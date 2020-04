14 boxeadores mexiquenses a los primeros juegos nacionales CONADE 2020

Trabajarán boxeadores en sus respectivos gimnasios.



Zinacantepec, Estado de México, 22 de marzo de 2020. Luego de que se desarrollara el selectivo de la Región V de Boxeo, rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2020, la delegación mexiquense quedó conformada con 14 elementos, quienes ya se preparan en sus diferentes gimnasios.



Los clasificados que se presentarán en Monterrey, Nuevo León, en fecha por confirmar son Ingrid Alexa Gómez Galicia, Jennifer Badillo Sandoval, Emiliano Toscano Díaz, Ángel Joshua Sauceda Hinojosa, Antonio Flores Jiménez, Cristian Emir Reyes Ramírez, Enrique Escalona Téllez, Ángel Gamboa Antolín, Andrés Palma Machorro, Diego Eduardo Álvarez Reséndiz, Christopher Santos Mancilla, Brandon Mejía Mosqueda, Jorge Jael Carreño Pichardo y Diego Mauricio Rodríguez Ramírez.



José Alfredo Castillo Torres, Presidente de la Asociación de Boxeo del Estado de México, detalló que con este número de clasificados se igualó lo hecho el año pasado en esta misma instancia de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, eventos que precedieron a los Juegos Conade.



El responsable del deporte de los puños en la entidad mexiquense detalló que debido a la contingencia sanitaria nacional, ante el COVID-19, el plan de trabajo de los boxeadores del Edoméx deberá de ser modificado y continuarán con su preparación en sus casas, en atención a las recomendaciones generales ante esta pandemia.



’Es un tema muy sensible ya que al no tener fecha del Nacional el trabajo no se puede ajustar de manera correcta, sólo queda tratar de mantenerse y en cuanto se tenga fecha apretar y ojalá alcance para un buen resultado’, explicó Castillo Torres.