17 comunidades de Ecatepec son beneficiadas con el programa, esterilización de mascotas

Ecatepec, Méx., a 13 de enero del 2021.- El gobierno de Ecatepec, a través del Centro de Control Canino, continúa con el programa ’Cuidando sus Huellas’ y durante este mes realizará 900 cirugías de esterilización de perros y gatos en 17 comunidades del municipio, con el fin de salvaguardar la salud de las mascotas y evitar la proliferación de animales callejeros.



’Iniciamos esta campaña, pequeña por la situación de la pandemia, pero no podemos dejar de atender a las mascotas, en un tema de salud pública (…). Tenemos que estar muy al pendiente en el tema de nuestras mascotas’, aseguró el alcalde Fernando Vilchis Contreras.



Agregó: ’Sabemos que ha habido un crecimiento desmedido, incluso debemos decirlo irresponsable, de animales en calles. Y hoy por hoy el gobierno no puede desatender esta parte. Diariamente se van a instalar en diferentes puntos del municipio’.



Vilchis Contreras estuvo acompañado de su esposa Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta del DIF de Ecatepec, del que depende el Centro de Control Canino municipal.



Las cirugías iniciaron en la colonia Potrero del Rey y se prevé realizar 900 esterilizaciones de perros y gatos durante enero, por lo que el personal municipal recorrerá 17 colonias del municipio.



Sergio Chávez Bravo, responsable del Centro de Control Canino, informó que en cada comunidad se distribuirán 50 fichas a personas que lo soliciten y a través de la cuenta de Facebook de la dependencia informarán el punto donde se realizarán las cirugías, horarios y mecanismo para registrarse.



Agregó que se aplicarán rigurosamente las recomendaciones sanitarias para prevenir contagios de Covid-19, como uso de cubrebocas, sana distancia y gel antibacterial, además de que al ingresar a los sitios de las cirugías se tomará la temperatura al propietario y a la mascota, y el registro de solicitantes se efectuará a través de las redes sociales para evitar aglomeraciones, por lo que sólo acudirán las personas que cuenten con la ficha correspondiente.



Entre las colonias donde se efectuarán las cirugías están Potrero del Rey, Tablas Pozo, Valle de Ecatepec, Héroes de Granaditas, Cartolandía, Santo Tomás Chiconautla, San Miguel Xalostoc, Rio de Luz, La Laguna, Viveros Tulpetlac, Santa María Tultpetlac, La Esperanza, Santa María Chiconautla, La Palma Tulpetlac y San Andrés de la Cañada, y están por definir dos comunidades más, lo que será informado oportunamente.



Vilchis Contreras reiteró que ’es un tema de salud pública, es un tema prioritario y no podemos dejarlo de lado. Estamos trabajando y seguiremos redoblando esfuerzos para nuestros ciudadanos’.



Concluyó: ’Ahorita nos encontramos en Semáforo Rojo, pero seguramente cuando generemos las mejores condiciones de no estar en aglomeraciones, evitar las fiestas, muchas cosas que están en responsabilidad del ciudadano y cambiemos de Semáforo Rojo, aumentaremos esta campaña’.