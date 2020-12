150 aspirantes de Morena

La libertad de aspirar a una candidatura a gobernador motiva a muchos de los que pretenden convertirse en mandatarios de sus respectivos estados y su motivación crece cuando ese partido es el favorito para triunfar en los comicios a realizarse en los comicios próximos.



Morena es el partido que vino a desplazar al PRI como partido monolítico y que como aquel organismo que apachurró a los demás durante 70 años, confía en alzarse con la mayoría de las gubernaturas, si no es que, con todas.



El partido en el poder realizó el fin de semana el registro de los contendientes a la nominación en cada uno de las 15 entidades en que habrá de desarrollarse el proceso electoral y la convocatoria fue atendida en forma tumultuaria por 150 aspirantes que podrían dar a 10 contendientes por cada estado de los que tendrá comicios para la renovación del Ejecutivo.



Sin embargo, hubo estados en que uno solo de los aspirantes decidió inscribirse (Alfonso Durazo, Sonora) y otro (Michoacán) donde el número de suspirantes quedó en 28, cerrado el registro.



Entre más aspirantes hay para un solo cargo, los riesgos de ruptura son altos y aunque todos firmaron documentos que los comprometen a aceptar el resultado de la encuesta y apoyar al ganador, no siempre sucede así.



La situación es que hay muchos que creen tener el aplastante apoyo de sus conciudadanos y de no ser los agraciados con los números favorables explotarán y, en algunos casos, buscarán otras opciones en los demás organismos políticos.



Así ha sucedido desde siempre en la política mexicana y de ello pueden dar cuenta hechos del pasado que llevaron al PRI a debilitarse y que otros partidos abanderaran a los candidatos desechados por el tricolor y les arrebataran las plazas.



El mayor desastre priista se produjo con la formación del Frente Democrático Nacional y después con el éxodo de prospectos a los que le negaron el registro como candidatos s gobernador como fueron los casos de Ricardo Monreal, Alfonso Sánchez Anaya y Leonel Cota Montaño, en primera instancia y Mario López Valdez, después, entre otros.



Ahora dentro de este conglomerado de aspirantes se registran muchos personajes que pueden ser ellos o a los que desplacen los que inicien el éxodo hacia otros partidos o provoquen el resquebrajamiento de la estructura del Movimiento de Regeneración Nacional.



Hace unos días mencionábamos a la familia Yáñez Centeno como el prototipo de los personajes que encumbrados buscan aprovechar la cercanía con el poder.



Se trata de Claudia Yáñez Centeno, quien se registró como aspirante en Colima, entidad en la que los momios están en favor de Indira Vizcaíno y de Dulce Silvia Hernández, quien se apuntó por Tlaxcala, estado en donde la amplia favorita es Lorena Cuéllar.



Claudia es hermana de César Yáñez Centeno, uno de los personajes más cercanos al afecto presidencial y Dulce Silvia es la esposa del mismo César Yáñez Centeno.



Aquí alguien no estará conforme con el resultado que arrojen las encuestas y puede darse un rompimiento.



Otra entidad con el mismo problema son las de Michoacán, en que Cristóbal Arias Solís es amplio favorito en las encuestas y Raúl Morón suspira con la nominación, pero además de ellos hay otros 26 personajes que creen tener la misma opción.



Sinaloa se complica más con el arribo de Gerardo Vargas a la competencia. Se trata de un ex priista que se unió hace unos cuantos meses a Morena, con el firme propósito de ser su candidato a gobernador, Rubén Rocha Moya es el favorito.



En Nuevo León, Clara Luz Flores se anotó como aspirante de Morena, aunque existe resistencia de algunos dirigentes del partido en esa entidad hacia su inminente nominación.



Guerrero tiene una amplia competencia, aunque Pablo Amílcar Sandoval, es, aparentemente, quien se quedará con la candidatura, pero también la disputan Beatriz Mojica, Luis Walton, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román y el senador con licencia Félix Salgado.



Dentro de esos 150 aspirantes registrados en Morena, habrá que seguir de cerca cuántos de ellos aceptaron el resultado de las encuestas y cuántos más se tornaran en rebeldes que la rechacen y usen sus proclamas de fraude.



Finalmente, panistas, priista y perredista consintieron en ir juntos en la mitad de los distritos electorales del país con un solo candidato, con el propósito de arrebatar la mayoría en el Congreso que actualmente detenta Morena.



Valdría la pena conocer la opinión del priista Manlio Fabio Beltrones que tanto condenó aquella que protagonizaron PAN y PRD en el pasado.



