enseñar. Aprender es una tarea sin fin.



8. No encontrarás bienestar hasta que entiendas que el aquí y ahora es el único lugar. Aceptarlas donde estés, y con quién estés.

Aunque desees estar en otro lado diferente en el que estás, no podrás encontrar el bienestar duradero hasta que entiendas que el Aquí y Ahora, el Eterno Presente, es el único lugar. Cuando no estás presente, estás en tu mente.



9. Los demás son espejos tuyos

Los demás reflejan lo que tú eres, piensas, haces, crees, dices. Reflejan tus gustos y disgustos y están ahí para enseñarte lo que quieres y no quieres ser. Lo que amas y odias en los demás refleja lo que amas u odias en ti mismo.



10. Lo que haces con tu vida es tu decisión.

Aquí y ahora tienes todas las herramientas y recursos que necesitas para aprender y lograr todo lo que quieres. Lo que hagas con ellas no es asunto de nadie. La elección es sólo tuya. A mayor oportunidad de error, más sabiduría tendrás.



11. Las respuestas a las preguntas de la vida están en tu interior.

Para encontrar las respuestas a todas las preguntas que tienes, sólo debes buscar en tu interior: medita, conócete, mira hacia adentro, escucha y confía.



12. Cuando llegues al mundo, olvidarás todo esto. Sin embargo, será fácil de recordar si tan solo aprendes a meditar, re-conectarte contigo mismo y con tu sabiduría interior. Medita a diario y que está sea una oración, un diálogo con aquel que te ha enviado.